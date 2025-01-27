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"Голодный студент знаниям не товарищ". В Барнауле прошел пикет за повышение стипендий

"Молодежь Справедливой России" считает, что выплаты учащимся должны индексировать выше инфляции

27 января 2025, 14:00, ИА Амител

"Молодежь Справедливой России" / Фото: altai.spravedlivo.ru
"Молодежь Справедливой России" / Фото: altai.spravedlivo.ru

25 января, в День студента, активисты "Молодежи Справедливой России" в Алтайском крае вышли на пикет, требуя повышения стипендий для учащихся среднего профессионального образования.

Лозунги, раздававшиеся на акции, были ясны и однозначны: "Молодежь Справедливой России" требует повысить стипендии!", "Голодный студент знаниям не товарищ!", "Стипендия – не подарок, а жизненная необходимость!"

По мнению активистов, для того чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо полностью посвятить себя учебе. Однако низкий размер стипендии заставляет многих учащихся искать подработку, что негативно сказывается на качестве их образования.

"Стипендии, которую платят сейчас, не хватает на жизнь. Она даже проезд порой не перекрывает, а нужно еще питаться, одеваться, покупать лекарства и т.д. Где студентам брать деньги? Выход один – идти на работу, так как не всем помогают родители. Конечно, работу с учебой совмещать трудно, приходится жертвовать занятиями, чтобы заработать на жизнь", – комментирует ситуацию зампредседателя МСР в Алтайском крае, юрист РО партии Юрий Майер.

Проблема нехватки средств у студентов СПО актуальна не только для Алтайского края. Протестные акции прошли по всей стране. Участники справедливых молодежных организаций реготделений выступили за увеличение размера выплат.

Напомним, социалисты регулярно предлагают увеличить размер стипендий на сумму, превышающую уровень инфляции, и вносят соответствующие изменения в региональный бюджет.

Депутат Юрий Майер неоднократно обсуждал этот вопрос на собраниях молодежного парламента и во время личных встреч с заместителем министра образования и науки региона.

В ведомстве пообещали проработать вопрос. Студенты Алтайского края продолжают бороться за достойную стипендию, которая позволит им сосредоточиться на учебе и стать квалифицированными специалистами.

Комментарии 16

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Гость

14:03:38 27-01-2025

С кем было согласовано мероприятие?
Почему ни кого не посадили?

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Гость

14:06:35 27-01-2025

Сытое брюхо - к ученью глухо.

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Гость

14:33:01 27-01-2025

Дискредитируют, высказывают неуважение к власти.

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Гость

14:44:54 27-01-2025

пытаюсь вспомнить когда в годы новейшей истории студенты получали стипендии нормальные, если вообще получали? обычный пиар ход, не более.

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бгг

15:04:08 27-01-2025

эсеры молодежь подставили знатно...

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Гость

15:36:21 27-01-2025

На стипендию, так же как и на пенсию рассчитывать не стоит.

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Гость

16:15:24 27-01-2025

Да? А они потом не работают по специальности или вообще уезжают из страны. Надо чтобы все платно учились, тогда что хотят, то пусть и делают. Сейчас страна в холостую деньги расходует. Учатся много, а специалистов нет

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медведь-шатун

16:18:04 27-01-2025

Согласен с БГГ -эссеры попиарились, а молодежи теперь не сладко будет, загнобят!, но с другой стороны, давайте победим!, а потом уже начнем вопросы задавать к Единой России - где деньги ЗИН!!!

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Гость

17:08:34 27-01-2025

Все люди ходят в магвзин. С каждой покупки платят 20% НДС. Это более 10 триллионов рублей только с продуктов. Есть и непродовольственные товары. Должно на все хватать.

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Просто так

17:20:49 27-01-2025

Пусть целевые договоры с предприятиями в крае сначала подпишут. А после окончания учебы отработают как положено пять лет. А так зачем кормить неизвестно кого в будущем.

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Гость

23:04:32 27-01-2025

почему их не задержали, идиотов... выгнать из ВУЗов и пусть стипендию на огороде накапывают

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Нэт

07:47:44 28-01-2025

В советское время стипендии тоже были небольшие, все где то подрабатывали. И стипендию получали только успевающие- без прогулов и неудов. Лишали стипендий на раз! Поэтому и старались учиться. Стипендия была стимулом!

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Гость

10:08:09 28-01-2025

Бедные студенты им кушать не на что , не у всех богатые родители которые могут помочь. Совесть надо иметь дети только со школьной скамьи не так давно.Степендия должна быть прожиточный минимум.

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Харя треснет

02:05:07 29-01-2025

Гость (10:08:09 28-01-2025) Бедные студенты им кушать не на что , не у всех богатые роди... Да хрена с два вам. Вас не просто так содержат. А вкладывают деньги в ваше образование. Смысл вкладывать. Если в вас нет не какой перспективы. Кредитуйте себя сами. Возьмите кредит и разбейте по месяцам. Вот и будет вам ваша стипендия. Если не уверены в своем будущем и не хотите в себя вкладывать
Почему за вас это кто то должен делать. Дармоеды. В армию не хотят. Учится не хотят. Работать не хотят. Уже все рту переименовали в колледжи и лицей. Раньше просто профессии получали а сейчас все с техническим образованием нахаляву. Им все равно мало. Уже вышка четыре года а не шесть как раньше. Им ещё и денег дайте. Лентяи.

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Татьяна

14:47:10 28-01-2025

Мудрое решение,стипендию надо платить студентам.Государство не обеднеет.Денег можно и напечатать.И платить ее надо всем студентам.

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Гость

23:15:08 28-01-2025

Студенты в колледже получают 600 руб!!! Этого даже на проездной не хватает, не говоря о том, что ещё кушать надо. И не в любом колледже учебный процесс можно совмещать с работой. Есть спо, где учатся с утра до вечера.

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