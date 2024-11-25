"Веселый молочник" призвал остановить разработку золота в Солонешенском районе Алтая

По словам Джастаса, добыча драгметаллов навредит местной природе

25 ноября 2024, 15:06, ИА Амител

Американец Джастас Уолкер, развивающий свою ферму в Солонешенском районе Алтайского края, обратился к подписчикам с просьбой помочь в борьбе с золотодобывающими организациями, которые работают в муниципалитете. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Разработка драгметаллов, по мнению "веселого молочника", ставит крест на возможном развитии туризма в районе. При этом золотодобыча продлится всего пару лет, а потому не станет градообразующей отраслью.

"Для нас это трагедия. Не сказать, что Солонешенский район — самый богатый район России в экономическом плане. Что у нас есть? Неиспорченная природа, чистая вода, свежий воздух и потенциал, для будущего, на какой-то туризм. Кто поедет в наших окопах смотреть природу?" — задался Джастас вопросом.

Фермер попросил своих подписчиков помочь не дать забрать у района последнее и подписаться под петицией, чтобы обратить внимание федеральных властей на происходящее.

Напомним, что в сентябре компания "Артель Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Компания выступает держателем лицензии на участок недр "Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная" общей протяженностью около 50 километров. Местные жители выступают категорически против — они переживают за природу и экологические последствия золотодобычи.

Ранее местные жители попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко разобраться в ситуации. В своем видеообращении на прямую линию с главой региона люди отметили, что старатели оставляют после себя многомиллионный ущерб и озера с гниющей водой.