"Гниение мозга" стало словом 2024 года

Его стали использовать на 230% больше

02 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение "brain rot" словом 2024 года. Буквально оно переводится как "гниение мозга". Об этом сообщила пресс-служба Oxford University Press.

"Этот термин описывает негативные последствия чрезмерного потребления информации, особенно онлайн-контента, не имеющего содержательной ценности", – отметили в университете.

Частота использования выражения "brain rot" за последний год возросла на 230%. Первое упоминание этого термина датируется 1854 годом.

Выражение стало популярным в соцсетях, особенно среди представителей поколений Z и "альфа".