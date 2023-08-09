Годовалый ребенок умер в частном садике в Бийске

Следователи проводят допросы, изъята документация

09 августа 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске в частном детском саду во время кормления умер мальчик, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми во время кормления ребенку стало плохо. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть", – рассказали в ведомстве.

В данный момент следователи проводят допросы. Изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть".

В региональной прокуратуре сообщили о начатой проверке для "оценки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства". На месте происшествия работает прокурор Бийска.