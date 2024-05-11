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Владимир Путин утвердил структуру нового правительства

У премьер-министра Михаила Мишустина будет десять заместителей

11 мая 2024, 19:05, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого.

Кроме того, в новом составе правительства сохранится 21 министерство.

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

10 мая Госдума и Путин утвердили премьер-министром Михаила Мишустина, который ранее также занимал этот пост.

Владимир Путин Политика Михаил Мишустин

Комментарии 4

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Михаил

19:08:33 11-05-2024

И у каждого заместителя еще по десять заместителей...

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Гость

00:10:43 12-05-2024

Михаил (19:08:33 11-05-2024) И у каждого заместителя еще по десять заместителей... ... И все они будущие кандидаты в Герои Труда.

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Гость

23:30:57 11-05-2024

Все правильно, новому президенту - новое правительство

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Гость

06:40:28 12-05-2024

Гость (23:30:57 11-05-2024) Все правильно, новому президенту - новое правительство... Со старыми дырами.

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