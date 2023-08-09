"Родители проветривали". Подробности гибели ребенка в Барнауле, выпавшего из окна

Возбуждено уголовное дело

09 августа 2023, 16:00, ИА Амител





Ребенок выпал из окна в Барнауле / Фото: СК и прокуратура Алтайского края

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна на 15-м этаже многоквартирного дома, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, трагедия произошла сегодня днем в доме № 9 по улице Приречной. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой медпомощи.

"Мальчик находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. В определенный момент он залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". Следователи установят все обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. На месте происшествия работает прокурор Центрального района Барнаула.