Годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и превышает среднюю по РФ
Сильнее всего дорожало продовольствие
30 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Годовая инфляция ускорилась в Алтайском крае в марте 2025 года и составила 11,58% (+0,98% к февралю). Как сообщает Центробанк в своем релизе, это выше чем в целом по стране (10,34%).
Продовольствие за 12 месяцев подорожало на 13,73% (+1,42% за март), непродовольственные товары – на 8,11% (+0,56% за март). Услуги – на 13,71% (+0,91%).
"С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале. Главная причина – продолжающееся увеличение издержек производителей и поставщиков продуктов питания и услуг на сырье, оплату труда, логистику", – заявили в ЦБ, отметив, что спрос, опережавший производство, позволял компаниям переносить издержки в цены.
Центробанк продолжает оценивать устойчивость замедления цен в стране. Сейчас годовая инфляция все еще выше цели – регулятор нацелен на ее возвращение к 4% в 2026 году.
19:34:16 30-04-2025
Это из-за того, что жители на санаторно-курортное лечение стали тратить больше денег. Да-да-да.
19:53:40 30-04-2025
Сейчас годовая инфляция выше цели, но регулятор нацелен на ее увеличение ещё на 4% к 2026 году.
20:01:22 30-04-2025
инфляцию разогнал бизнес, во всех сегментах.
неуемная жадность привела к кратному росту цен.
20:07:48 30-04-2025
Доллар упал, а цены растут 😢.
20:22:46 30-04-2025
Ну хоть где-то мы в лидерах
00:14:53 01-05-2025
Цены на все увеличились из-за роста цен на бензин, которые увеличились из-за стоимости доставки бензина, которая увеличилась из-за роста цен на бензин.
08:48:24 01-05-2025
гость (00:14:53 01-05-2025) Цены на все увеличились из-за роста цен на бензин, которые у... и как же этот порочный круг положительной обратной связи разорвать?
расстрелы не предлагать - пробовали.
01:15:16 01-05-2025
Правителям АК антинаграды за эти достижения.
08:38:56 01-05-2025
Пенсионеры стали " неприлично" бедными.
09:26:40 01-05-2025
а Маркс в Капитале предупреждал, к чему приводит раскрутка цен, жаль, что одни его забыли, а другие вообще не читали
20:19:39 01-05-2025
Нам же сказали Чубайс с Егоркой Соломянским, что "рынок" сам расставляет всё по сврим местам.Правда, они ничего не сказали о роли Мегарегулятора.