У премьер-министра Михаила Мишустина будет десять заместителей

11 мая 2024, 19:05, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого.

Кроме того, в новом составе правительства сохранится 21 министерство.

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

10 мая Госдума и Путин утвердили премьер-министром Михаила Мишустина, который ранее также занимал этот пост.