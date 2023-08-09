Годовалый ребенок умер в частном садике в Бийске
Следователи проводят допросы, изъята документация
09 августа 2023, 17:44, ИА Амител
В Бийске в частном детском саду во время кормления умер мальчик, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"В одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми во время кормления ребенку стало плохо. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть", – рассказали в ведомстве.
В данный момент следователи проводят допросы. Изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть".
В региональной прокуратуре сообщили о начатой проверке для "оценки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства". На месте происшествия работает прокурор Бийска.
19:28:45 09-08-2023
Почему сразу "смерть по неосторожности"? Возможно, у малыша была какая-то врожденная патология, которая привела к смерти.
07:35:42 10-08-2023
Годовалого спихнуть в садик. Лишь бы самой не напрягаться. Мамаша, блин.
08:17:35 10-08-2023
Гость (07:35:42 10-08-2023) Годовалого спихнуть в садик. Лишь бы самой не напрягаться. М... много вы понимаете
08:51:18 10-08-2023
Гость (07:35:42 10-08-2023) Годовалого спихнуть в садик. Лишь бы самой не напрягаться. М... Почему Вы осуждаете не зная жизни этой мамы? Может у нее муж погиб, а ей ребенка не на что стало содержать..да и ипотека , коммуналка сама себя не заплатит.. что за народ, ли бы обо..ть человека.. правильные блин! Ситуаций в жизни много разных бывает.. не судите и не судимы будите!
09:47:04 10-08-2023
Гость (08:51:18 10-08-2023) Почему Вы осуждаете не зная жизни этой мамы? Может у нее муж... Это Вы не знаете. Если муж погиб или умер, государство по мимо декретных выплачивает пособие по потере кормильца. Хорошее пособие. И еще много разных нюансов. Просто не захотела терять хорошее место.
13:16:11 10-08-2023
Гость (09:47:04 10-08-2023) Это Вы не знаете. Если муж погиб или умер, государство по ми... Вы не знаете ситуации, о лезете судить. Это самонадеянно.
08:57:47 10-08-2023
Гость (07:35:42 10-08-2023) Годовалого спихнуть в садик. Лишь бы самой не напрягаться. М... Не напрягаться? Вы вообще пробовали работать и деток растить? То что мамочка дома в декрете делает за день, мамочке которая прибежала с работы нужно сделать за вечер.. поверьте это не просто! а еще ребенок ночь может спать "не очень", а утром хочешь не хочешь , можешь не можешь топай на работу.. без острой необходимости она бы не отдала бы ребенка в сад!
10:16:05 10-08-2023
Гость (08:57:47 10-08-2023) Не напрягаться? Вы вообще пробовали работать и деток растить... Раньше так и жили. И деток растили ( не одного!) , и работали, и учились , и и домашнюю работу всю вручную делали, без техники (стирка, уборка, готовка) - и успевали все!
11:23:51 10-08-2023
Гость (10:16:05 10-08-2023) Раньше так и жили. И деток растили ( не одного!) , и работа... Раньше декрет был полгода, были ясли, все отдавали в ясли до года, меня в 7 месяцев отдали.
13:17:26 10-08-2023
Гость (10:16:05 10-08-2023) Раньше так и жили. И деток растили ( не одного!) , и работа... Ага, "успевали"... Дети сами по себе росли, и несчастные случаи были, и прочее. Но вы же только в розовых пони верите. Те раньше паслись везде и цветами пахли.
08:28:03 10-08-2023
А зачем тогда рожать-то если некогда ими (детьми) заниматься? если с года в сад спихивать? Я с обоими своими детьми до трех лет сидела, и неоднократно работу бросала ради них.
08:32:10 10-08-2023
Гость (08:28:03 10-08-2023) А зачем тогда рожать-то если некогда ими (детьми) заниматься... лентяйка
11:24:43 10-08-2023
Гость (08:28:03 10-08-2023) А зачем тогда рожать-то если некогда ими (детьми) заниматься... Получи медальку.
09:16:40 10-08-2023
Лентяйка (считайте это так, только в декрете, поверьте, некогда лентяйничать) . Зато дети выросли целые и невредимые.
13:18:00 10-08-2023
Гость (09:16:40 10-08-2023) Лентяйка (считайте это так, только в декрете, поверьте, неко... Чисто повезло.
10:11:07 10-08-2023
Д/с то частный, не бесплатный, значит материальные затруднения отсутствуют. На первом месте - может быть карьера, а не ребенок.
11:18:06 10-08-2023
Гость (10:11:07 10-08-2023) Д/с то частный, не бесплатный, значит материальные затруднен... А вот это печально, потому что приоритеты надо ПРАВИЛЬНО расставлять!
11:27:43 10-08-2023
Гость (10:11:07 10-08-2023) Д/с то частный, не бесплатный, значит материальные затруднен... Он мог и дома умереть, если причина в здоровье.
14:50:00 10-08-2023
Гость (10:11:07 10-08-2023) Д/с то частный, не бесплатный, значит материальные затруднен... В 1,5 года трудно в гос.садик устроить в основном с 2 лет берут..