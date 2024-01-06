Голливудский актер, погибший с дочерьми на Карибах, накануне передал "привет из рая"
Момент гибели Кристиана Оливера попал на видео
06 января 2024, 12:49, ИА Амител
Голливудский актер Кристиан Оливер вместе с двумя своими дочерьми погиб в авиакатастрофе на Карибах. Об этом пишут западные СМИ.
Как сообщил портал TMZ, 51-летний артист в четверг вылетел вместе с дочерьми 10 и 12 лет на легком одномоторном самолете в Сент-Люсию. Но воздушное судно упало в море. Находившиеся неподалеку рыбаки поспешили на место крушения, но спасти никого не смогли.
По сообщению местной полиции, все пассажиры и пилот погибли.
Как сообщили позднее РИА Новости, момент крушения попал на видео. Очевидцам удалось снять, как самолет на огромной скорости носом врезается в воду.
Перед гибелью передал "привет из рая"
Также СМИ обратили внимание на "жуткий пророческий" пост, который актер опубликовал за пару дней до своей гибели. В своей публикации Кристиан Оливер передал подписчикам "привет из рая".
"Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024, мы идем", – написал актер у себя в соцсетях.
Чем знаменит Кристиан Оливер?
Кристиан Оливер родился в Германии в 1972 году, но известность получил, когда переехал в США и начал сниматься в кино. За время своей карьеры он снялся в 57 фильмах. Самые известные работы актера – "Операция Валькирия", "Гремучие змеи", "Спиди-гонщик", "Параллельные миры" и "Восьмое чувство".
13:19:27 06-01-2024
Ну сказал не впопад....
13:34:31 06-01-2024
По всей видимости раем он называл карибский остров.Как только остров покинул,так и ввергся в водную пучину.