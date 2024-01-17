Средний размер зарплаты в Алтайском крае составил почти 47 тысяч рублей
Сумма задолженностей по зарплате на 1 декабря составляет 7,1 млн рублей
17 января 2024, 13:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Средний размер номинальной зарплаты в Алтайском крае в октябре 2023 года составил 46 959 рублей. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
По сравнению с сентябрем 2023 года рост составил 5,0%, а по сравнению с октябрем 2022-го – 16,3%.
Размер реальной зарплаты с учетом индекса потребительских цен составил 103,7% к сентябрю 2023 года и 107,7% – к октябрю 2022-го.
Отмечается также, что размер задолженности по заработной плате по состоянию на 1 декабря 2023 года составил 7,1 млн рублей. Это на 24,3% меньше, чем в ноябре.
13:35:03 17-01-2024
Красивые цифры нарисовали. скиньте мне недостающие 21 тысячу раз такие у нас ЗП.
13:54:07 17-01-2024
Гость (13:35:03 17-01-2024) Красивые цифры нарисовали. скиньте мне недостающие 21 тысячу... Дворником работаете?
13:58:24 17-01-2024
Гость (13:54:07 17-01-2024) Дворником работаете?... Бухгалтер. и это хороша в моей сфере з\п есть и ниже. А Вы, надо полагать из того списка, что получает больше сотки. А тут просто так сидит, от скуки.
15:28:01 17-01-2024
Гость (13:58:24 17-01-2024) Бухгалтер. и это хороша в моей сфере з\п есть и ниже. А Вы, ... (47-21)*0,87=22.62 тыс. Нет у бухгалтеров таких зарплат. Даже у уборщиц нет. Даже у кондукторов в ГЭТ больше зарплата. Вывод - вы обманываете.
15:38:12 17-01-2024
Гость (15:28:01 17-01-2024) (47-21)*0,87=22.62 тыс. Нет у бухгалтеров таких зарплат. Да... з\п 26 47-21 = 26 . Могу фишку скинуть.
15:40:53 17-01-2024
Вы очень плохой бухгалтер. Даже не знаете, что такое НДФЛ и что средняя зарплата в регионе считается до его вычета. Но в кондукторы вас возьмут, там всех берут.
15:50:09 17-01-2024
Гость (15:40:53 17-01-2024) Вы очень плохой бухгалтер. Даже не знаете, что такое НДФЛ и ... Средний размер оплаты труда (также средняя зарплата) — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определённой группы работающего населения. В частности, Средний национальный доход (то есть средний размер оплаты труда по стране) вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, делённая на количество работающего населения.
15:39:59 17-01-2024
Гость (15:28:01 17-01-2024) Вывод - вы обманываете.. А вы не умеете в математику посчитайте на счетных палочках 47 отнять 21 . Двоечник. Тролль.
16:49:25 17-01-2024
Гость (15:39:59 17-01-2024) Гость (15:28:01 17-01-2024) Вывод - вы обманываете.. ... Незачет. Про НДФЛ вы так и не знаете ничего. Вывод - вы даже не бухгалтер, а школота.
20:23:43 17-01-2024
Гость (15:28:01 17-01-2024) (47-21)*0,87=22.62 тыс. Нет у бухгалтеров таких зарплат. Да... реалии попутал? очнись ты в России.
01:01:32 18-01-2024
Гость (15:28:01 17-01-2024) (47-21)*0,87=22.62 тыс. Нет у бухгалтеров таких зарплат. Да... в сельских районах весь бюджет меньше 30 т зарабатывает
13:35:52 17-01-2024
47 тысяч. Смех да и только.
13:39:38 17-01-2024
В среднем наверное от 20 до 200. При том, что больше наверное в районе 20-30
13:41:11 17-01-2024
500 баксов? круто!
14:18:07 17-01-2024
Гость (13:41:11 17-01-2024) 500 баксов? круто!... Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют.
14:22:50 17-01-2024
Гость (14:18:07 17-01-2024) Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные... Я тоже хочу в ту страну, в которой вы живете. Как из России до нее добраться?
18:28:03 17-01-2024
Гость (14:22:50 17-01-2024) Я тоже хочу в ту страну, в которой вы живете. Как из России ... Добраться не проблема, визу получить сложно
13:41:31 17-01-2024
Судя по тому, какой дикий ажиотаж на покупку квартир в новостройках по сверхчудовищным ценам - доход (не зарплата) у подавляющей части населения в несколько раз выше обозначенного числа.
13:51:02 17-01-2024
Гость (13:41:31 17-01-2024) Судя по тому, какой дикий ажиотаж на покупку квартир в новос... Тоже так подумал. Ипотека уже по высокому проценту, берут же и выплачивают. Походу бабки есть. Может неофициальные
16:21:35 17-01-2024
Гость (13:41:31 17-01-2024) Судя по тому, какой дикий ажиотаж на покупку квартир в новос... Что такое тысяча квартир на полтора миллиона населения АК
18:57:40 17-01-2024
Гость (16:21:35 17-01-2024) Что такое тысяча квартир на полтора миллиона населения АК... какая 1000?? ВСЕ новостройки разбирают влет, нет даже рекламы жк такой, как до СВО и пр.
18:43:53 17-01-2024
Гость (13:41:31 17-01-2024) Судя по тому, какой дикий ажиотаж на покупку квартир в новос... А машины во дворах забыли?! Это же край олигархов.
13:54:23 17-01-2024
Про ипотеку и скупку квартир. Каждый день толпами идут граждане соседних государств оформлять квартиры. Покупают обычно трешки. Там ежемесячный платеж больше моей з\п в 2 раза. Их кланы скидываются общаком. потом сюда всех прописывают перевозят.
14:19:20 17-01-2024
В 90 ые русские бросали дома и уезжали в Россию на пмж. Их выгнали местные. Я бы сказал, что надо делать с братьями из солнечных республик, местные не пережившие нашего, заклюют меня своей высокой моралью. Но душу согревает другое,очень скоро они изменят свое мнение, но будет поздно. Если не уже.
15:41:56 17-01-2024
Вечные игры власти со статистикой. Где заводы, фабрики, элеваторы, сельхоз предприятия, которые были на момент приватизации в 1994 году? А их нет! Так где люди работают. Ищите их в поездах - едут на вахту. А в крае работы по сути нет за адекватные деньги. А та, что есть за 20--30-40 - то мизер, разница в ЗП - по городам. И не надо мазать нам глаза. Это и ребенок знает, если отец постоянно то на Севере, то еще где.
15:47:15 17-01-2024
Зарплата препода в институте от 17000 до 25000
16:13:40 17-01-2024
Гость (15:47:15 17-01-2024) Зарплата препода в институте от 17000 до 25000... Вот это "стимул"!Даже не верится.
16:10:12 17-01-2024
Алтайский край-это шамбала, жаль что не для всех :)
16:25:01 17-01-2024
47 не верю!!! 150...200 на каждого - это больше на правду похоже.
19:24:06 17-01-2024
Мда тогда я на пенсии в 17 тыс. получается богач.
20:34:42 17-01-2024
Достала эта "средняя" брехня. Хотите красиво отчитаться , отчитайтесь сколько народа получают зарплату свыше 100 000, сколько свыше 50000, сколько более 30000, сколько более 20000 и сколько до 20000. И тогда будет ясно в каком обществе мы живем. Хотя про общество и так понятно. Ну какое общество может всё это терпеть?
21:13:05 17-01-2024
Открываешь сайт работа ру. На первой странице самая низкооплачиваемая профессия - бариста в спортзале. Обещают 30. Главный бухгалтер на этой же странице от 70. Оператор колл центра сотового оператора - от 45. Просто здесь, как всегда, сборище нытиков/лентяев собралось, которые думают, что их на ровном месте дядя дождиком из монет осыплет, а они и пальчиком не пошевелят. Работайте, тунеядцы.
08:47:03 18-01-2024
Гость (21:13:05 17-01-2024) Открываешь сайт работа ру. На первой странице самая низкоопл... Да ,нет ,уважаемый.Это сборище, похоже ,основное население края.Вот ,вы ,такие откуда берётесь,самоотверженные оптимисты ?За жизнь то ,поди ко палец о палец не ударил?Только языком плёл?Тебя бы к нам в грузчики.Вот тогда бы узнал где раки зимуют.
13:11:22 18-01-2024
Афиноген (08:47:03 18-01-2024) Да ,нет ,уважаемый.Это сборище, похоже ,основное население к... Не стоит основное население края сравнивать с комментаторами на этом сайте. Если не способны шевелить мозгой, не способны на квалифицированный труд, то грузчик это ваше. И тут виноваты только вы сами, а не кто-то там.
09:45:29 18-01-2024
Гость (21:13:05 17-01-2024) Открываешь сайт работа ру. На первой странице самая низкоопл... Да, только моя жена откликнулась на такую вакансию Главного бухгалтера, ее даже рассматривать не стали, сказали старая, в ее 45 лет. В итоге кое-как устроилась на 35 т.р, тоже главным бухгалтером в небольшую фирму и то очень долго искала, т.к. не берут возрастных нигде. И кто там эту явную липу про 47 т впаривает, только народ злит такими откровенно идиотскими вбросами.
13:16:03 18-01-2024
Гость (09:45:29 18-01-2024) Да, только моя жена откликнулась на такую вакансию Главного ... Хватит пороть чушь из новости в новость. Главбухами не становятся в 20 лет. Что компетенции не хватило, не понимает современный бухучет, не работает в диадоке - это другие причины, с возрастом не связанные
21:37:42 17-01-2024
Преступление против человечности поскольку ниже порога нищеты установленной ООН
00:53:37 18-01-2024
случай из жизни депутат райсовета\учитель на пенсии\ узнал что зарплата в районе почти 40 т.сказали что отдел статистики подал данные на вопрос откуда данные начальник о с назвала 2 предприятия где реально такая зп на них работает 5% района а про остальных 95% работающих ясно почему забыла!
09:39:35 18-01-2024
Интересно ,губернатор в курсе этого вранья?
14:23:37 18-01-2024
Александр (09:39:35 18-01-2024) Интересно ,губернатор в курсе этого вранья?... Он что, святой?