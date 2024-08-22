Годы беспокойства. Жители кварталов на Горе добиваются запрета многоэтажной застройки
На месте частного сектора запроектирован микрорайон из 11 многоэтажек
22 августа 2024, 08:15, ИА Амител
Жители частного сектора вдоль ул. Аванесова (недалеко от Нагорного парка) намерены предотвратить массовую застройку в своих кварталах. Барнаульцы направили коллективное обращение в прокуратуру и городской строительный комитет, в котором попросили защитить их право собственности. Люди отметили: все началось в 2011 году, когда в городе приняли новый генплан, и сразу у нескольких улиц сменилось назначение земли. С того момента на территории частного сектора разрешили строить многоквартирные дома. В 2019 году, когда в документ внесли корректировки, площадь участка, подходящего под многоэтажную застройку, выросла. Беспокойство жителей усугубил проект планировки микрорайона, который в 2023 году подготовил местный девелопер. Документ отклонили на общественных слушаниях, но в августе 2024-го инвестор повторно вынес откорректированный план на обсуждение. Как жители хотят защитить свои дома и есть ли у застройщика планы на освоение квартала, – в материале amic.ru.
Проблемное "эхо" генплана
Микрорайон, за судьбу которого бьются жители, расположен в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. Здесь расположены преимущественно частные дома в один-три этажа, есть трехэтажные многоквартирники, существующий 17-этажный ЖК на ул. Аванесова, 44, детский сад № 21, дом ребенка, поликлиника №1. Согласно проекту планировки, который подготовили по инициативе застройщика "Регионстрой", в перспективе в микрорайоне можно возвести 11 высотных домов от 9 до 25 этажей.
Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"
31 июля 2024 года документ вынесли на повторные обсуждения (в прошлом году в проекте обнаружили несоответствие генплану и нарушение некоторых строительных нормативов).
Предложения от граждан принимали всего две недели – до 16 августа. Жители, узнав о повторных слушаниях, не только поучаствовали в них (свыше 150 человек внесли свои замечания, в том числе – более 100 поставили подписи в коллективном обращении), но и обратились в прокуратуру и комитет по строительству Барнаула (свыше 200 жителей подписали коллективное письмо).
В документе (есть в распоряжении редакции amic.ru) люди отметили: они опасаются, что начавшееся строительство может нанести непоправимый урон их домам.
"Территория Центрального района в указанных границах всегда была зоной малоэтажной застройки в силу того, что его значительная часть расположена в зоне действия оползневых процессов, которые характеризуются внезапностью и высокой скоростью протекания. Это означит, что строительство многоэтажных домов может повлечь за собой подвижки и провалы грунта и, соответственно, привести к разрушению строительных конструкций, коммуникаций и гибели людей. Обрушение берега Оби в 1990-е годы и сход в реку домов Кузбассовской улицы это наглядно доказало".
Беспокоятся жители и за состояние инфраструктуры кварталов: по их мнению, массовое строительство многоэтажных домов увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру, сети водо-, электро- и газоснабжения.
"Строительство многоэтажных домов на данной территории также нарушит экологию микрорайона: приведет к усилению ветровых потоков вокруг высотных домов, увеличению количества машин и выхлопных газов", – отметили барнаульцы.
Еще один вопрос, который волнует горожан, – катастрофическая нехватка мест в школах и детсадах. Так, в Центральном районе вдоль Змеиногорского тракта (от Нагорного парка до поселка Южного) всего две образовательные организации (лицей №2 и школа на №48) и два детсада (№21 и №80). Однако всех желающих они не вмещают.
"Большая часть жителей нагорной части Центрального района вынуждены возить своих детей в другие школы Центрального района, а сами дети вынуждены ездить на длительные расстояния в переполненном транспорте", – отметили барнаульцы в документе.
О проблеме выкупа частной собственности при возможном строительстве горожане также указали в обращении. Они считают, что земельные участки и дома застройщики приобретут у собственников по стоимости гораздо ниже рыночной. Приобрести равноценное жилье на эти средства, уверены барнаульцы, невозможно.
В результате владельцы частных домов просят органы защитить их право собственности и разобраться, на каком основании в 2011 году при корректировках генплана у микрорайона в границах улиц Тачалова, Фомина, переулков Пожарный, Каревабыла изменена функциональная зона с Ж-4 (разрешено строить только частные дома) на зону СОД-2 (смешанной общественно-деловой застройки, где возможно многоквартирное строительство) и рекреационную зону Р-1. Именно это решение, отметили жители, стало отправной точкой всех последующих проблем.
Без перспектив
Компания "Регионстрой", которая и создала проект планировки микрорайона, несколько лет назад действительно намеревалась работать в квартале. Однако изменившаяся экономическая ситуация в стране повлияла на планах инвестора. Главный инженер компании Евгений Головачев сообщил amic.ru: повторные обсуждения проекта планировки проводятся, чтобы завершить начатую процедуру.
"Есть постановление о разработке проекта планировки, были замечания после первых обсуждений, мы их устранили и подали на повторные обсуждения. На сегодняшний момент никаких планов на нагорную часть нет – ни проектов, ни сформированных земельных участков. Когда мы подавали документ о разработке проекта планировки, экономика страны была иной. На сегодняшний день в связи с повышением ипотечных ставок, отсутствием льготных программ инвесторам строительство неинтересно. С теми процентными ставками, которые предлагают банки (речь о вкладах – прим.ред.), проще заморозить деньги на счетах и ждать перестройки экономики и ее роста в положительную сторону", – сказал Евгений Головачев.
Он также отметил, что утверждение документа о развитии (на момент публикации решения о принятии или отклонении проекта планировки не было – прим.ред.) вовсе не означает начало массовой застройки. Проект планировки – гибкий документ, и при соблюдении определенной процедуры (через общественные обсуждения) любой желающий может внести в него изменения. Но все это – только при договоренностях с жителями о выкупе земельных участков.
"Застройщик может зайти в квартал, договориться с собственниками, купить 5-6 участков, а на этом месте в проекте планировки расположен магазин. Тогда компания через постановление о внесении изменений в проект планировки будет заново "чертить" свой объект под выкупленные участки", – объяснил главный инженер.
Он добавил: процесс выкупа земельных участков в частном сектора очень сложный. И дорогой. Поэтому далеко не все застройщики готовы работать на застроенных территориях.
"Земля – собственность людей, насильно выкупить ее никто не может. Сейчас в любом районе города цена за сотку – не менее 1,5 млн рублей", – говорит строитель.
Трехлетняя история
Впервые о том, что "Регионстрой" планирует активно застраивать квартал на Горе, стало известно в 2021 году. Тогда в компании сообщили, что намерены возвести высотки рядом с ЖК на ул. Аванесова, 44 (на тот момент объект еще не был завершен). Для этого с собственниками частных домов, расположенных на перспективных площадках, инвестор вел переговоры. По словам девелопера, некоторые владельцы были согласны на продажу.
Осенью 2023 годе девелопер представил проект планировки микрорайона, на освоение которого, по расчетам, ушло бы 16 лет. Строительство первого дома в 9-12 этажей должны бы начать уже в 2024 году, а завершить – в 2027-м. К возведению последнего, согласно графику в проекте, приступили бы в 2035, а сдали в 2040-м.
08:23:05 22-08-2024
Я бы порекомендовал жителям поскорее продавать свои коттеджи и съезжать оттуда. Потому что когда начнётся стройка, их дома будут стоить намного меньше.
08:49:21 22-08-2024
Кхм... (08:23:05 22-08-2024) Я бы порекомендовал жителям поскорее продавать свои коттеджи... С какой стати начнется стройка, если жители не будут продавать свои дома? На Горе вообще-то люди живут. Перед тем, как давать рекомендации, сначала разберитесь в ситуации
12:05:44 22-08-2024
Кхм... (08:23:05 22-08-2024) Я бы порекомендовал жителям поскорее продавать свои коттеджи... А вот и первый вброс от застройщика. Чтобы испугались и быстрее побежали продавать ему землю.
08:40:23 22-08-2024
Откуда такая уверенность в своих словах? Вам застройщик сообщил об этом? Или нужно просто что-то сказать с утра пораньше?
08:42:03 22-08-2024
Все, кто хотел жить в высотных домах за десятилетие уже уехали. Оставьте в покое данный микрорайон, дайте спокойно жить жителям на своей земле.
08:42:36 22-08-2024
Вам нету разницы где строить , если это оползневая зона....
21:49:55 22-08-2024
Гость (08:42:36 22-08-2024) Вам нету разницы где строить , если это оползневая зона....... В обрыв ушли две улицы Береговая и Кузбассовская и сейчас происходит обвал. Обрыв укрепить невозможно. Оползень не предотвратить. Большая часть жителей горы против продажи своего жилья застройщику. Народ долготерпелив !!!
08:44:57 22-08-2024
На 2х сотках стоит дом квадратов 70. Семье места хватает, а застройщик предлагает 1,5за сотку-итого 3. Двушка такой квадратуры стоит порядка 8. Почему застройщик свое собственное жилье не хочет отдать за даром и влезть в ипотеку. А теперь про доходы застройщика. Он выкупленную площадь перепродает по факту 16 раз и имеет сверхприбыль. И потом жители частных домов плохие.... А может кому- то надо аппетиты умерить в плане сверхприбыли и начать работать за обыкновенную маржинальность в 20%
08:55:32 22-08-2024
Ежик (08:44:57 22-08-2024) На 2х сотках стоит дом квадратов 70. Семье места хватает, а ... на 2х сотках 70 квадратов? у вас двор-то есть? или с из окна вид на забор?
09:36:19 22-08-2024
Гость (08:55:32 22-08-2024) на 2х сотках 70 квадратов? у вас двор-то есть? или с из окна... Есть дома из бруса, обшиты сайдингом (2 санузла, газовый котел, свой септик) по 160 квадратов, ещё жилая мансарда. Окна на все стороны. И что? А в многоэтажках какие дворы, для жителей даже скамейки негде поставить, не говоря уж об автомобилях.
09:46:49 22-08-2024
Гость (09:36:19 22-08-2024) Есть дома из бруса, обшиты сайдингом (2 санузла, газовый кот... Вы вопроса видимо не поняли. В моем понимании коттедж - это в первую очередь двор, где можно поставить баньку, мангал, столик на улице, песочницу и качельку детям. А тут 70 м2 на участке 2 сотки. Ну это, извините , извращение какое-то. Вышел из дома и сразу в стену соседского дома уперся... у меня дом в Новоалтайске 90м3 на 20 сотках. Поэтому и не понятна мне ваша теснота
09:56:41 22-08-2024
Гость (09:46:49 22-08-2024) Вы вопроса видимо не поняли. В моем понимании коттедж - это ... Если вы живете и работаете в Барнауле, то банька обычно на дачном участке. А мангал вообще под запретом, не только в городской черте, но и на садовом участке. По пожарным правилам, огонь разводить только в 50м от деревьев. 20 соток в самом Барнауле - таких участков не знаю. Но если вы житель Новоалтайска, то ваш пример не подходит.
11:34:24 22-08-2024
Гость (09:56:41 22-08-2024) Если вы живете и работаете в Барнауле, то банька обычно на д... а зачем мне дачный участок, если есть коттедж?
17:52:07 22-08-2024
Гость (11:34:24 22-08-2024) а зачем мне дачный участок, если есть коттедж?... У вас коттедж в Новоалтайске, а у людей частные жилые дома в Барнауле. Разницы не видите? Причем здесь ваш Новоалтайск, совсем другой город сельского типа.
Вот словарное определение слова: Словарь
Источник определений: "Oxford Languages" ·
котте́дж
/тэ́/
Мужской род
Индивидуальный жилой благоустроенный дом в пригороде, в рабочем посёлке.
18:40:35 22-08-2024
Гость (09:56:41 22-08-2024) Если вы живете и работаете в Барнауле, то банька обычно на д... кто вам такую дичь про мангалы и дачи рассказал? ххахаха
10:54:28 22-08-2024
Гость (09:46:49 22-08-2024) Вы вопроса видимо не поняли. В моем понимании коттедж - это ... у меня дом в Новоалтайске 90м3 --- Домик 90 КУБОВ? Ну Вы крутяк)))
11:09:21 22-08-2024
Гость (10:54:28 22-08-2024) у меня дом в Новоалтайске 90м3 --- Домик 90 КУБОВ? Ну Вы кр... 1 м шириной, 1 м высотой, 90 м длиной. Нормальный дом.
12:40:30 22-08-2024
Гость (09:46:49 22-08-2024) Вы вопроса видимо не поняли. В моем понимании коттедж - это ... Вы из Новоалтайска -зачем в жизнь нагорных лезет со своими мерками? Будут слушания по Новоалтайска там и кричтте
19:15:31 22-08-2024
Гость (09:46:49 22-08-2024) Вы вопроса видимо не поняли. В моем понимании коттедж - это ... коттедж без земли не коттедж.
11:10:10 22-08-2024
Гость (08:55:32 22-08-2024) на 2х сотках 70 квадратов? у вас двор-то есть? или с из окна... Представляете.... Есть и небольшой огородник с тепличка и и гараж и мангальница. Как понимаю вам завтдно-у вас только есть вид из окна и поиски парковочного места
10:50:05 26-08-2024
Гость (08:55:32 22-08-2024) на 2х сотках 70 квадратов? у вас двор-то есть? или с из окна... Даже если на забор это дело собственника, сейчас многие уменьшили огороды или отказались от них построив гараж, баню или беседку. Хоть все две сотки под жилую площадь можно пустить, а вот квартиру с гаражом такой площади на сумму выкупа людям не хватит. С какой стати они должны лишиться своего комфорта???
11:58:34 22-08-2024
Ежик (08:44:57 22-08-2024) На 2х сотках стоит дом квадратов 70. Семье места хватает, а ... Ну нельзя так законно строить. Там только на отступы надо столько земли, что на участок войдет только туалет. Мы вас жалеть и понимать должны за ваши понастроенные нахаловки?
12:38:28 22-08-2024
Гость (11:58:34 22-08-2024) Ну нельзя так законно строить. Там только на отступы надо с... Вы про нормы застройщикам расскажите. Когда озеленение на чужую собственность выносит, парковочных мест вдвое меньше, площадки хозяйственные для выбивания ковриков даже не делают и все кругом в асфальте. Посадят 2петунии и вы им безумно рады
20:58:44 27-08-2024
Гость (12:38:28 22-08-2024) Вы про нормы застройщикам расскажите. Когда озеленение на чу... Ну 4 же петунии то))
21:31:38 22-08-2024
Гость (11:58:34 22-08-2024) Ну нельзя так законно строить. Там только на отступы надо с... А вас никто не просит Вас выражать нам сочувствие. У меня участок 5соток и дом 60кв.м.-у нас есть всё, никуда и ни в какие соседские стены мы не упираемся. Мы не хотим никуда переезжать-все устраивает, в том числе и транспортная доступность. Нет никакого желания жить именно в четырёх стенах, несколько из которых-совместные с соседями.
11:04:58 26-08-2024
Гость (11:58:34 22-08-2024) Ну нельзя так законно строить. Там только на отступы надо с... Здесь застройка плотная со времен ещё основания города наверное, и конечно современные стандарты не подходят, но люди здесь живут в домах, семьями, а не в нахаловках. Вы совершенно как робот рассуждаете, просто вам видимо не приходилось чувствовать покушение на ваше жильё и благополучие семьи. Просто только бездушный человек мог бы такое написать
08:55:10 22-08-2024
Пусть строит СТРОИТЕЛЬ на другой стороне Оби. На горе люди живут уже давно и строили свои дома.
09:38:06 22-08-2024
Галя (08:55:10 22-08-2024) Пусть строит СТРОИТЕЛЬ на другой стороне Оби. На горе люди ж... Не надо лезть на другой берег Оби! Загадили левый берег и всё мало? И не надо на Горе ничего строить- так отвратительно испортимли линию горизонта этим многоэтажным домом, выглядит отвратительно, как единственный зуб во рту... Когда уже этих "девелоперов" и "застройщиков" уже сажать начнут?
09:16:32 22-08-2024
Но все это – только при договоренностях с жителями о выкупе земельных участков. --- Да-да, а те, с кем не будет договоренности просто сгорят.
09:17:41 22-08-2024
Администрация города меняет категорию земель задним числом , как хочет! Это пример Смирнова -Зеверо-Западная, пр-т Коммунаров - аналогичная ситуация была. Природоохранная зона Лесного пруда - продана за бесценок Министерством природы! теперь Гора. Развивайте другие города Алтайского края , Бийск. Камень-на Оби, Рубцовск. Что там не строите? Изуродовали весь город!!
09:27:30 22-08-2024
Продали школу, а теперь изменили категорию земель - продажная администрация......
09:56:29 22-08-2024
У меня родственники живут на горе, дом и огород, всего 6.5 соток. Дом не ахти какой, но место хорошее и живут давно. А рядом стоит коттедж в 3 уровня, плюс цоколь, но на 2 сотках, цена такого коттедж в пределах данного района не менее 20 млн. Как вы думаете, согласится собственник данного коттеджа выехать оттуда получив 3 ляма????? Кто нибудь вообще будет учитывать добротности домов, или тупо по соткам людям компенсировать будут? Наверное любой житель бы возмутился. Там согласятся только те, кто живут в стареньких лачугах на большой площади. Хотя таких домов на горе почти не осталось, район. Район пристижный, и руки загребуки нашлись на ломоть пирога. А людей как всегда кинут
10:44:21 22-08-2024
Гость (09:56:29 22-08-2024) У меня родственники живут на горе, дом и огород, всего 6.5 с... Согласится. На Ядринцева знал похожую ситуацию. Сейчас там новостройка. Просто коттедж есть, а разрешений на его постройку нет и его получается тоже нет.
12:44:59 22-08-2024
Гость (10:44:21 22-08-2024) Согласится. На Ядринцева знал похожую ситуацию. Сейчас там н... Прокололся представитель застройщика. Хватит петь про нормы-сами их не соблюдаете. Только сверхприбыли считаете отжав землю за 3копейки и продав 1ку за 5.5 лямов
10:41:36 22-08-2024
Вышли с лыжной базы в лес для проведения спортивного мероприятия. Из дома, в метрах 50 от нас (Ляпидевского 8), выходят двое и начинают нас прогонять - мол идите отсюда, это лес у нашего дома. Вызвали охрану (у них там она есть оказывается), охранник стал требовать с нас покинуть лес. По сути весь частный сектор на горе построен на месте вырубленного леса и в 90 за взятки. Его снести надо и снова лес посадить.
10:47:17 22-08-2024
Застройщик, бедняга, видимо, не в курсе, что сотка земли в хороших районах стоит далеко не 1,5 млн, а 4 - 5 млн. Людей за дураков держат, надеются "на шару" подешевке скупить
11:17:48 22-08-2024
Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньгах, все хотят заработать. Застройщик хочет построить и заработать, жильцы хотят продать и заработать. Проблема одна: как оценивать объект продажи. Жильцы, естественно, будут нахваливать свои дома, мол и септик, и газ... Да кому он впился и септик ваш, и газ, оцениваться будут квадратные метры земли. Не хотите продавать - не продавайте, насильно там никто никого не неволит. Да и с отменой льготной ипотеки для застройщика интерес становится мизерным. Мой прогноз - 99,9% что никакой застройки там не будет, время упустили. Меня только одно удручает - желание людей жить в городе как в деревне. Алтайские, Прудские, Осипуха, ВРЗ, Гора почему застроены деревянными лачугами? От бедности. Ну не хватало при Советах мощностей стройиндустрии, чтобы всё расчистить. Вот и остались вокруг центра эти городские деревеньки. Кстати, посмотрел бы я на возмущение жильцов сносом ветхого жилья при коммунистах. Вообще бы никто рот не открыл.
11:56:25 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... Поддерживаю. На Папанинцев, в самом центре, вижу с 10 этажа как люди окучивают картошку и ходят в скворечник на улице. Что это за город такой? Зато кто-то каждый день стоит в пробках на павлике, по пути в свой человейник. Снести весь частный сектор по доброму или силой и построить нормальный город.
12:13:52 22-08-2024
Гость (11:56:25 22-08-2024) Поддерживаю. На Папанинцев, в самом центре, вижу с 10 этажа ... Для многих людей лучше ходить в скворечник на улице и жить на своей земле, чем сидеть на 10-м этаже в клетке. Дайте каждому право жить так, как он хочет. Не решайте за других. И будет всем хорошо. Каждому по - своему🙂
13:07:58 22-08-2024
Гость (11:56:25 22-08-2024) Поддерживаю. На Папанинцев, в самом центре, вижу с 10 этажа ... Когда пройдет 50 лет и износится человейник кто его расселять будет? Кто будет платить вам за квадраты в аварийном жилье? Город сейчас не может поток с двухэтажками расселить-у них денег нет, а тут скворечник расселять. Вот тогда в старости выплатив ипотеку вы поймёте почему возмущаются, а застройщик вам предложит ипотеку платить лет до 100. Не нравится вид из окна- выбирайте более элитноежилье
15:39:04 22-08-2024
Гость (11:56:25 22-08-2024) Поддерживаю. На Папанинцев, в самом центре, вижу с 10 этажа ... Если не нравится какого ... тогда живете в Барнауле. Езжайте в Москву, Питер и живите в большом городе. Оставьте уже Барнаул в покое со своими застройками любители "скворечников"
13:25:19 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... Люди хотят жить спокойно. На одних слушаниях активно высказали позицию. Зачем людей злить? Прокуратуру напрягать? Есть поток расселеный- пусть там и строят. Пусть на месте аварийного и строят.
14:29:12 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... Нееет, не надо передёргивать! Застройщик хочет зашибить большую деньгу, отняв чужое, а жители- всего лишь сохранить своё! Это называется разбой.
17:07:20 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... А вам не кажется, что каждый человек сам имеет право решать, где и как ему жить, а не застройщик, который рисует планы на те территории, где люди живут десятилетями и сами улучшают свои жилищные условия? И вопрос о деньгах заходит только тогда, когда приходят к собственику и начинают предлагать ему купить его землю (и тольео землю!), которую он вообще-то в принципе не собирался продавать, а собирался здесь и дальше жить. В Барнауле , что ли, земли мало? Это вам не Швейцария. Аварийные дома закончились? Проблем других в городе нет? Школ и садиков всем хватает? Зачем лезть на Гору? Она никому не мешает своим видом, потому что ее не видно из центральной части города, за исключением ваших человейников с 20 этажа?
19:06:30 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... Да не в деньгах в основном дело.
. А вы видели как цветут яблони. А розы... И всё это не с шеснадцатого этажа а у тебя около открытой двери с веранды... И всё это ради человейника под трактор... Как это назвать... Что в России земля кончилась что мы пошли с цветущие сады красота неописуемую сносить... Опомнитесь... Что вы оставите детям...
21:37:29 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... А вы в человейниках ипотечные богачи?
23:06:21 22-08-2024
Гость (11:17:48 22-08-2024) Вот и вся подноготная обнажилась, весь вопрос только в деньг... На коммунистов не волоките. Там нормы соблюдались. При расселении первомайки расчет квадратов был на каждого человека по 18 квадратов. Если был персионер прописан или ветеран ВОВ то полагалась ему отдельная квартира. И получалось что обычно при расселении давали трешку плюс однокомнатная квартира. Семью полностью расселяли. Вы перед тем как ляпнуть -сначала узнайте как было при советах. А сейчас чудо застройщики пытаются землю просто отнять выкинув людей на улицу или запихав всех в однокомнатную. Коммунисты были намного умнее- у них была квартальная застройка
11:20:54 22-08-2024
Все обращения все это пустое. Если они будут готовы вести стройку, то все это застроят. Тут и не таких пододвигали.Примеров к сожалению слишком много.
13:32:07 22-08-2024
Гость (11:20:54 22-08-2024) Все обращения все это пустое. Если они будут готовы вести ст... Как понимаю это угроза со стороны застройщика?
17:09:43 22-08-2024
Гость (11:20:54 22-08-2024) Все обращения все это пустое. Если они будут готовы вести ст... С какого перепуга? Частную собственность у нас пока не отменили
11:39:43 22-08-2024
А куда делась трёхэтажная школа N21? Дети ходят за тридевять земель, учатся по 30 человек в классе, в две смены. А это не на её ли месте стоит нагорная 17-этажка?
12:10:49 22-08-2024
Пришлось побывать на слушаниях по отступлению от параметров разрешённого строительства. Администрация Ракшину выдала разрешение строить магазин в 300 м2 на месте жилого дома в частном секторе. По нормам магазин должен быть в два раза меньше, чем Ракшин построил. О стоять на расстоянии 15 метров от частного дома а не 5.5 м. Загрузку ракшинские проектировщики сделали под окнами частного дома, а не со стороны дороги- шоб вид очередного сарая с перекрёстка дорог был получше. Под окна поставили мусорки магазина. Архитектура и так с нарушением закона нарисовала ему границы застройки. Но Ракшин решил, что его магазина много не бывает и добавил площади. По этому поводу и было слушание. По букве закона его магазин- самострой и подлежит сносу. Но для Рыкшина такого в законе нет. На Мерзликина собралась компашка для голосования- два человека из администрации , человек пятьдесят работников Ракшина, котрые спустились с верхнего этажа и два человека, которым принадлежит участок граничный с магазином. Эти пятьдесят ракшинских работника в глаза не видели этот магазин и разуется плевали на проблемы жителей соседнего дома, которым предстояло рядом с погрузочно-разгрузочной станцией. Пятьдесят голосов против двоих. Вот Российская справедливость. Остается пожелать, чтоб у эти пятидесяти людей под окнами Ракшин выстроил по магазину.
13:11:02 22-08-2024
гость (12:10:49 22-08-2024) Пришлось побывать на слушаниях по отступлению от параметров ... а че вы не напишете то чем дело там кончилось а? Как владелец этой шалабушки рядом с магазином продал свой двор (только один двор в полторы сотки площадью) за 60 (шесьтедесят) миллионов рублей. Неплохо да?
14:19:13 22-08-2024
Гость (13:11:02 22-08-2024) а че вы не напишете то чем дело там кончилось а? Как владеле... Я владелец этой шелобушки (дома в 50 м2 и земли в 6 соток) И уже шесть лет живу в аду рядом с ракшинским магазином: разгрузка фур в шесть утра в выходные, посетители магазина бухают и наркоманят под окнами, зассали все посадки молодых деревьев и деревья сдохли. Нашлось с десяток нарушении закона при постройки, прокуратуры всех мастей и проч. органы пишут отписки. Когда двое суток ракшинские наемники забивали сваи в выходные и дом просто шевелился это было незабываемо. Пришли из архитектуры сфотографировали трещины и покосившийся пол и сделали вывод, что возраст трещин определить не представляется возможным и все. Забивали сваи в пяти метрах от шестидесятилетнего моего дома. Теперь дои и гроша ломаного не стоит. И вот десять как каждый день проклинаю ракшиных и им подобных. Этот магазин для меня маркер беззакония и власти бабла, время правления людей для которых бабло важнее человеческой жизни, важней чести и совести и здравого смысла.
12:17:53 22-08-2024
Гость (11:20:54 22-08-2024) Все обращения все это пустое. Если они будут готовы вести ст... Примеров много потому, что народ безмолвствует. Все молчат.
"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому."
12:25:51 22-08-2024
Инфраструктура на горе оставляет желать лучшего. Но это не повод городить человейники на 6 тысяч человек без инфраструктуры. Школа и детский сад в последнюю очередь. Пропускная способность дорог не увеличится. Застройщика интересует только прибыль. Администрацию города вообще ничего не интересует. При нынешних ценах на квадрат и стоимости ипотеки вообще непонятно кто купит это
13:09:59 22-08-2024
Сергей (12:25:51 22-08-2024) Инфраструктура на горе оставляет желать лучшего. Но это не п... Администрацию интересует- занесут им или нет... До градостроительной политики интереса нет. Поэтому и уродуют город
13:17:00 22-08-2024
А застройщиков надо заставлять работать кварталами. Если взялись за квартал то доделали и потом на следующий квартал и чтобы без школ и садиков квартал не принимали. Центр весь истыкали.... И попробуй в садик и школу попади. Переуплотнили... Теперь мучение. Но рядом стоит частный сектор, жителям которого платить не собираются, вот и получается кака маляка из окна
13:19:41 22-08-2024
Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползневая зона и здесь выстоки строили начиная с 1960 года. Общага которая многоэтажная стоит буквально метрах в 300 и стоит уже лет 60. Так что выстоки там стоять будут если грамотно и с учетом грунтов построят. Город все равно туда придет ведь это в 5 минутах от будующего туристического кластера и основных достопримечательностей города (фабрики Демидовых сереброплавильной) и от порта Дома эти пойдут на сдачу туристам - снимать там будет оооочень удобно для туриста и прибыля от этого будут не хуже чем в Сочи. Второе это то что гора имеет совсем другие слои воздуха чем центр в низине - воздух из ленточного бора. Поэтому экология там будет почти абсолютная и плюс к тому же это вид на город. Панорама ночного мегаполиса у вас под ногами если только выйдешь на балкон - за это платить будут. Это вам не в спальном раионе на Павлике с пыхтящими машинами виды
13:55:27 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне...
про туристов смешно
14:40:15 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Вас Деринг укусил, грезите Сереброплавильным заводом? Какие ещё к свиньям собачьим "достопримечательности" в городе, сгоревшем дотла в 1917 и выросшем только во времена ВОВ? На Горе строить не надо! Как не надо строить и на Правом берегу Оби. Полно места в сторону Научного Городка, Казённой заимки, в частности.
15:21:56 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Какие высотки? Одна стоит и то разваливается, хоть зайдите и посмотрите на нее для начала. Фундамент в трещинах давным давно. А кто этой общаги высоток больше не строили никогда, не нужно фантазировать. На другой стороне дороги, ближе к Оби, улица целая сползла вниз к реке, тут везде нестабильный грунт, нельзя тут строить человейники.
15:54:41 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Вот это фантазии.... 9-и этажку не в 300 метрах. И при советах там не просто так строить там отказались. Сначала узнайте почему там отказались строить, а потом учебник логики прочтите и все на место встанет
17:19:40 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Студгородок АГУ, к которому относилась общага на ул. Фомина, так и не построили, потому что уже тогда поняли, что там есть подвижки грунта. Спроси у жителей этой общаги, есть ли у них проблемы с фундаментом и стенами. На Горе есть оползневая зона и тому есть документальные подтверждения, просто в новую Кадастровую карту ее не внесли, поэтому ее как бы и нет на бумаге. А то, что у нас будет туркластер развиваться, так вы вообще насмешили. Для этого надо территорию сереброплавильного завода выкупить из частных рук и вложить миллионы в его реконструкцию, чтобы было на что смотреть туристам
19:08:44 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Кто Вы такой?
19:22:39 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Воздух будет грязнее , чем есть от машин и будет вечно в пробке , тогда точно пешком в гору можно ходить . Просто хотят заработать деньжат , а как быть людям , которые живут или только о выручке думают ?
19:26:02 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне...
Во как раз это оползневая зона, поэтому построили только одну высоту, и остановились, люди грамотные были, а сейчас только выгоду ищут
15:46:09 22-08-2024
Гость (13:11:02 22-08-2024) а че вы не напишете то чем дело там кончилось а? Как владеле... Я владелец этой шелобушки (дома в 50 м2 и земли в 6 соток) И уже шесть лет живу в аду рядом с ракшинским магазином: разгрузка фур в шесть утра в выходные, посетители магазина бухают и наркоманят под окнами, зассали все посадки молодых деревьев и деревья сдохли. Нашлось с десяток нарушении закона при постройки, прокуратуры всех мастей и проч. органы пишут отписки. Когда двое суток ракшинские наемники забивали сваи в выходные и дом просто шевелился это было незабываемо. Пришли из архитектуры сфотографировали трещины и покосившийся пол и сделали вывод, что возраст трещин определить не представляется возможным и все. Забивали сваи в пяти метрах от шестидесятилетнего моего дома. Теперь дои и гроша ломаного не стоит. И вот десять как каждый день проклинаю ракшиных и им подобных. Этот магазин для меня маркер беззакония и власти бабла, время правления людей для которых бабло важнее человеческой жизни, важней чести и совести и здравого смысла.
16:22:49 22-08-2024
гость (15:46:09 22-08-2024) Я владелец этой шелобушки (дома в 50 м2 и земли в 6 соток) ... сейчас магазинов много возможно и не вы это были но я не понаслышке про миллионы знаю. Мужик этот впритирку дом к магазину был и он судился и судился возможно успешно с ними и они предложили откупить двор и расширить стоянку. Ну и он назвал свою цену и они предложение то его приняли
Судитесь. Думайте и ищите так чтобы это было эффективно вот и весь рецепт
22:53:53 22-08-2024
Гость (16:22:49 22-08-2024) сейчас магазинов много возможно и не вы это были но я не пон... Судиться с купленными и проадминистративными судами? Ну вы и фантазер. Вы думаете что Ракшина кто-то засудит? ЦУМ вам в глаза. Рядом с администрацией и плевал он на существующий архитектурный ансамбль
16:35:41 22-08-2024
В их проекте масса несостыковок. Фраза про то что они исправили и внесли повторно - вранье. Но интересней будет если это проект одобрят. Там будет повод обращаться в СК на тему тесных и "братских" взаимоотношений застройщика и комитета по градостроительству
17:38:40 22-08-2024
Гость (11:56:25 22-08-2024) Поддерживаю. На Папанинцев, в самом центре, вижу с 10 этажа ... Я председатель инициативной группы против сноса.... Да у меня три сотки.. Дом средненький 170 квадратов два этажа... К ним ещё и банька и гараж и веранда и сарай летний душ. А под окнами пять яблонь три абрикоса три сливы одна черешня смородина малина... Две теплицы и грядки... А какие у меня розы это просто сказка.... Да родилась я на потоке но отработка 57 лет думаю заслужила жить где мне нравится.... И ещё в 2021 году официально через телевидение заявила что не уйду из своего дома даже за 20 миллионов... Сейчас жильё и земля выросли в цене в разы... И меня не устроят даже сто миллионов.... Я хочу жить на горе... Заработала... А как выглядит наша гора зависит не только от жителей... Много мы видим деньги выделили а работа или совсем не проведена или сделали всё ещё хуже чем было... Могу ещё много писать... Услышали бы.
20:26:35 22-08-2024
100 миллионов не устроит? )))) При виде этих денег вы поменяете свое мнение.
22:42:23 22-08-2024
Гость (20:26:35 22-08-2024) 100 миллионов не устроит? )))) При виде этих денег вы поменя... Увы... Жаль что мы не знакомы... Я могла бы вас убедить что вы не правы... Не трогайте людей которые хотят жить на горе по человечески... Мы отстаиваим свои права...
10:54:21 23-08-2024
Любовь (22:42:23 22-08-2024) Увы... Жаль что мы не знакомы... Я могла бы вас убедить что ... У каждого своя правда. Дома там в основном все старой постройки, и место не такое уж и хорошее !!
18:19:40 22-08-2024
Частный сектор будет выдавливаться из города. Вопрос времени.
18:37:18 22-08-2024
Гость (18:19:40 22-08-2024) Частный сектор будет выдавливаться из города. Вопрос времени... Если бы Барнаул рос быстрыми темпами, а не терял стремительно население, тогда логика в этом есть и нужно вместить в городскую черту растущее население. Как эта логика работает в Барнауле? Воткнуть "свечки" там, где это возможно, при минимальных затратах на коммуникации и социалку, срубить бабло, а потом дома начинают сыпаться, негде учиться и лечиться...А так да, конечно, надо выдавить частный сектор из города, особенно на Горе, он там сильно кому-то мешает (((
19:15:37 22-08-2024
Гость (18:19:40 22-08-2024) Частный сектор будет выдавливаться из города. Вопрос времени... А время что совсем против людей.... Или против той красоты что жители самостоятельно пытаются создать для будущего покаления... То что на горе много домов восстановленных изначал но из того леса что гвоздь не вбить и ко опыт ещё 300 лет простоит при хорошем уходе а сколько простоит ваша многоэтажка.... Тут говорили про туалет на улице... Да просто в дом не хочу идти.. У меня их в доме два и на первом этаже и на втором есть....
20:16:03 22-08-2024
Гость (18:19:40 22-08-2024) Частный сектор будет выдавливаться из города. Вопрос времени... Скоро все человейник превратятся в гетто. Вопрос времени. По всему миру тенденция в переуплотненные микрорайоны даже менты не суются, это всегда зоной отчуждения становится. Это градостроительная аксиома. Но Барнаул- это столица мира. Что другим не гоже, то градостроителям Барнаула дороже
19:06:42 22-08-2024
Опять за гору взялись, отстаньте уже от этого района, нечего сюда лезть!!!!
19:29:24 22-08-2024
Кто хочет жить в квартире, тот там и живёт.
Вся моя семья живёт в частном секторе и дальше жить собираемся!
19:29:31 22-08-2024
Гость (11:39:43 22-08-2024) А куда делась трёхэтажная школа N21? Дети ходят за тридевять... На её месте (((
19:46:21 22-08-2024
Кто и когда задумывался над тем сколько ещё нам нужно многоэтажек и когда они будут заселены на сто процентов... И зачем умышленно разрушать дома забивая рядом сваи и закрывать солнышко не только в окнах домов и растений . Зачем было столько трудов чтобы в Сибири были такие сады.. Ведь на горе в каждом огороде оранжерея- цветущий оазис и всё под трактор и под асфальт
20:09:09 22-08-2024
Барнаулец спец (13:19:41 22-08-2024) Что хочу сказать про этот будущий микрораион. Это не оползне... Строят окна в окна..никакой панорамы не ждите...так строят близко друг к другу ..что перед глазами будет только панорама кухни соседа
16:27:49 23-08-2024
Ольга (20:09:09 22-08-2024) Строят окна в окна..никакой панорамы не ждите...так строят б... ну так будут сдавать слоями как в сочах. Сдают улицу с видом. Все раскупается как горячие пирожки потом строится новая линия с видом наглухо закрывающая первым вид и снова раскупается и так далее
20:12:11 22-08-2024
Сомнительно, что строить не собираются, а просто соблюдают процедуру. На мой взгляд, пытаются успокоить жителей, мол не надо протестовать, всё равно строить не будем. А на самом деле от своих планов не отказались. Иначе бы на устранение недостатков деньги бы не тратили.
21:06:13 22-08-2024
Кто-то принципиально переехал в частный сектор, не делая жить в многоэтажке. Поэтому нельзя навязывать свои желания другим людям. Если город лешить частного сектора, зелени сократиться в разы, так как почти у каждого в частном доме, есть как мин 1 дерево.
21:42:30 22-08-2024
Гость (21:06:13 22-08-2024) почти у каждого в частном доме, есть как мин 1 дерево. На которое этот дом и оформлен.)))
22:46:02 22-08-2024
Гость (21:42:30 22-08-2024) На которое этот дом и оформлен.)))... Деревья это те кто в курятники 16+25этажные лезет без парковочных мест. И думать боится. Про мужиков диванодавных критиков тем более промолчу. Розетку даже не в состоянии прикрутить . Вам нравится так жить? Другие живут по другому
21:24:46 22-08-2024
Гость (18:19:40 22-08-2024) Частный сектор будет выдавливаться из города. Вопрос времени... Скорее из Барнаула все уедут, т.к. кроме человейников никакой социальной инфраструктуры в городе не строится (садики, школы, бассейны, стадионы). Их застройщики только на бумаге рисуют, чтобы проект протолкнуть, и люди будут искать, где лучше, и это точно будет не Барнаул
02:06:26 23-08-2024
У нас в городе аварийное жилье все расселено и снесено? Хрущевки под реновацию не хотите пустить?
Так не лезьте в частный сектор пока в городе жопа куда не плюнь - дороги, школы, поликлиники, детские сады. Где все это?
Почему в проекте рисуют одно, а потом построив совсем другое внося изменения в проект ? Может стоить проверить на предмет коррупционной составляющей всю городскую администрацию и архитектуру?
16:04:06 23-08-2024
Гость (21:06:13 22-08-2024) Кто-то принципиально переехал в частный сектор, не делая жит... У меня на двух сотках восемь деревьев, пять из них плодоносящие, не считая кустарников и цветов. Зона отдыха, баня и шикарный вид из окна. И зачем мне, спрашивается, переезжать не то, что в квартиру, об этом нет и речи, а в другой район, от куда не уехать, не приехать. Согласна с Вами полностью 🤝
16:37:13 23-08-2024
оползневая зона бла бла бла - Ню Йорк стоит в оползневой зоне да еще и на зыбучих песках часть небоскребов по 180 этажей. Если местные стройительные компании не умеют строить то позовут тех кто умеет. Да да на горе можно небоскребы ставить в 100 этажей и выше и стоять будут не вопрос. Просто строить надо уметь и договариваться с жителями уметь. Почему идет такая буча? Потому что квартал безграмотно спроектирован и договариваются с жителями бездарно. Скажем если человек желает жить в частном доме ему этот частный дом можно построить взамен его дома еще большей площади и с большим участком и в месте рядом с городом и не уступающем старому месту. Либо выделить несколько квартир в новых домах. Только и всего. Бизнес у нас не сильно развит и кумовства много
09:40:12 24-08-2024
спец (16:37:13 23-08-2024) оползневая зона бла бла бла - Ню Йорк стоит в оползневой зон... Перед тем, как рассуждать про наличие/отсутствие оползневой зоны, узнайте подробности строительства дома на Аванесова, 44. Фундамент закладывали на глазах жителей. Все видели как сваи уходили. И еще неизвестно, сколько простоит этот дом и куда он поедет. Есть научные исследования, пробы грунтов, инженерное-технические экспертизы, которые это подтверждают. Все эти разговоры на руку застройщику, которые не могут даже сделать нормальный проект со всеми экспертизами, потому что им это не выгодно. Хотят слепить из г...на и палок, срубить бабло, а там хоть трава не расти
20:46:44 24-08-2024
Половина жителей продаст свои дома за хорошую цену. А кто хочет жить дальше пусть живут .
11:00:02 26-08-2024
Участки на горе не большие, у многих жителей пристроенные жилые площади, таким образом квадратных метров много а соток мало. Так как же семьям со 100квадратов переехать по собственной воле в квартиру, если полтора миллиона за сотку? Где в центре продают ста метровые квартиры по 4миллиона? Суммы выкупа должны соответствовать аналогичной площади для переселения, не ухудшая условий жизни людей. Это справедливо, так и должно быть.
15:46:13 26-08-2024
Дорогой мой народ,я живу за новым домом как уже 9 лет. Все эти года, про снос много разговоров. Ко мне лично ни одного раза никто не пришел и не 1,5 не 5 не предложил. Давайте ,честно 60% живут без газа и с удобствами на улице. Бабушки готовы ехать за хорошие деньги ,потому что уже нет здоровья. Я лично за хорошие деньги готова уехать. У кого ипотечные дома с участками ,тоже поедут. А вот у кого золотые санфоянсы стоят,те и поднимают народ. Я готова поехать в котеджный поселок в новый дом.За предлрженные хорошие деньги💃
09:20:24 27-08-2024
Наталья (15:46:13 26-08-2024) Дорогой мой народ,я живу за новым домом как уже 9 лет. Все э... Согласен полностью