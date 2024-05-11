Владимир Путин утвердил структуру нового правительства
У премьер-министра Михаила Мишустина будет десять заместителей
11 мая 2024, 19:05, ИА Амител
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого.
Кроме того, в новом составе правительства сохранится 21 министерство.
7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
10 мая Госдума и Путин утвердили премьер-министром Михаила Мишустина, который ранее также занимал этот пост.
19:08:33 11-05-2024
И у каждого заместителя еще по десять заместителей...
00:10:43 12-05-2024
Михаил (19:08:33 11-05-2024) И у каждого заместителя еще по десять заместителей... ... И все они будущие кандидаты в Герои Труда.
23:30:57 11-05-2024
Все правильно, новому президенту - новое правительство
06:40:28 12-05-2024
Гость (23:30:57 11-05-2024) Все правильно, новому президенту - новое правительство... Со старыми дырами.