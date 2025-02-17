Появилась надежда на исцеление впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Недавно врачам удалось спасти жизнь пациенту, который провел в коме 47 дней

17 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Информации о здоровье Тиграна Кеосаяна, который впал в кому в конце 2024 года, почти нет. На данный момент представители семьи режиссера, в том числе и его жена Маргарита Симоньян, не разглашают сведений о состоянии родственника. По некоторым данным, он все еще остается в коме, а состояние оценивается как тяжелое.

Однако, по мнению некоторых медицинских экспертов, шанс спасти Кеосаяна есть. Как пишет Topnews, в пример они приводят случай, произошедший в Каменске-Уральском Свердловской области. Там 52-летний мужчина впал в кому после обширного инсульта.

К моменту госпитализации пациент был дезориентирован, правая сторона тела парализована, а речевая и дыхательная функции утрачены. Для поддержания жизненных функций мужчины его подключили к аппарату ИВЛ, а после он впал в кому – медики поддерживали его организм с помощью препаратов.

Благодаря современным методам лечения и усилиям врачей пациента удалось вернуть к жизни. В ходе реабилитации он снова научился принимать пищу, понимать речь и двигать конечностями.