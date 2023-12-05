Глухая барнаульская блогерша стала обладателем премии Top Blogger 2023

Женщина не слышит с самого детства, но это не мешает ей снимать контент

05 декабря 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула Алина Ситник получила награду от Национальной ассоциации блогеров. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Барнаул".

В социальных сетях женщина называет себя "глухая мама-блогер". Алина не слышит с самого детства, но это не мешает ей снимать контент для соцсетей. В ее блоге уже 30 тысяч подписчиков.

Алина Ситник воспитывает дочь и сына. Муж и дети блогерши слышащие.

Вместе с супругом барнаульская блогерша снимает юмористические ролики, которые собирают миллионы просмотров.