Голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле

Он зашел внутрь и невозмутимо присел отдохнуть на кафель

15 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео

Прошедшей ночью в Барнауле заметили странного мужчину, голышом разгуливающего по городу. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, голый мужчина забрался на крышу "разливайки" по адресу Новосибирская, 36, в Новосиликатном. Чуть позже он спустился вниз и зашел внутрь помещения, где вступил в потасовку с сотрудниками заведения.

Причина такого поведения неизвестна, но в комментариях пользователи пошутили, что он просто встал среди ночи и очень сильно захотел пива.