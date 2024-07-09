В Барнауле раскрыли убийство 22-летней давности

Мужчина зарезал случайного прохожего из-за претензии на яркий свет от фонарика

09 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле будут судить 57-летнего местного жителя, который убил случайного прохожего 22 года назад, сообщили amic.ru в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры Алтайского края.

Ночью 24 сентября 2002-го пьяный мужчина возвращался с подругой из круглосуточного магазина и на улице Советской Армии встретил незнакомца, который высказал недовольство по поводу ослепившего его света фонарика.

"На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в результате которого, когда женщина ушла домой, обвиняемый нанес незнакомцу несколько ударов ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, забрав с собой куртку и пейджер потерпевшего, который в дальнейшем отдал своей подруге. 25-летний мужчина, сумев пройти некоторое расстояние по улице, от полученных телесных повреждений скончался", – рассказали в ведомстве.

На первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, но работа продолжалась: правоохранители рассматривали разные версии убийства и отрабатывали круг общения женщины, которая продала пейджер погибшего. Так следователям и удалось выйти на злоумышленника. Мужчина признался в содеянном и подробно изложил обстоятельства убийства. Теперь он предстанет перед судом. Материалы дела уже передали в суд на рассмотрение.