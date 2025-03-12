Гол барнаульского хоккеиста не спас его команду от поражения в матче чемпионата НХЛ

Шайба, заброшенная в ворота "Нью-Джерси", стала для Кирилла Марченко 25-й в текущем чемпионате

12 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Минувшей ночью по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол в выездной игре против "Нью-Джерси Девилз". Тем не менее "жакеты" уступили со счетом 3:5.

Для Марченко шайба, заброшенная в ворота "Нью-Джерси", стала 25-й в текущем чемпионате. В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист является лучшим снайпером команды.

На счету Марченко теперь 62 (25+37) очка в 61 игре чемпионата. Он родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской спортшколе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет Марченко играет за "Коламбус".