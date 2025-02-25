Годовая инфляция на Алтае ускорилась и превысила среднюю по России

В частности, темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 10,22% после 9,95% в декабре

25 февраля 2025, 11:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В январе 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и составила 10,13% (в декабре 2024 года – 9,81%). Это почти столько же, сколько и по Сибирскому федеральному округу (10,12%), но выше, чем по России в целом (9,92%). Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных 24 февраля.

"Ускорение инфляции в регионе объясняется ростом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также повышенным спросом на отдельные товары и услуги", – объяснили в ЦБ.

В материалах отмечается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 10,22% после 9,95% в декабре.

"В январе в крае ускорился годовой рост цен на мясо индейки, говядину и фарш, а также замедлилось годовое снижение цен на охлажденную и мороженую курицу. В годовом сопоставлении ускорился рост цен на сыры, сливочное масло и мороженое. Цены на шоколадные конфеты и шоколад в годовом выражении в январе выросли сильнее, чем месяцем ранее", – указано в данных ЦБ.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе увеличился до 7,53% после 7,27% в декабре.

"Некоторое сокращение предложения моторного топлива на внутреннем рынке способствовало увеличению в регионе в январе годового темпа прироста цен на бензин. Региональные поставщики дров переносили в цены увеличившиеся издержки на транспортировку. В результате в январе в крае этот вид печного топлива дорожал в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее", – пояснили в ЦБ рост цен на топливо.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в январе увеличился до 14,28% после 13,81% в декабре.

"Из-за выросших расходов региональных перевозчиков на топливо, оплату труда, ремонт, обслуживание автопарка в январе ускорился годовой рост цен на проезд в городских и междугородних автобусах", – говорится в материалах.

Годовая инфляция в Республике Алтай в январе 2025 года выросла до 11,04% после 10,55% в декабре 2024 года, сообщили в Центробанке.

Инфляция в Алтайском крае / Инфографика: Цетробанк РФ