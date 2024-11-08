Разводятся родители, страдают дети. Как приставы взыскивают долги с неуловимых отцов
Кому-то из родителей, чтобы начать платить алименты, было достаточно предупреждения, но есть случаи, когда никакие меры воздействия не помогали и отцы оказались в тюрьме
08 ноября 2024, 06:15, ИА Амител
Разводы в наше время не редкость. После расторжения брака случается, что один из родителей отказывается давать деньги на содержание несовершеннолетних детей. Чаще этим грешат отцы. Между тем эта обязанность закреплена в Семейном кодексе. Споры, связанные с уплатой алиментов, – одни из самых многочисленных в судебной практике. В итоге судебные приставы разыскивают тысячи алиментщиков, уклоняющихся от своих обязанностей. Как в нашем регионе удается решать эту серьезную проблему, amic.ru выяснил у руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина.
– Дмитрий Николаевич, сколько в Алтайском крае сейчас должников по алиментам?
– В работе у нас находится 15 268 исполнительных производств о взыскании алиментов. В начале года это число было на 616 больше. Сокращение незначительное, но на самом деле проделана большая работа и сейчас дети получают финансовую помощь от родителей.
Как правило, не платят алименты отцы. Есть случаи, когда делают они это не из вредности, а потому что оказались в сложной жизненной ситуации. Главное управление оказывает содействие в трудоустройстве должников, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса, и по заключению контрактов с Минобороны. В 2024 году на работу с нашей помощью устроились 818 должников по алиментам.
– Знаю реальные случаи, когда возможность платить алименты у отцов есть, но они этого не делают то ли из жадности, то ли на зло бывшей. Как вы воздействуете на таких мужчин?
– Действительно, не все родители после развода могут выйти из конфликта. Взрослые ведут многолетнюю вражду, а в итоге страдают дети. На стадии исполнительного производства совместно с Ассоциацией медиаторов Алтайского края мы проводим работу по мирному урегулированию таких конфликтов. Наша общая задача – благодаря бесплатным консультациям и процедурам медиации помочь родителям найти взаимовыгодное решение о порядке общения с ребенком и взыскании алиментов. В ряде случаев конфликты удалось разрешить.
– Какие меры воздействия на должников наиболее эффективны?
– Все индивидуально. Кому-то достаточно беседы или простого напоминания, а кто-то до последнего не хочет оплачивать долги. В отношении несговорчивых должников мы применяем целый арсенал принудительных мер, побуждающих погасить задолженность.
Одна из самых эффективных – временное ограничение на выезд из Российской Федерации. И наше управление все чаще прибегает к этой мере воздействия. Только за девять месяцев 2024 года было вынесено свыше 133 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников, из них 7,6 тысячи связаны с взысканием алиментов. В том числе благодаря такому воздействию в этом году должники в Алтайском крае заплатили более 601 миллиона рублей. Свыше четырех миллионов из них – задолженность по алиментам.
Еще одна мера – обращение взыскания на заработную плату и другие доходы. Если человек уклоняется от уплаты алиментов, с его зарплаты работодатель удерживает часть дохода, который направляется взыскателю на содержание ребенка. Это возможно после получения исполнительного документа от судебных приставов. Также мы можем ограничивать должников в праве управления транспортным средством, накладывать арест на имущество должника с целью обращения на него взыскания и погашения задолженности.
– Есть алиментщики, которые меняют место жительства, чтобы их не нашли приставы, и работают они неофициально. Как вы находите таких?
– Структурными подразделениями главного управления за девять месяцев установлено местонахождение 1265 граждан, которые уклонялись от алиментных обязательств. Если по месту прописки должник не проживает, мы объявляем его в розыск.
Результаты исполнительного розыска важны и при реализации права граждан на получение пособия по потере кормильца, которое гарантировано государством. Оно защищает тех, кто не получает денег, потому что должник пропал и не платит. Работу по признанию должников по алиментам безвестно отсутствующими мы ведем с 2018 года.
– И как поможет ребенку то, что его родителя признают безвестно отсутствующим?
– После признания должника безвестно отсутствующим детям назначат пособие по потере кормильца.
– Когда должника могут признать безвестно отсутствующим?
– Если судебный пристав не может найти неплательщика алиментов в течение года, его можно признать безвестно отсутствующим. Происходит это не автоматически, а через суд. У того, кого разыскивали, но так и не нашли, паспорт и права станут недействительными. Имущество отсутствующего передадут в доверительное управление. Брак с супругом должника будет расторгнут без его согласия через ЗАГС.
В 2024 году в суды Алтайского края подано 15 таких заявлений, из которых восемь уже удовлетворено, еще три находятся на рассмотрении, а по четырем пришел отказ в удовлетворении.
– В каком случае может быть вынесен отказ?
– Если в течение года должник по алиментам прослеживается в базах, это значит, что человек никуда не пропал. Например, был в поликлинике, пользовался порталом госуслуг, ему был вынесен какой-то штраф, в этом случае суд выносит отказ. Отказ будет и в том случае, если в ходе разыскных мероприятий выяснится, что человека недавно видел сосед или родственник.
Если человека признали безвестно отсутствующим, а потом он объявится, пособие по потере кормильца отменят.
– Знаю, что за неуплату алиментов могут возбудить уголовное дело. Как часто вы пользуетесь такой мерой?
– Да, в случае необходимости приставы принимают меры, чтобы привлечь должников к административной или уголовной ответственности. И нередко сам факт проведения процессуальной проверки заставляет людей выплатить долги.
Злостные неплательщики алиментов привлекаются к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Общая сумма погашенной задолженности в пользу несовершеннолетних детей после привлечения к административной ответственности в 2024 году превысила 40 миллионов.
В отношении 913 граждан, которые, невзирая на административное наказание, так и не приступили к исполнению своих обязательств, возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.
– После возбуждения уголовного дела они начали финансово помогать в содержании детей?
– После возбуждения уголовного дела 85 должников по алиментам трудоустроились, 58 заключили контракт о прохождении военной службы и приступили к исполнению судебных решений. Суммарно они погасили более 16 миллионов. Четыре уголовных дела прекратили дознаватели в связи с полным погашением задолженности по алиментам на общую сумму 937 тысяч рублей.
Благодаря всем принятым мерам общая сумма, взысканная на содержание детей, составила 1,2 млрд руб. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 90,3%.
Но были и случаи, когда в отношении должников никакие меры не помогали и суд вынес приговор в виде лишения свободы. В 2024 году в колонии общего режима и колонии-поселения в Алтайском крае попали 18 человек. Максимальный срок лишения свободы по статье 157 УК РФ составляет один год.
– А ребенок сможет поступить в военный вуз или устроиться на службу, например, в ФСБ, если родитель не платил алименты и в отношении него возбудили уголовное дело?
– Такие институты и ведомства, где есть допуск к гостайне, предварительно проверяют всех кандидатов на судимость, а также их родителей. Все индивидуально, но есть вероятность, что в поступлении или трудоустройстве из-за такого нерадивого родителя откажут.
Поэтому каждый родитель должен понимать, что содержать ребенка – его моральный долг. И вы платите не своей бывшей, а сыну или дочери, от вас зависит их настоящее и будущее. Алименты – это обязательство перед собственным ребенком. И задача судебного пристава – обеспечить выполнение этого законного права.
1 ноября сотрудники Федеральной службы судебных приставов отметили свой профессиональный праздник. В 2024 году исполнилось 159 лет со дня образования института судебных приставов в России и 27 лет со дня образования Службы в современной России.
09:01:54 08-11-2024
Чаще этим грешат отцы.----- не факт. Если бы детей чаще оставляли с отцами, то еще то зрелище бы было с мамками и алиментами)
09:07:57 08-11-2024
Гость (09:01:54 08-11-2024) Чаще этим грешат отцы.----- не факт. Если бы детей чаще оста... А что мешает? Подаете в суд на определение места жительства ребенка с отцом. Суд принимает решение. И вуаля - у вас ребенок и алименты! Живете до 18-летия малыша, ни в чем себе не отказывая.
12:46:14 08-11-2024
Гость (09:07:57 08-11-2024) А что мешает? Подаете в суд на определение места жительства ... Вот только почему то судья всегда становится на сторону женщина в этом вопросе,хотя не понятно почему
09:32:20 08-11-2024
Да никак не взыскивают, даже с уловимых.
09:34:43 08-11-2024
Отличная статья про то как не нужно поступать в своей жизни! Кто-то еще хочет в ЗАГС? 1000 раз подумать кто с вами рядом! Уверены вы в этом человеке? Чтобы не было печально больно смотреть на то как какой-нибудь сожитель с вашей бывшей живет и "воспитывает" ваших детей. А твоя обязанность платить за этот банкет алименты! По-моему в РОССИИ уже давно пора менять законодательство. Если бы воспитание и содержание ребенка можно было делить поровну между мужчиной и женщиной, то ни каких вопросов по алиментам бы и не возникало. Когда ребенок с мамой платит мама, когда ребенок с папой платит папа. У нас хорошие папы, которых безобразным образом отделяют от детей и это происходит по всей стране в огромных масштабах!!! В итоге дети растут только с женским воспитанием. А вы про деньги.... Детям нужен отец, а не деньги. А сожитель у "мамки" папу заменить никогда не сможет.
09:52:03 08-11-2024
Гость (09:34:43 08-11-2024) Отличная статья про то как не нужно поступать в своей жизни!... "Когда ребенок с мамой платит мама, когда ребенок с папой платит папа." - так это так и работает!!!
10:10:18 08-11-2024
Гость (09:07:57 08-11-2024) А что мешает? Подаете в суд на определение места жительства ... ----- ну и ... вуаля) скольких детей этот самый суд оставил отцам?))
11:46:27 08-11-2024
Гость (10:10:18 08-11-2024) ----- ну и ... вуаля) скольких детей этот самый суд оставил ... сколько из этих детей воспитывает отец,а не его мать или нынешняя?
12:00:08 08-11-2024
Гость (10:10:18 08-11-2024) ----- ну и ... вуаля) скольких детей этот самый суд оставил ... А сколько из отцов подавали в суд?
12:11:57 08-11-2024
Гость (12:00:08 08-11-2024) А сколько из отцов подавали в суд?... По статистике, таких исков буквально единицы. Ибо орать про бабосуды и бить себя пяткой в грудь гораздо проще, чем отсудить себе ребенка и потом воспитывать его.
10:01:19 08-11-2024
Гость (09:34:43 08-11-2024) Отличная статья про то как не нужно поступать в своей жизни!...
Отлично написано!!! Плюсую. Уже ни ногой в проклятый загс
12:37:28 08-11-2024
Гость (09:34:43 08-11-2024) Отличная статья про то как не нужно поступать в своей жизни!...
Всё по делу. Добавлю только, что пробелы в нашем законодательстве, в т.ч. касательно затронутой темы, косвенно и отрицательно влияют на рождаемость в нашей стране, особенно в традиционно русских регионах. К Кавказу не относится, т.к. законодательство там работает иначе и с рождаемостью нет проблем.
09:45:37 08-11-2024
Пристава халатно относятся к своим обязанностям, дочери шлет по одной тысячи раз в шесть месяцев алименты , ему все равно как растет его ребенок, пристава ни хрена не делают!Еще двоих настрагал, идиот!
10:15:19 08-11-2024
дочери шлет по одной тысячи----- ну так в суд! Пусть отдаст ребенка ему и сама платит алименты!!! Или опять не так?😧
10:45:03 08-11-2024
Гость (10:15:19 08-11-2024) дочери шлет по одной тысячи----- ну так в суд! Пусть отдаст ... а он горит желанием забрать ребенка?
11:17:01 08-11-2024
Гость (10:15:19 08-11-2024) дочери шлет по одной тысячи----- ну так в суд! Пусть отдаст ... Вы в своем уме? Ребенка не жалко с таким папашей?
11:45:36 08-11-2024
Гость (10:15:19 08-11-2024) дочери шлет по одной тысячи----- ну так в суд! Пусть отдаст ... трехкопеечное мышление типамужика. своего ребенка не содержит,а так еще и сам на шею присядет.
а детей на свою мамку сбагрит,что и делают часто отцы-страдальцы,отбирая детей у бывших.
головой надо думать ,когда семью создаешь,головой,когда детей заводишь.
10:37:07 08-11-2024
Систему выплат алиментов давно пора менять , алименты не должны зависеть от размера зп. Давно пора рассчитать среднюю сумму требуемую на ребенка в зависимости от возраста и поделить ее между родителями. С меня удерживают 30 т.р. для трехлетнего ребенка, по логике нашего государства мама должна потрать еще 30 т.р., по факту она в общем тратит на ребенка 20, остальные остаются ей, причем ребенка все развлекаловки, дни рождения за мой счет, а вот для 15 -ти летнего ребенка эта сумма была бы в самый раз, т.к. там другие потребности.
11:10:05 08-11-2024
А квартира у вашей жены своя или она снимает?
11:49:43 08-11-2024
1111 (10:37:07 08-11-2024) Систему выплат алиментов давно пора менять , алименты не дол... 20 на трехлетку? А как, интересно, вы это посчитали? В садик трехлетка не ходит? Не болеет? Не растет? Так-то детям в таком возрасте обычно раз в полгода требуется новая одежда и обувь, они же растут как на дрожжах. А еда ребенку не нужна, или как обычно - "хватит тарелки супа", и "сколько он там съест"? Коммуналка тоже маме с неба не падает, кстати. А уж если нужны лекарства, там можно несколько тысяч сразу в аптеке оставить. Вам бы того трехлетку на месяц-другой на полное обеспечение, и тогда бы, я думаю, сразу все вопросы отпали. Кстати, а как насчет работы? Мама каждый день тратит на ребенка кучу времени, сил и нервов . Накормить, одеть, погулять, занять чем-то. К врачу сводить, в садик. Это вы вообще никак не учитываете, а ведь это тоже ресурс. Хорошо быть воскресным папой - ни забот тебе ежедневных, ни хлопот.
15:13:48 08-11-2024
Гость (11:49:43 08-11-2024) 20 на трехлетку? А как, интересно, вы это посчитали? В садик... Для этого и написал, что надо рассчитать и я прекрасно знаю сколько уходить на ребенка, т.к. до тех лет жили вместе и работал я один. Ребенка я вижу не реже мамы, финансово доп.занятия и развлекаловки на мне.
11:50:55 08-11-2024
1111 (10:37:07 08-11-2024) Систему выплат алиментов давно пора менять , алименты не дол... через тот же суд определяете размер алиментов в твердой сумме ,можно с ежегодной индексацией.
затраты на содержание жилья,в котором живет ваш ребенок посчитали?развивахи,школа,сад,проезд?
если мать должна вложиться финансово на равных с вами,значит и время ,проведенное с ребенком пополам делите? привести,увести,сделать уроки-участвуете?
11:31:02 08-11-2024
Из каждого утюга кричат: Демографическая катастрофа, никто не рожает. Население убывает!
При таких антимужских законах никто и женится не будет.
Надо срочно менять семейный кодекс, на государственном уровне!
1.АЛИМЕНТЫ ОТМЕНИТЬ СОВСЕМ!
ИЛИ ПУСТЬ ГОСУДАРСТВО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖИТ ДО 18 ЛЕТ. РОЖДАЕМОСТЬ СРАЗУ ПОВЫСИТСЯ,
или каждой молодой семье давать сразу квартиру+ нормальные деньги на содержание детей.
11:31:39 08-11-2024
Вы в своем уме? Ребенка не жалко с таким папашей?----- а вы с ним знакомы?)) многие отцы считают, что бывшая тратит деньги на себя, поэтому не платят. Если отец желает забрать ребенка, то пусть забирает! Но ведь опять будет нет, он плохой, а я хорошая?))
12:01:45 08-11-2024
Гость (11:31:39 08-11-2024) Вы в своем уме? Ребенка не жалко с таким папашей?----- а вы ... Ну допустим, бывшая тратит на себя.а ребенок в это время не ест? не пьет? ему не покупается одежда? У него нет крыши над головой? Игрушек?