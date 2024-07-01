Искусство "Связи". Как сибирские художники украсили парк "Изумрудный" в Барнауле
В начале июня в парке прошел фестиваль уличного искусства "Связь"
01 июля 2024, 09:01, ИА Амител
Граффити в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru
В Барнауле в начале июня состоялся фестиваль уличного искусства "Связь", участники которого на протяжении недели преображали парк "Изумрудный". Талантливые художники со всей Сибири расписали стены, заборы и другие объекты, создав под открытым небом настоящую галерею граффити.
Фестиваль стал настоящим праздником творчества и единения для горожан. Каждый мог не только наблюдать за работой мастеров стрит-арта, но и принять участие в мастер-классах, послушать лекции об уличном искусстве и просто хорошо провести время в атмосфере летнего творчества.
Смотрите, какие шедевры украсили парк "Изумрудный".
09:32:41 01-07-2024
Как здорово!!!!
09:39:03 01-07-2024
Красота! А возле девушки с бабочкой я бы добавил надпись "Встретишь Джавдета, не убивай его, он мой".
10:42:10 01-07-2024
ну такое, ребята...
девочка с бабочкой отлично и атмосферная лесная криптота, на мой вкус тоже, но! это скорее иллюстрация к песни КИШа "Путник", но не для парка, где гуляют дети, имхо.
остальное нужно либо закрасить, либо доработать.
10:51:11 01-07-2024
Элен без ребят (10:42:10 01-07-2024) ну такое, ребята... девочка с бабочкой отлично и атмосфе... не лучше ли парк намотать на траки танка, территорию заложить плиткой, и по периметру забор с колючкой.
а лучще торговый центр построить.
а?
узбагойтесь уже, ничё так, нормуль.
а дошколята сейчас смотрят винни пух: кровь и мед - 2, и бабку-грени. вы чем их испугать/ошарашить хотите?
ничего им не страшно.
12:59:37 01-07-2024
"девочка"????
13:00:06 01-07-2024
Художника, изгадившего стену дома у Кардиоцентра шизоидными образами, зачем и сюда пустили? Её же лечить надо, электротоком...
20:15:13 01-07-2024
Гость (13:00:06 01-07-2024) Художника, изгадившего стену дома у Кардиоцентра шизоидными ... Изгадившего? Ну да, пусть лучше там будет серая стена. То, что там есть сейчас намного лучше, чем ничего
13:20:50 01-07-2024
LSD style - надо растворитель поменять.
21:25:39 01-07-2024
живу у кардиоцентра, обожаю разрисованную стену девятиэтажки, а теперь такая же красота в Изумрудном....дивно там теперь гулять меж дерев и цветов, выискивая взором размалеванные бывшие убогости...оказывается, даже в хлам убитый забор аль стену избушки-развалюшки можно преобразить в сказку....горжусь, что мы с наследницей тоже приняли участие в малевании, теперь и наше рукотворное творчество стало частью истории Изумрудного...спасибо всем, кто придумал эту красоту и так помпезно все представил народу, для народа, во имя народа...лично меня более всего радует домик, расписанный вОронами, сказочно-изогнутыми ветвями дерев, забеленными снегом крышами домов, тесно стоящих кучкой, и таким солнечно-желтым светящимся окошком....
17:45:42 02-07-2024
Неужели у нас в парке столько строений или каменных заборов.
Сделано совкусом, спасибо.
Понравилась мозаика.
Ярко, сочно, красиво.
23:35:36 02-07-2024
Гость (13:00:06 01-07-2024) Художника, изгадившего стену дома у Кардиоцентра шизоидными ... Возле кардиоцентра мурал на стене рисовал автор из Москвы - Pacer... А лучше серые облезшие стены?