Глина ожила в руках мастеров. В Барнауле впервые прошел гончарный фестиваль
Выставка-продажа и "Битва гончаров" ждали гостей фестиваля
15 июля 2024, 13:14, ИА Амител
12-13 июля в барнаульском парке "Центральный" впервые прошел фестиваль гончарного искусства "Манос", который собрал под своим крылом как опытных мастеров, так и начинающих энтузиастов.
Гости фестиваля могли не только попробовать себя в гончарном деле на мастер-классах, но и приобрести уникальные авторские работы на выставке-продаже. А для самых азартных участников фестиваля были организованы розыгрыши и викторина с призами.
Настоящим украшением фестиваля стала "Битва гончаров", где мастера состязались в своем искусстве в три этапа. Первый этап – это создание тарелки с максимально возможным диаметром основания и минимальным диаметром горлышка. Второй этап – изготовление вазы вслепую, полагаясь только на тактильные ощущения. Третий этап – секретный, о котором участники узнали лишь в самый последний момент.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
13:25:33 15-07-2024
а еще глину жрать можно - говорят очищает.
у нас на роднике всю выгребли...
19:20:53 15-07-2024
Вот хорошая новость... Красивое и позитивное. p/s Мусик видимо объелась цемента . Как Шариков, который "наглотался зубного порошку, третьего дня" ... Хе-хе