"Гниение мозга" стало словом 2024 года
Его стали использовать на 230% больше
02 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение "brain rot" словом 2024 года. Буквально оно переводится как "гниение мозга". Об этом сообщила пресс-служба Oxford University Press.
"Этот термин описывает негативные последствия чрезмерного потребления информации, особенно онлайн-контента, не имеющего содержательной ценности", – отметили в университете.
Частота использования выражения "brain rot" за последний год возросла на 230%. Первое упоминание этого термина датируется 1854 годом.
Выражение стало популярным в соцсетях, особенно среди представителей поколений Z и "альфа".
19:59:34 02-12-2024
В отношении россиян?
21:48:26 02-12-2024
Гость (19:59:34 02-12-2024) В отношении россиян?... Скорее, в отношении одного россиянина...
07:37:37 03-12-2024
Гость (19:59:34 02-12-2024) В отношении россиян?... В отношение правителей РФ, они объелись тем, чтобы делать гадости для народа.
09:10:27 03-12-2024
это же два слова