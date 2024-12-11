Годовую отсрочку на взыскание долгов с россиян предложил ввести Минюст

В ведомстве хотят запретить кредиторам подключать судебных приставов

11 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

Минюст предложил ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги физлиц с помощью судебных приставов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, разработанный министерством и опубликованный на портале нормативных правовых актов.

На передачу долга в работу приставам хотят ввести отсрочку в один год. Также предполагается, что их услуги для профессиональных взыскателей будут платными. Для этого в профильный закон "О взыскании долгов физлиц" (230-ФЗ) и в закон "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ) планируется внести поправки. Законопроект в Госдуму может внести правительство РФ.

"Сейчас участники рынка не применяют досудебные методы сбора долгов, а используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения", – аргументировал необходимость изменений Минюст.

Представитель Минюста также сообщил, что поправки в законодательство согласованы с ФССП России. Кроме этого, их поддержал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

"Принятие законопроекта будет способствовать повышению использования в правоприменительной практике инструментов досудебного урегулирования спора при одновременном снижении нагрузки на органы принудительного исполнения, сокращению сроков взыскания просроченной задолженности и росту поступлений неналоговых доходов в федеральный бюджет", – рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы Центробанка России, официальную позицию регулятор сформулирует, когда получит законопроект в установленном порядке.