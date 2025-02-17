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Появилась надежда на исцеление впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Недавно врачам удалось спасти жизнь пациенту, который провел в коме 47 дней

17 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Информации о здоровье Тиграна Кеосаяна, который впал в кому в конце 2024 года, почти нет. На данный момент представители семьи режиссера, в том числе и его жена Маргарита Симоньян, не разглашают сведений о состоянии родственника. По некоторым данным, он все еще остается в коме, а состояние оценивается как тяжелое.

Однако, по мнению некоторых медицинских экспертов, шанс спасти Кеосаяна есть. Как пишет Topnews, в пример они приводят случай, произошедший в Каменске-Уральском Свердловской области. Там 52-летний мужчина впал в кому после обширного инсульта.

К моменту госпитализации пациент был дезориентирован, правая сторона тела парализована, а речевая и дыхательная функции утрачены. Для поддержания жизненных функций мужчины его подключили к аппарату ИВЛ, а после он впал в кому – медики поддерживали его организм с помощью препаратов.

Благодаря современным методам лечения и усилиям врачей пациента удалось вернуть к жизни. В ходе реабилитации он снова научился принимать пищу, понимать речь и двигать конечностями.

Здоровье Происшествия

Комментарии 8

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Гость

14:08:32 17-02-2025

Израильская медицина творит чудеса. И не таких воскрешали.

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Гость

15:14:03 17-02-2025

Гость (14:08:32 17-02-2025) Израильская медицина творит чудеса. И не таких воскрешали.... Да это было-то один раз и то уже две тысячи лет прошло

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Гость

14:31:35 17-02-2025

Кто бы сомневался

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Musik

15:39:32 17-02-2025

как там мозг?

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Пузырек

21:48:40 17-02-2025

Musik (15:39:32 17-02-2025) как там мозг?... Мозга изначально не было. А ПАПА крутой

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Гость

16:02:01 17-02-2025

Рафаэлку бы волшебную...

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гость

20:30:03 17-02-2025

Musik (15:39:32 17-02-2025) как там мозг?... Не нашли...

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Гость

20:51:12 17-02-2025

колоссальная разница в анамнезах, у К. отек мозга!

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