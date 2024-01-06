Момент гибели Кристиана Оливера попал на видео

06 января 2024, 12:49, ИА Амител

Фото: New York Post

Голливудский актер Кристиан Оливер вместе с двумя своими дочерьми погиб в авиакатастрофе на Карибах. Об этом пишут западные СМИ.

Как сообщил портал TMZ, 51-летний артист в четверг вылетел вместе с дочерьми 10 и 12 лет на легком одномоторном самолете в Сент-Люсию. Но воздушное судно упало в море. Находившиеся неподалеку рыбаки поспешили на место крушения, но спасти никого не смогли.

По сообщению местной полиции, все пассажиры и пилот погибли.

Как сообщили позднее РИА Новости, момент крушения попал на видео. Очевидцам удалось снять, как самолет на огромной скорости носом врезается в воду.

Перед гибелью передал "привет из рая"

Также СМИ обратили внимание на "жуткий пророческий" пост, который актер опубликовал за пару дней до своей гибели. В своей публикации Кристиан Оливер передал подписчикам "привет из рая".

"Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024, мы идем", – написал актер у себя в соцсетях.

Чем знаменит Кристиан Оливер?

Кристиан Оливер родился в Германии в 1972 году, но известность получил, когда переехал в США и начал сниматься в кино. За время своей карьеры он снялся в 57 фильмах. Самые известные работы актера – "Операция Валькирия", "Гремучие змеи", "Спиди-гонщик", "Параллельные миры" и "Восьмое чувство".