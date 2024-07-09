Годовалая девочка утонула в надувном бассейне в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

09 июля 2024, 16:46, ИА Амител

Бассейн / Фото: Следственный комитет Алтайского края

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело из-за смерти годовалой девочки. Она утонула в надувном бассейне.

"По данным следствия, утром 8 июля 2024 года в селе Быстрянка в то время, когда родители отсутствовали дома, годовалая девочка, оставленная под присмотром старшей сестры, вышла из дома и во дворе залезла в детский надувной бассейн, наполненный водой, где утонула", – сказано в сообщении СК.

Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначили экспертизы. Также будут устанавливать, в каких условиях в семье проживала девочка.