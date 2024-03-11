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Голикова рассказала, как выросла реальная зарплата в России за шесть лет

По ее словам, лишь за 2023 год зарплата увеличилась на серьезные 7,8%

11 марта 2024, 15:24, ИА Амител

Заработная плата / Фото: pixabay.com
Заработная плата / Фото: pixabay.com

Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства России Татьяну Голикову.

Голикова отметила, что лишь за 2023 год зарплата увеличилась на 7,8%. Такой рост она назвала серьезным.

Она также рассказала о снижении безработицы на 20% за прошлый год, подчеркнув, что на рынке труда наблюдаются системные изменения.

Фото: pxhere.com

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Экономика Россия Статистика зарплаты

Комментарии 13

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Гость

15:39:02 11-03-2024

у меня 1100 долларов в 2013 выросла до 700 сейчас на том же месте

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Гость

15:55:32 11-03-2024

Гость (15:39:02 11-03-2024) у меня 1100 долларов в 2013 выросла до 700 сейчас на том же ... У меня еще круче, с 11200 в 2013 до 441 сейчас, тоже на том же месте(

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Гость

17:08:45 11-03-2024

Гость (15:39:02 11-03-2024) у меня 1100 долларов в 2013 выросла до 700 сейчас на том же ... с 700 дол в 2012 (30р/$) до 2100$ по 90/$ в 2024. тоже на том же месте)

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Гость

20:52:45 11-03-2024

Гость (17:08:45 11-03-2024) с 700 дол в 2012 (30р/$) до 2100$ по 90/$ в 2024. тоже на то... ну может ты в долларах зэпэ получаешь, а предыдущие комментаторы в рублях

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Гость

15:58:24 11-03-2024

да.. и мы топчемся на месте и даже уменьшилась(

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Гость

16:20:30 11-03-2024

У меня у мужа тоже уменьшилась. Просто сократили часы работы кочегару, убрали одного кочегара. Нашли выход)))

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Гость

16:28:40 11-03-2024

Ну, предположим, за 6 лет зарплата увеличилась на 30% - а недвижимость и авто за это время на сколько подорожали?

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Гость

16:39:18 11-03-2024

И это только реальная зарплата! А нереальная - вообще нереально увеличилась.

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Гость

17:24:12 11-03-2024

А что на это скажет Горожанка, которая пишет, что у нас все хорошо и замечательно? Что городить будет на этот раз?

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Гость

18:42:03 11-03-2024

Гость (17:24:12 11-03-2024) А что на это скажет Горожанка, которая пишет, что у нас все ... а ей методичку ещё не прислали свежую)))

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Гость

19:49:21 11-03-2024

Вот не зря в СССР существовал запрет на работу военным пенсионерам. Или пенсия за выслугу или работать и ЗП получать. А теперь остальные не доживают, работая на двух трёх работах и не хватает, и пенсий не будет!!!

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Афиноген

08:55:12 12-03-2024

Зарплата увеличилась?В количественном исчислении может увеличилась,но сохранилась ли покупательная способность?С такой инфляцией и росте цен на всё и вся?Я думаю ,скорее уменьшилась.

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Гость

12:34:21 12-03-2024

Спасибо МВФ и конституции от 93 года. Написанной для нас не нами.

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