Средний размер зарплаты в Алтайском крае составил почти 47 тысяч рублей

Сумма задолженностей по зарплате на 1 декабря составляет 7,1 млн рублей

17 января 2024, 13:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Средний размер номинальной зарплаты в Алтайском крае в октябре 2023 года составил 46 959 рублей. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

По сравнению с сентябрем 2023 года рост составил 5,0%, а по сравнению с октябрем 2022-го – 16,3%.

Размер реальной зарплаты с учетом индекса потребительских цен составил 103,7% к сентябрю 2023 года и 107,7% – к октябрю 2022-го.

Отмечается также, что размер задолженности по заработной плате по состоянию на 1 декабря 2023 года составил 7,1 млн рублей. Это на 24,3% меньше, чем в ноябре.