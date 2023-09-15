Голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле
Он зашел внутрь и невозмутимо присел отдохнуть на кафель
15 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Кадр из видео
Прошедшей ночью в Барнауле заметили странного мужчину, голышом разгуливающего по городу. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, голый мужчина забрался на крышу "разливайки" по адресу Новосибирская, 36, в Новосиликатном. Чуть позже он спустился вниз и зашел внутрь помещения, где вступил в потасовку с сотрудниками заведения.
Причина такого поведения неизвестна, но в комментариях пользователи пошутили, что он просто встал среди ночи и очень сильно захотел пива.
08:12:31 15-09-2023
Какой искрометный юмор… Какой город - такие и жители, какие жители - такие и шутки.
09:04:27 15-09-2023
Гость (08:12:31 15-09-2023) Какой искрометный юмор… Какой город - такие и жители, какие ... Езжайте в Питер, раз не нравится здесь. Там веселее.
08:52:32 15-09-2023
Осень, обострение...
09:20:28 15-09-2023
это всё из-за соли)
09:27:32 15-09-2023
Соль (09:20:28 15-09-2023) это всё из-за соли)... Так наберут соли с запасом. Всё боятся потрясений
10:25:41 15-09-2023
за ДВД!
15:24:13 15-09-2023
гость (10:25:41 15-09-2023) за ДВД!... а у нас всё ещё VHS...
10:42:58 15-09-2023
Терминатор телепортировался пивка попить