Гол барнаульского хоккеиста не спас его команду от поражения в матче чемпионата НХЛ

"Каролина Харрикейнз" уступила "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 2:4

22 ноября 2024, 14:14, ИА Амител

Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Гол барнаульского хоккеиста Андрея Свечникова не спас его команду "Каролина Харрикейнз" от поражения в матче чемпионата НХЛ.

Утром 22 ноября по алтайскому времени нападающий отметился точным броском в очередной игре сезона против "Нью-Джерси Дэвилз". Тем не менее "ураганы" уступили со счетом 2:4.

Теперь в нынешнем чемпионате НХЛ у 24-летнего Свечникова 17 очков по системе "гол плюс пас" в 19 матчах.

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. В 2016 году переехал в США. За "Каролину" играет с сезона 2018/2019.