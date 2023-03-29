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Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Пока темпы увеличения остаются скромными, однако динамика доходов является основным индикатором развития экономики, подчеркнул президент

29 марта 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил об увеличении реальных зарплат. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста остаются "скромными", пишет ТАСС

По его словам, динамика доходов граждан является главным индикатором развития экономики. Зарплаты и реальные располагаемые доходы начали расти, хоть пока цифры и небольшие. 

Отдельно глава государства подчеркнул, что ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса. Путин призвал работать над этим вопросом. 

Глава государства также отметил, что в будущем западные санкции могут негативно сказаться на российской экономике. Избежать этого также можно работая над уровнем спроса в стране. 

Комментарии 10

  • Интересно, какой процент потенциального спроса - в действительности приходится на погашение кредитов. Или они в принципе не учитываются? И какие темпы выше - рост долговой нагрузки или рост реальных зарплат?
    29 марта, Гость   Ответить
  • У него реальность своя, от куда ему знать как у нас зарплаты растут, какие ему цифры покажут, так он и будет думать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • р пенсии а кеальный рост3,3% - 210 рублей прибавка к пенсии , а крику . Подключить электро энергию к дому было 550 рублей стало 120 000 рублей . Окакой инфляции они говорят ?????
    30 марта, Гость   Ответить
  • 200 тысяч в месяц хорошая зарплата
    30 марта, Гость   Ответить
  • Реальная (на руки) заработная плата кандидата наук в Барнауле в марте 2023 года - 28 т.р. О какой индексации и достойном уровне идет речь????
    30 марта, Гость   Ответить
  • У него нет зп, ему все приносят-привозят.
    30 марта, Гость   Ответить
  • живет как в шоу Трумана. Забавный
    30 марта, Гость   Ответить
  • Не понятна статья о чем? Поскольку никакого РЕАЛЬНОГО РОСТА з/п НЕТ, а наоборот, с учетом подорожания продуктов/товаров, Ж К Х (!!!!!! -аж на 14% в Алтайском крае!!!!!!) - только уменьшение реального дохода!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Путин никогда не врет
    30 марта, Гость   Ответить
  • никогда не врет- во истину
    30 марта, Гость   Ответить
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