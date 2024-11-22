Александр Овечкин сломал ногу во время матча
Спортсмен пропустит от четырех до шести недель соревнований из-за перелома
22 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Кадр из видео / t.me/shot_shot
Хоккеист Александр Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals, пишет Shot со ссылкой на представителя команды.
Спортсмен пострадал при столкновении с Джеком Макбейном из "Юты". После этого врачи диагностировали у 39-летнего россиянина перелом левой малоберцовой кости.
Из-за травмы Овечкин пропустит от четырех до шести недель соревнований. По предварительным данным, его место займет Иван Мирошниченко.
"Чемпионат" отмечает, что "Вашингтон Кэпиталз" поддержал своего капитана, написав в соцсети "Поправляйся скорее".
19:33:16 22-11-2024
так старый уже, кальций вымылся