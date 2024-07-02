"Глобал Импорт" представит на "Дне поля" пять видов современной агротехники LiuGong

Познакомиться в машинами вживую можно 10-12 июля 2024 года

02 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K9TWP

Техника LiuGong / Фото: компания "Глобал Импорт"

Китайская спецтехника уже давно не является экзотикой в парках российских компаний. Однако в последние два года продажи китайских машин в России получили новый импульс. Сегодня все, кто хочет спокойно работать и не бояться "капризов" европейских, японских или американских производителей, выбирают технику из Поднебесной. И LiuGong* является одним из флагманов благодаря своей надежности, ценовой доступности и производительности. Познакомиться с машинами вживую жители и гости Алтая смогут уже 10-12 июля на выставке "День сибирского поля – 2024".

Ассортимент

Официальный дистрибьютор LiuGong – компания "Глобал Импорт" – представит на стенде пять видов техники:

Мини-погрузчики LiuGong

По функциональным возможностям, производительности, надежности и качеству мини-погрузчики являются аналогами американских погрузчиков Bobcat*. Однако китайские инженеры не идут по пути простого копирования современных западных образцов, а стараются внести собственные "фишки".

Например, мини-погрузчики LiuGong уже в базовой комплектации имеют:

кондиционер;

два режима управления газа (ножной, как в автомобиле, и ручной);

откидной радиатор охлаждения;

оригинальный защитный бампер.

LiuGong использует комплектующие ведущих мировых производителей: Yanmar*, Perkins*, ZF*, Carraro*.

Экскаватор-погрузчик LiuGong 777A-S

Эта машина во многом является полноценным аналогом экскаватора-погрузчика JCB 5CX*, но по более доступной цене. 777A-S – топовая модель в линейке LiuGong. У нее есть все, что есть у машин ведущих мировых производителей: телескопическая рукоять, полный привод 4WD*, крабовый ход, АКПП с возможностью переключения под нагрузкой Carraro Power Shift*, двухпоточные дополнительные гидролинии.

Машину комплектуют английским двигателем Perkins* с турбонаддувом и интеркулером.

Техника LiuGong / Фото: компания "Глобал Импорт"

Фронтальные погрузчики LiuGong Agri

Последние две машины, с которыми смогут познакомиться посетители стенда компании "Глобал Импорт", – фронтальные погрузчики LiuGong Agri. Это специальное исполнение для сельского хозяйства.

Во многом машины похожи друг на друга и различаются грузоподъемностью и объемом ковша. Погрузчики комплектуют надежными двигателями Cummins*, автоматической трансмиссией ZF Power Shift*, мостами с блокировками дифференциалов и гидронасосом Rexroth*.

В комплектации AGRI погрузчики оснащают увеличенными шинами, у 856H Agri это 750/65 R25 с пятном контакта с поверхностью земли 800 мм, что оптимально подходит для работы с силосом и перемещению по слабым грунтам.

Погрузчики в исполнении Agri имеют самую большую в классе кабину Rops&Fops* с улучшенной шумо- и пылеизоляцией. В стандартной комплектации кабину оснащают электронным климат-контролем (кондиционер и печка), а также сиденьем Grammer*. Забота о тех, кто будет управлять техникой LiuGong, является "фишкой" данного производителя. Мало на каких погрузчиках устанавливают сиденья Grammer.

Кроме этого, у машин LiuGong Agri уже в стандартной комплектации есть передний и задний дворник, обогрев зеркал и заднего стекла. А потому в том, что техника LiuGong завоевывает сердца российских покупателей, нет ничего удивительного.

ООО "Глобал Импорт" – официальный дистрибьютор LiuGong

Тел.: 8-800-222-65-77

info@liugong-vostok.ru

www.liugong-vostok.ru

* LiuGong ("ЛюГонг"); 365B ("365Би"); 777A-S ("777Эй-Эс"); H Agri ("Эйч Агри"); Bobcat ("Бобкэт"); Yanmar ("Янмар"); Perkins ("Перкинс"); ZF ("ЗедЭф"); Carraro ("Карраро"); JCB 5CX ("ДжейСиБи 5СиИкс"); 4WD ("4ДаблъюДи"); Power Shift ("Пауэр Шифт"); Rexroth ("Рексрот"); Rops&Fops ("РопсЭндФопс"); Grammer ("Грэммер")

ООО "Глобал Импорт"

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