"Гнилье". Панкратов-Черный высказался о сбежавших из России артистах
Он напомнил, что их предки были военными и патриотами своей страны
18 февраля 2025, 10:53, ИА Амител
Александр Панкратов-Черный заявил, что не ожидал от некоторых коллег такого отношения к РФ, которое они проявили после начала спецоперации. Как сообщает "360", в интервью "Аргументам и Фактам" артист отметил, что беглецы стали возвращаться на родину, после того как у них закончились деньги.
Панкратову-Черному напомнили о поведении комика Максима Галкина*, которого перестали пускать в ряд туристических стран из-за скандалов с русофобскими шутками.
"У Галкина* отец генерал, итить твою мать! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!" – возмутился актер.
Также Панкратов-Черный оказался удивлен поведением Ивана Урганта. Он напомнил, что его бабушка тоже была патриотка.
"Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!" – добавил артист, подчеркнув, что он с Россией и не скрывает своей позиции.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом
10:56:48 18-02-2025
Он чо, живой еще?
11:26:58 18-02-2025
Гость (10:56:48 18-02-2025) Он чо, живой еще?... Это не Кисоян
10:58:44 18-02-2025
Старый уже. Куда ему бежать?
11:12:56 18-02-2025
«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти»
11:56:06 18-02-2025
Гость (11:12:56 18-02-2025) «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат люб... Так случилось, что не все и не любой
14:40:28 18-02-2025
Гость (11:12:56 18-02-2025) «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат люб... Сказал русский офицер. Я бы добавил в ту группу еще и депутатов, но от них вреда много.
13:07:40 18-02-2025
"Ширли-мырли" отлил в граните.
13:16:02 18-02-2025
Перестаньте вспоминать про сбежавших. Для них это самое страшное наказание.
14:44:16 18-02-2025
гость (13:16:02 18-02-2025) Перестаньте вспоминать про сбежавших. Для них это самое стра... Они то живут в современном мире. А вы?
15:09:09 18-02-2025
Гость (14:44:16 18-02-2025) Они то живут в современном мире. А вы?... Откуда хрюкаешь, хохол ?
17:18:39 18-02-2025
Гость (14:44:16 18-02-2025) Они то живут в современном мире. А вы?...
А что Вы подразумеваете под / современным миром / ,от современного мира что то и Трамп резко шарахнулся ,Вам этого не хватает ,
15:08:12 18-02-2025
Поддерживаю его слова на все 100%, гнилье, сбежавшие крысы
16:27:12 18-02-2025
Гость (15:08:12 18-02-2025) Поддерживаю его слова на все 100%, гнилье, сбежавшие крысы... Мы нищие, без знания языка, без средств... Что еще нам остается, как не лаять в след уходящему каравану?
16:13:09 18-02-2025
Точно сказал...
16:34:19 18-02-2025
"современный мир"... потужно замриел и почти сугсанул