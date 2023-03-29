Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Пока темпы увеличения остаются скромными, однако динамика доходов является основным индикатором развития экономики, подчеркнул президент

29 марта 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил об увеличении реальных зарплат. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста остаются "скромными", пишет ТАСС.

По его словам, динамика доходов граждан является главным индикатором развития экономики. Зарплаты и реальные располагаемые доходы начали расти, хоть пока цифры и небольшие.

Отдельно глава государства подчеркнул, что ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса. Путин призвал работать над этим вопросом.

Глава государства также отметил, что в будущем западные санкции могут негативно сказаться на российской экономике. Избежать этого также можно работая над уровнем спроса в стране.