Великие музыканты, актеры, политики, общественные деятели и военные

28 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Итоги года невозможно подвести без воспоминания о тех знаменитостях, которые ушли от нас. Великие актеры, музыканты, политики и общественные деятели. Редакция amic.ru вспоминает тех, кого не стало в 2023 году.

Инна Чурикова

Известной артистки не стало 14 января. О смерти актрисы на 80-м году жизни сообщили в пресс-службе театра "Ленком", где Чурикова выходила на сцену с 1975 года. Почитать хороший текст о величии актрисы можно по ссылке.

Вахтанг Кикабидзе

Актера не стало 15 января на 85-м году жизни. Свою актерскую карьеру Вахтанг Кикабидзе начал в 1966 году, сыграв роль в фильме "Встреча в горах", а в 1969-м он впервые снялся у Георгия Данелии в фильме "Не горюй!". На международном кинофестивале в Картахене он получил приз за лучшую мужскую роль в этой картине.

Всего за свою карьеру грузинский актер сыграл не меньше чем в 30 фильмах. Наибольшую известность он получил благодаря роли грузинского сокола, летчика Валентина Мизандари в фильме "Мимино".

Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 мая. Валентин Юдашкин создавал различные наряды, выпускал одноименный парфюм, разрабатывал костюмы для фигуристов Романа Костомарова и Татьяны Навки к Туринской Олимпиаде. Кроме того, в 2008 году он выиграл конкурс на разработку новой военной формы для российской армии.

Вячеслав Зайцев

30 апреля умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. Накануне его госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации. Кутюрье на протяжении 30 лет одевал всех звезд российской эстрады.

Глеб Панфилов

Выдающийся советский и российский кинорежиссер. Спустя несколько месяцев после смерти своей супруги Инны Чуриковой Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое. В августе режиссер театра ушел из жизни вслед за своей женой. Ему было 89 лет.

Ирина Мирошниченко

Известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и большую часть жизнь прослужила в театре МХАТ. Коллеги и зрители отзывались о ней как о нетипичной блондинке, которая выделялась своей аристократичностью. Кстати, актриса родилась в Барнауле.

Николай Добронравов

Выдающийся поэт-песенник. Свою творческую жизнь Николай Добронравов разделил со своей женой, с которой они вместе написали более 400 песен. Одной из самых известных стала "Трус не играет в хоккей".

Леонид Володарский

Переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Озвучил свыше пяти тысяч картин за свою карьеру. Его наиболее известные работы – это фильмы "Терминатор", "Звездные войны" и "Джанго освобожденный".

Николай Досталь

Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер 18 января на 77-м году жизни. Он запомнился несколькими известными фильмами: "Облако-рай" и сериал "Штрафбат". Почитать о творчестве Досталя можно по ссылке.

Глеб Павловский

Российский политолог скончался в возрасте 71 года. Глеб Павловский – сооснователь Фонда эффективной политики, занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. С 2005 по 2008 год вел программу "Реальная политика" на канале НТВ. Также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008) и трижды отмечен благодарностями президента РФ.

Милан Кундера

Знаменитейший чешский и французский писатель-прозаик, автор культового романа "Невыносимая легкость бытия".

Том Сайзмор

Известный американский актер ушел на 62-м году жизни. Снимался в таких фильмах, как "Спасти рядового Райана", "Перл Харбор" и "Схватка".

Мэтью Перри

54-летний Перри умер 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. Его тело нашли в джакузи. Перри известен по роли Чендлера в ситкоме "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год. Также актер сыграл в сериалах "Клиника", "Беверли-Хиллз, 90210", фильмах "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов", "Танго втроем", "Папе снова 17" и других.

Тина Тернер

Певица, звезда рок-н-ролла. Ее настоящее имя – Анна Мэй Буллок. Большим успехом Тины Тернер стал ее пятый альбом Private Dancer. Было продано примерно 20 млн его копий. В него вошли композиции Let’s Stay Together, What’s Love Got to Do with It и Better Be Good to Me. Хиты из альбома принесли звезде три "Грэмми".

В последующие годы у Тернер также была насыщенная карьера. К примеру, в 1995-м она записала песню Golden Eye к одноименному фильму Мартина Кэмпбелла о Джеймсе Бонде.

Джина Лоллобриджида

16 января итальянские СМИ сообщили о смерти Джины Лоллобриджиды. 95-летняя итальянская артистка стала знаменитой благодаря целой серии ролей в фильмах культовых режиссеров – "Фанфан-Тюльпан", "Хлеб, любовь и фантазия", "Самая красивая женщина в мире" и "Собор Парижской Богоматери".

Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, считающийся одним из родоначальников отечественного телевидения, умер 13 мая на 77-м году жизни.

На телевидение пришел в 70-х. За долгую карьеру был главным редактором молодежных программ Всесоюзного радио, Центрального телевидения, занимал руководящие посты в ВГТРК, "Останкино", ТВ-6, Московской независимой вещательной корпорации, Национальной ассоциации телерадиовещателей. Руководил запуском программы "Взгляд". Работал как ведущий на ТВ-6 и ТНТ, вел программу "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева", был худруком телеканала "Психология21".

Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони, скончавшийся 12 июня на 87-м году жизни, четырежды возглавлял итальянское правительство, владел масс-медиа и футбольными клубами. "Друг Сильвио" – человек, который был своеобразным символом политики своей страны и знаковой фигурой, как ни странно, для российской политики.

Тони Беннетт

Эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою творческую карьеру исполнителю удалось продать более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.

Шинейд О'Коннор

Ирландская вокалистка и композитор, актриса. Обладательница уникального голоса, способного растрогать до глубины души.

Тото Кутуньо

Итальянский певец и композитор. В 1963 году артист создал собственную группу Toto e Tati (в 1975-м переименовал ее в Albatros) и начал выступать с ней по всей Италии. Особенную популярность его творчество приобрело в СССР и России.

Евгений Пригожин

Человек, о котором в 2023 году узнала вся страна. Основатель ЧВК "Вагнер", повар Путина и зачинщик мятежа в июне. Большую биографию Евгения Пригожина можете почитать по ссылке.

Майкл Гэмбон

Известный британский актер, запомнившийся ролью Дамблдора в кинофраншизе "Гарри Поттер".

Геннадий Гладков

Великий советский и российский кинокомпозитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Его песни знала вся страна. Причем и взрослые, и дети. Он написал все хиты к мультфильмам о бременских музыкантах, к фильмам "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов" и другим шедеврам. Мы собрали все лучшие работы Геннадия Гладкова, которые подтверждают, что более великого композитора, возможно, в истории отечественного кинематографа еще не было.

Аман Тулеев

В возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Amic.ru вспомнил некоторые вехи биографии этого яркого политика, влияние и авторитет которого явно выходили за пределы данного региона и Сибири в целом.

Дмитрий Красилов

Известному на всю страну Пухляшу не исполнилось и 30 лет. Дмитрий Красилов родился в Заринске в Алтайском крае 22 июня 1994 года. Его мама руководила местной ТЭЦ, тоже трудился на промышленном предприятии. Старшая сестра, закончив учебу, тоже пошла работать на завод.

Уроженец Алтайского края, несмотря на свой лишний вес, искренне обожал танцы и занимался ими всю жизнь. А в 2020-м стал знаменитым на всю страну, снявшись в вирусном клипе Uno. Зрители полюбили парня с нестандартной комплекцией, который при этом невероятно пластичен, и дали ему ласковое прозвище Пухляш.