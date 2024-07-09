В Барнауле раскрыли убийство 22-летней давности
Мужчина зарезал случайного прохожего из-за претензии на яркий свет от фонарика
09 июля 2024, 15:31, ИА Амител
В Барнауле будут судить 57-летнего местного жителя, который убил случайного прохожего 22 года назад, сообщили amic.ru в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры Алтайского края.
Ночью 24 сентября 2002-го пьяный мужчина возвращался с подругой из круглосуточного магазина и на улице Советской Армии встретил незнакомца, который высказал недовольство по поводу ослепившего его света фонарика.
"На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в результате которого, когда женщина ушла домой, обвиняемый нанес незнакомцу несколько ударов ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, забрав с собой куртку и пейджер потерпевшего, который в дальнейшем отдал своей подруге. 25-летний мужчина, сумев пройти некоторое расстояние по улице, от полученных телесных повреждений скончался", – рассказали в ведомстве.
На первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, но работа продолжалась: правоохранители рассматривали разные версии убийства и отрабатывали круг общения женщины, которая продала пейджер погибшего. Так следователям и удалось выйти на злоумышленника. Мужчина признался в содеянном и подробно изложил обстоятельства убийства. Теперь он предстанет перед судом. Материалы дела уже передали в суд на рассмотрение.
15:36:44 09-07-2024
22 года менты ночами глаз не смыкали, всё думали, искали... А пейджер, она когда его продать решила, только сейчас что ли?
17:01:14 09-07-2024
Первые следователи уже на пенсии, новые пришли, раскрыли. Может потому что зарплата стала больше?
18:27:24 09-07-2024
Гость (17:01:14 09-07-2024) Первые следователи уже на пенсии, новые пришли, раскрыли. Мо... Слабо верится. Скорее всего, проговорился кто-то, отомстил за старые обиды, например.
Там в полиции такой перегрузище текущими делами. Как-то по пустяковому делу следователь приходила опрашивать, измученная женщина, говорит, спит по 3, от силы 5 часов в сутки, ребенка не видит неделями (приходит домой, он уже спит, уходит, он еще спит). Говорит, одновременно на ней висит в производстве под 50 дел, по каждому сроки жесткие. Это было года три назад. Вряд ли так все улучшилось, что появилось время для пересмотра старых дел.
10:55:28 10-07-2024
Гость (18:27:24 09-07-2024) Слабо верится. Скорее всего, проговорился кто-то, отомстил з... Если там так плохо, пусть идут в бизнес. Или кондуктором, или воспитателем. Но ведь не пойдут же.
17:17:43 09-07-2024
Ничо не понял. Кто кого зарезал? Тот, или который?
23:38:00 09-07-2024
Не верю, как и в признания Манишина. Просто в местную ментовку пришёл "специалист", который поднаторел в навешивании старых висяков недавним обвиняемым, умеет торговаться и убеждать на этой почве. Увидим ещё подобные чудесные "раскрытия" спустя десятки лет.
10:58:28 10-07-2024
22 года дело раскрывали на улице Советской Армии. 22 года!!! Это достижение такое? Такие спецы и на вопрос ответят - кто пирамиды построил?