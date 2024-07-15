Глина ожила в руках мастеров. В Барнауле впервые прошел гончарный фестиваль

Выставка-продажа и "Битва гончаров" ждали гостей фестиваля

15 июля 2024, 13:14, ИА Амител

Первый гончарный фестиваль в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

12-13 июля в барнаульском парке "Центральный" впервые прошел фестиваль гончарного искусства "Манос", который собрал под своим крылом как опытных мастеров, так и начинающих энтузиастов.

Гости фестиваля могли не только попробовать себя в гончарном деле на мастер-классах, но и приобрести уникальные авторские работы на выставке-продаже. А для самых азартных участников фестиваля были организованы розыгрыши и викторина с призами.

Настоящим украшением фестиваля стала "Битва гончаров", где мастера состязались в своем искусстве в три этапа. Первый этап – это создание тарелки с максимально возможным диаметром основания и минимальным диаметром горлышка. Второй этап – изготовление вазы вслепую, полагаясь только на тактильные ощущения. Третий этап – секретный, о котором участники узнали лишь в самый последний момент.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.