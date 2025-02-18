"Гнилье". Панкратов-Черный высказался о сбежавших из России артистах

Он напомнил, что их предки были военными и патриотами своей страны

18 февраля 2025, 10:53, ИА Амител

Александр Панкратов-Черный / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Александр Панкратов-Черный заявил, что не ожидал от некоторых коллег такого отношения к РФ, которое они проявили после начала спецоперации. Как сообщает "360", в интервью "Аргументам и Фактам" артист отметил, что беглецы стали возвращаться на родину, после того как у них закончились деньги.

Панкратову-Черному напомнили о поведении комика Максима Галкина*, которого перестали пускать в ряд туристических стран из-за скандалов с русофобскими шутками.

"У Галкина* отец генерал, итить твою мать! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!" – возмутился актер.

Также Панкратов-Черный оказался удивлен поведением Ивана Урганта. Он напомнил, что его бабушка тоже была патриотка.

"Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!" – добавил артист, подчеркнув, что он с Россией и не скрывает своей позиции.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом