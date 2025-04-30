Годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и превышает среднюю по РФ

Сильнее всего дорожало продовольствие

30 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Годовая инфляция ускорилась в Алтайском крае в марте 2025 года и составила 11,58% (+0,98% к февралю). Как сообщает Центробанк в своем релизе, это выше чем в целом по стране (10,34%).

Продовольствие за 12 месяцев подорожало на 13,73% (+1,42% за март), непродовольственные товары – на 8,11% (+0,56% за март). Услуги – на 13,71% (+0,91%).

"С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале. Главная причина – продолжающееся увеличение издержек производителей и поставщиков продуктов питания и услуг на сырье, оплату труда, логистику", – заявили в ЦБ, отметив, что спрос, опережавший производство, позволял компаниям переносить издержки в цены.

Центробанк продолжает оценивать устойчивость замедления цен в стране. Сейчас годовая инфляция все еще выше цели – регулятор нацелен на ее возвращение к 4% в 2026 году.