Появилась надежда на исцеление впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Недавно врачам удалось спасти жизнь пациенту, который провел в коме 47 дней
17 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
Информации о здоровье Тиграна Кеосаяна, который впал в кому в конце 2024 года, почти нет. На данный момент представители семьи режиссера, в том числе и его жена Маргарита Симоньян, не разглашают сведений о состоянии родственника. По некоторым данным, он все еще остается в коме, а состояние оценивается как тяжелое.
Однако, по мнению некоторых медицинских экспертов, шанс спасти Кеосаяна есть. Как пишет Topnews, в пример они приводят случай, произошедший в Каменске-Уральском Свердловской области. Там 52-летний мужчина впал в кому после обширного инсульта.
К моменту госпитализации пациент был дезориентирован, правая сторона тела парализована, а речевая и дыхательная функции утрачены. Для поддержания жизненных функций мужчины его подключили к аппарату ИВЛ, а после он впал в кому – медики поддерживали его организм с помощью препаратов.
Благодаря современным методам лечения и усилиям врачей пациента удалось вернуть к жизни. В ходе реабилитации он снова научился принимать пищу, понимать речь и двигать конечностями.
14:08:32 17-02-2025
Израильская медицина творит чудеса. И не таких воскрешали.
15:14:03 17-02-2025
Гость (14:08:32 17-02-2025) Израильская медицина творит чудеса. И не таких воскрешали.... Да это было-то один раз и то уже две тысячи лет прошло
14:31:35 17-02-2025
Кто бы сомневался
15:39:32 17-02-2025
как там мозг?
21:48:40 17-02-2025
Musik (15:39:32 17-02-2025) как там мозг?... Мозга изначально не было. А ПАПА крутой
16:02:01 17-02-2025
Рафаэлку бы волшебную...
20:30:03 17-02-2025
Musik (15:39:32 17-02-2025) как там мозг?... Не нашли...
20:51:12 17-02-2025
колоссальная разница в анамнезах, у К. отек мозга!