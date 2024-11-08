Кому-то из родителей, чтобы начать платить алименты, было достаточно предупреждения, но есть случаи, когда никакие меры воздействия не помогали и отцы оказались в тюрьме

08 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Дмитрий Лабутин / Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Разводы в наше время не редкость. После расторжения брака случается, что один из родителей отказывается давать деньги на содержание несовершеннолетних детей. Чаще этим грешат отцы. Между тем эта обязанность закреплена в Семейном кодексе. Споры, связанные с уплатой алиментов, – одни из самых многочисленных в судебной практике. В итоге судебные приставы разыскивают тысячи алиментщиков, уклоняющихся от своих обязанностей. Как в нашем регионе удается решать эту серьезную проблему, amic.ru выяснил у руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина.

– Дмитрий Николаевич, сколько в Алтайском крае сейчас должников по алиментам?

– В работе у нас находится 15 268 исполнительных производств о взыскании алиментов. В начале года это число было на 616 больше. Сокращение незначительное, но на самом деле проделана большая работа и сейчас дети получают финансовую помощь от родителей.

Как правило, не платят алименты отцы. Есть случаи, когда делают они это не из вредности, а потому что оказались в сложной жизненной ситуации. Главное управление оказывает содействие в трудоустройстве должников, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса, и по заключению контрактов с Минобороны. В 2024 году на работу с нашей помощью устроились 818 должников по алиментам.

– Знаю реальные случаи, когда возможность платить алименты у отцов есть, но они этого не делают то ли из жадности, то ли на зло бывшей. Как вы воздействуете на таких мужчин?

– Действительно, не все родители после развода могут выйти из конфликта. Взрослые ведут многолетнюю вражду, а в итоге страдают дети. На стадии исполнительного производства совместно с Ассоциацией медиаторов Алтайского края мы проводим работу по мирному урегулированию таких конфликтов. Наша общая задача – благодаря бесплатным консультациям и процедурам медиации помочь родителям найти взаимовыгодное решение о порядке общения с ребенком и взыскании алиментов. В ряде случаев конфликты удалось разрешить.

– Какие меры воздействия на должников наиболее эффективны?

– Все индивидуально. Кому-то достаточно беседы или простого напоминания, а кто-то до последнего не хочет оплачивать долги. В отношении несговорчивых должников мы применяем целый арсенал принудительных мер, побуждающих погасить задолженность.

Одна из самых эффективных – временное ограничение на выезд из Российской Федерации. И наше управление все чаще прибегает к этой мере воздействия. Только за девять месяцев 2024 года было вынесено свыше 133 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников, из них 7,6 тысячи связаны с взысканием алиментов. В том числе благодаря такому воздействию в этом году должники в Алтайском крае заплатили более 601 миллиона рублей. Свыше четырех миллионов из них – задолженность по алиментам.

Еще одна мера – обращение взыскания на заработную плату и другие доходы. Если человек уклоняется от уплаты алиментов, с его зарплаты работодатель удерживает часть дохода, который направляется взыскателю на содержание ребенка. Это возможно после получения исполнительного документа от судебных приставов. Также мы можем ограничивать должников в праве управления транспортным средством, накладывать арест на имущество должника с целью обращения на него взыскания и погашения задолженности.

– Есть алиментщики, которые меняют место жительства, чтобы их не нашли приставы, и работают они неофициально. Как вы находите таких?

– Структурными подразделениями главного управления за девять месяцев установлено местонахождение 1265 граждан, которые уклонялись от алиментных обязательств. Если по месту прописки должник не проживает, мы объявляем его в розыск.

Результаты исполнительного розыска важны и при реализации права граждан на получение пособия по потере кормильца, которое гарантировано государством. Оно защищает тех, кто не получает денег, потому что должник пропал и не платит. Работу по признанию должников по алиментам безвестно отсутствующими мы ведем с 2018 года.

– И как поможет ребенку то, что его родителя признают безвестно отсутствующим?

– После признания должника безвестно отсутствующим детям назначат пособие по потере кормильца.

– Когда должника могут признать безвестно отсутствующим?

– Если судебный пристав не может найти неплательщика алиментов в течение года, его можно признать безвестно отсутствующим. Происходит это не автоматически, а через суд. У того, кого разыскивали, но так и не нашли, паспорт и права станут недействительными. Имущество отсутствующего передадут в доверительное управление. Брак с супругом должника будет расторгнут без его согласия через ЗАГС.

В 2024 году в суды Алтайского края подано 15 таких заявлений, из которых восемь уже удовлетворено, еще три находятся на рассмотрении, а по четырем пришел отказ в удовлетворении.

– В каком случае может быть вынесен отказ?

– Если в течение года должник по алиментам прослеживается в базах, это значит, что человек никуда не пропал. Например, был в поликлинике, пользовался порталом госуслуг, ему был вынесен какой-то штраф, в этом случае суд выносит отказ. Отказ будет и в том случае, если в ходе разыскных мероприятий выяснится, что человека недавно видел сосед или родственник.

Если человека признали безвестно отсутствующим, а потом он объявится, пособие по потере кормильца отменят.

– Знаю, что за неуплату алиментов могут возбудить уголовное дело. Как часто вы пользуетесь такой мерой?

– Да, в случае необходимости приставы принимают меры, чтобы привлечь должников к административной или уголовной ответственности. И нередко сам факт проведения процессуальной проверки заставляет людей выплатить долги.

Злостные неплательщики алиментов привлекаются к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Общая сумма погашенной задолженности в пользу несовершеннолетних детей после привлечения к административной ответственности в 2024 году превысила 40 миллионов.

В отношении 913 граждан, которые, невзирая на административное наказание, так и не приступили к исполнению своих обязательств, возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

– После возбуждения уголовного дела они начали финансово помогать в содержании детей?

– После возбуждения уголовного дела 85 должников по алиментам трудоустроились, 58 заключили контракт о прохождении военной службы и приступили к исполнению судебных решений. Суммарно они погасили более 16 миллионов. Четыре уголовных дела прекратили дознаватели в связи с полным погашением задолженности по алиментам на общую сумму 937 тысяч рублей.

Благодаря всем принятым мерам общая сумма, взысканная на содержание детей, составила 1,2 млрд руб. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 90,3%.

Но были и случаи, когда в отношении должников никакие меры не помогали и суд вынес приговор в виде лишения свободы. В 2024 году в колонии общего режима и колонии-поселения в Алтайском крае попали 18 человек. Максимальный срок лишения свободы по статье 157 УК РФ составляет один год.

– А ребенок сможет поступить в военный вуз или устроиться на службу, например, в ФСБ, если родитель не платил алименты и в отношении него возбудили уголовное дело?

– Такие институты и ведомства, где есть допуск к гостайне, предварительно проверяют всех кандидатов на судимость, а также их родителей. Все индивидуально, но есть вероятность, что в поступлении или трудоустройстве из-за такого нерадивого родителя откажут.

Поэтому каждый родитель должен понимать, что содержать ребенка – его моральный долг. И вы платите не своей бывшей, а сыну или дочери, от вас зависит их настоящее и будущее. Алименты – это обязательство перед собственным ребенком. И задача судебного пристава – обеспечить выполнение этого законного права.

1 ноября сотрудники Федеральной службы судебных приставов отметили свой профессиональный праздник. В 2024 году исполнилось 159 лет со дня образования института судебных приставов в России и 27 лет со дня образования Службы в современной России.