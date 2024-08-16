Глюк'oZa погасила все долги перед налоговой

Счета певицы разблокировали

16 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк’oZa, были разморожены. Ранее операции по ним были приостановлены из-за налоговых задолженностей, сообщает РИА Новости.

ФНС заблокировала операции по счетам певицы в конце июля. На тот момент сумма её налоговой задолженности составляла 262 817 рублей.

Чистякова-Ионова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности которого — "деятельность в области художественного творчества". В настоящее время в базе отсутствуют сведения о заблокированных счетах предпринимателя.

Также ранее у неё была компания "Система–А", основной вид деятельности которой — "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ". Однако в январе 2023 она прекратила свою работу.