"Родители проветривали". Подробности гибели ребенка в Барнауле, выпавшего из окна
Возбуждено уголовное дело
09 августа 2023, 16:00, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна на 15-м этаже многоквартирного дома, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Напомним, трагедия произошла сегодня днем в доме № 9 по улице Приречной. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой медпомощи.
"Мальчик находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. В определенный момент он залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". Следователи установят все обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье.
Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. На месте происшествия работает прокурор Центрального района Барнаула.
16:19:30 09-08-2023
Проветривать надо. Но пока окно открыто, лучше ребенку найти занятие у вас на виду, в той же комнате, где вы сейчас находитесь.
17:45:22 09-08-2023
Гость (16:19:30 09-08-2023) Проветривать надо. Но пока окно открыто, лучше ребенку найти... Что же ты раньше то молчала?
19:29:44 09-08-2023
Гость (17:45:22 09-08-2023) Что же ты раньше то молчала? ... Когда - раньше? Выражайтесь яснее.