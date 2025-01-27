"Голодный студент знаниям не товарищ". В Барнауле прошел пикет за повышение стипендий

"Молодежь Справедливой России" считает, что выплаты учащимся должны индексировать выше инфляции

27 января 2025, 14:00, ИА Амител

"Молодежь Справедливой России" / Фото: altai.spravedlivo.ru

25 января, в День студента, активисты "Молодежи Справедливой России" в Алтайском крае вышли на пикет, требуя повышения стипендий для учащихся среднего профессионального образования.

Лозунги, раздававшиеся на акции, были ясны и однозначны: "Молодежь Справедливой России" требует повысить стипендии!", "Голодный студент знаниям не товарищ!", "Стипендия – не подарок, а жизненная необходимость!"

По мнению активистов, для того чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо полностью посвятить себя учебе. Однако низкий размер стипендии заставляет многих учащихся искать подработку, что негативно сказывается на качестве их образования.

"Стипендии, которую платят сейчас, не хватает на жизнь. Она даже проезд порой не перекрывает, а нужно еще питаться, одеваться, покупать лекарства и т.д. Где студентам брать деньги? Выход один – идти на работу, так как не всем помогают родители. Конечно, работу с учебой совмещать трудно, приходится жертвовать занятиями, чтобы заработать на жизнь", – комментирует ситуацию зампредседателя МСР в Алтайском крае, юрист РО партии Юрий Майер.

Проблема нехватки средств у студентов СПО актуальна не только для Алтайского края. Протестные акции прошли по всей стране. Участники справедливых молодежных организаций реготделений выступили за увеличение размера выплат.

Напомним, социалисты регулярно предлагают увеличить размер стипендий на сумму, превышающую уровень инфляции, и вносят соответствующие изменения в региональный бюджет.

Депутат Юрий Майер неоднократно обсуждал этот вопрос на собраниях молодежного парламента и во время личных встреч с заместителем министра образования и науки региона.

В ведомстве пообещали проработать вопрос. Студенты Алтайского края продолжают бороться за достойную стипендию, которая позволит им сосредоточиться на учебе и стать квалифицированными специалистами.