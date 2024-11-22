Спортсмен пропустит от четырех до шести недель соревнований из-за перелома

22 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео / t.me/shot_shot

Хоккеист Александр Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals, пишет Shot со ссылкой на представителя команды.

Спортсмен пострадал при столкновении с Джеком Макбейном из "Юты". После этого врачи диагностировали у 39-летнего россиянина перелом левой малоберцовой кости.

Из-за травмы Овечкин пропустит от четырех до шести недель соревнований. По предварительным данным, его место займет Иван Мирошниченко.

"Чемпионат" отмечает, что "Вашингтон Кэпиталз" поддержал своего капитана, написав в соцсети "Поправляйся скорее".