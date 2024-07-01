Искусство "Связи". Как сибирские художники украсили парк "Изумрудный" в Барнауле

В начале июня в парке прошел фестиваль уличного искусства "Связь"

01 июля 2024, 09:01, ИА Амител

Граффити в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В Барнауле в начале июня состоялся фестиваль уличного искусства "Связь", участники которого на протяжении недели преображали парк "Изумрудный". Талантливые художники со всей Сибири расписали стены, заборы и другие объекты, создав под открытым небом настоящую галерею граффити.

Фестиваль стал настоящим праздником творчества и единения для горожан. Каждый мог не только наблюдать за работой мастеров стрит-арта, но и принять участие в мастер-классах, послушать лекции об уличном искусстве и просто хорошо провести время в атмосфере летнего творчества.

Смотрите, какие шедевры украсили парк "Изумрудный".