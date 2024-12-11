Годовую отсрочку на взыскание долгов с россиян предложил ввести Минюст
В ведомстве хотят запретить кредиторам подключать судебных приставов
11 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
Минюст предложил ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги физлиц с помощью судебных приставов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, разработанный министерством и опубликованный на портале нормативных правовых актов.
На передачу долга в работу приставам хотят ввести отсрочку в один год. Также предполагается, что их услуги для профессиональных взыскателей будут платными. Для этого в профильный закон "О взыскании долгов физлиц" (230-ФЗ) и в закон "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ) планируется внести поправки. Законопроект в Госдуму может внести правительство РФ.
"Сейчас участники рынка не применяют досудебные методы сбора долгов, а используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения", – аргументировал необходимость изменений Минюст.
Представитель Минюста также сообщил, что поправки в законодательство согласованы с ФССП России. Кроме этого, их поддержал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
"Принятие законопроекта будет способствовать повышению использования в правоприменительной практике инструментов досудебного урегулирования спора при одновременном снижении нагрузки на органы принудительного исполнения, сокращению сроков взыскания просроченной задолженности и росту поступлений неналоговых доходов в федеральный бюджет", – рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы Центробанка России, официальную позицию регулятор сформулирует, когда получит законопроект в установленном порядке.
12:56:58 11-12-2024
Своевременное предложение, потому что совсем скоро захлебнёмся в неплатежах и будем тратить много средств на взыскание долгов, ещё сильнее напрягая итак на ладан дышащую экономику.
13:36:52 11-12-2024
по ходу хуанхе наступает
13:52:10 11-12-2024
желтая река (13:36:52 11-12-2024) по ходу хуанхе наступает ... хуанхэ для банков, которые накручивают черт знает что на клиентов и потом не объясняя, откуда взялась такая цифра, подают в суд, снимают все зарплаты и пенсии. А теперь их заставят решать вопросы мирным путем.
14:36:42 11-12-2024
Правильная инициатива Минюста, с банковским беспределом надо что-то решать. Знакомый рассказывал, что т-банк требует некую сумму, не объясняя, каким образом она образовалась. Закрыли доступ в личный кабинет, он не может отследить историю, как возникла задолженность и на каких условиях она увеличивается. Банковские звонят теперь каждый день, включая субботу и воскресенье, и просто требуют деньги. На горячей линии тоже ничего не могут пояснить, как образовалась задолженность. Их банкоматы не принимают 100-рублевые купюры, пишут, что не могут распознать. Причем если в другие банки можно прийти и получить информации, то здесь идти некуда, всё только онлайн. Странный банк, очень странный. Я в Сбер могу положить даже 10 рублей бумажкой, всё берет. А для Т-банка, оказывается, 100р не деньги! Советую приятелю написать в ЦБ, пусть объяснят, почему банкомат т-банка настроен не распознавать российские купюры.
14:39:16 11-12-2024
А подумать не пробовали? Если досудебное взыскание будет платным,то банки ещё и это повесят на должников?
17:31:09 11-12-2024
Гость (14:39:16 11-12-2024) А подумать не пробовали? Если досудебное взыскание будет пла... Платным предполагается послесудебное взыскание, читайте внимательно!
15:12:36 11-12-2024
Тодько долговые ямы и работные дома помогут решить ситуацию с должниками.
21:18:53 11-12-2024
Гость (15:12:36 11-12-2024) Тодько долговые ямы и работные дома помогут решить ситуацию ... А ВИлы помогут решить с кредиторами?
23:49:33 11-12-2024
Неверный подход. Банки ссужают или кредитуют под процент в целях получения прибыли, т.е. ведут предпринимательскую деятельность, которая связана с как или любой бизнес с риском. Если должник по какой-то причине не выполняет догов зама или кредита, то это внутренние правоотношения кредитора и должника. Государство в виде приставов не должно ни разбираться, ни тратится на такие ситуации. Кредитор либо договаривается с должником, либо принимает невозврат - на свой убыток. А так любо получается, что бюджет, т.е. граждане содержат пристава, который бегает по взысканию прибыли какого-то кредитора. Сам пусть за своей прибылью и бегает. Закон об исп. производстве, как и Закон о банкротстве нужно переписать.