Голландец, четыре года живущий на Алтае, назвал причины любви к этому региону

Мужчина женился на россиянке, а после открыл вместе с ней туристическую фирму

02 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com / Aleksandra Sapozhnikova

Уроженец Нидерландов Яп Ван Дэр Кой уже четыре года живет в Горном Алтае. Как пишет "Толк", мужчина женился на россиянке, а после открыл вместе с ней туристическую фирму. По словам иностранца, он полюбил регион после своего первого визита – за его красоту и дружелюбных людей.

С будущей супругой Евгенией голландец познакомился в Казахстане в 2015 году. Тогда они вместе оказались в туре, и женщина помогала Япу общаться с окружающими – остальные в группе были русскими. Через некоторое время она пригласила иностранца на Алтай, где мужчина стал частым гостем.

"К моменту моего переезда в Барнаул в 2020 году я уже хорошо знал Алтай и людей здесь живущих. Ни семья, ни друзья не отговаривали меня. У них было время привыкнуть к этой мысли: почти пять лет я ждал, пока мои дети вырастут и начнут жить самостоятельно, и только после этого я переехал в Россию на ПМЖ", – рассказал он.

Идея открыть турфирму появилась у мужчины в его первый же визит. Вместе с будущей супругой они разработали уникальные программы и маршруты, а также прошли курсы оказания первой помощи. Клиентами Япа и Евгении становятся не только россияне, но и иностранцы.

Ожидания Япа от Алтая не совпали с реальностью, однако вовсе не в плохом смысле. Он считает его более "красивым, чем можно представить", местных жителей дружелюбными, а природу – потрясающей. Кроме того, он полюбил УАЗ "Буханку". По словам голландца, несмотря на свою неказистость, для этого автомобиля не существует препятствий.

"Опыт путешествий и жизни в других странах, безусловно, меняет взгляд на место, где ты живешь. Иногда у меня возникает ощущение, что люди на Алтае не понимают, насколько прекрасна здесь природа и как здорово здесь жить. А есть моменты, когда местные испытывают неловкость или неудобство за что-то, а мне кажется, что это, наоборот, здорово", – отметил Яп.

В Нидерландах осталась лишь пара вещей, по которым мужчина скучает. Например, по несладкой арахисовой пасте, которую сложно найти в местных магазинах. Всему остальному он вполне легко находит замену в России.