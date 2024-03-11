По ее словам, лишь за 2023 год зарплата увеличилась на серьезные 7,8%

11 марта 2024, 15:24, ИА Амител

Заработная плата / Фото: pixabay.com

Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства России Татьяну Голикову.

Голикова отметила, что лишь за 2023 год зарплата увеличилась на 7,8%. Такой рост она назвала серьезным.

Она также рассказала о снижении безработицы на 20% за прошлый год, подчеркнув, что на рынке труда наблюдаются системные изменения.