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"Гниение мозга" стало словом 2024 года

Его стали использовать на 230% больше

02 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение "brain rot" словом 2024 года. Буквально оно переводится как "гниение мозга". Об этом сообщила пресс-служба Oxford University Press.

"Этот термин описывает негативные последствия чрезмерного потребления информации, особенно онлайн-контента, не имеющего содержательной ценности", – отметили в университете.

Частота использования выражения  "brain rot" за последний год возросла на 230%. Первое упоминание этого термина датируется 1854 годом.

Выражение стало популярным в соцсетях, особенно среди представителей поколений Z и "альфа".

Печатная машинка / Фото: unsplash.com

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Комментарии 4

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Гость

19:59:34 02-12-2024

В отношении россиян?

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Кхм...

21:48:26 02-12-2024

Гость (19:59:34 02-12-2024) В отношении россиян?... Скорее, в отношении одного россиянина...

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Гость

07:37:37 03-12-2024

Гость (19:59:34 02-12-2024) В отношении россиян?... В отношение правителей РФ, они объелись тем, чтобы делать гадости для народа.

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Гость

09:10:27 03-12-2024

это же два слова

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