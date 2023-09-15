НОВОСТИПроисшествия

Голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле

Он зашел внутрь и невозмутимо присел отдохнуть на кафель

15 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Прошедшей ночью в Барнауле заметили странного мужчину, голышом разгуливающего по городу. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, голый мужчина забрался на крышу "разливайки" по адресу Новосибирская, 36, в Новосиликатном. Чуть позже он спустился вниз и зашел внутрь помещения, где вступил в потасовку с сотрудниками заведения.

Причина такого поведения неизвестна, но в комментариях пользователи пошутили, что он просто встал среди ночи и очень сильно захотел пива.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

08:12:31 15-09-2023

Какой искрометный юмор… Какой город - такие и жители, какие жители - такие и шутки.

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Гость

09:04:27 15-09-2023

Гость (08:12:31 15-09-2023) Какой искрометный юмор… Какой город - такие и жители, какие ... Езжайте в Питер, раз не нравится здесь. Там веселее.

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Гость

08:52:32 15-09-2023

Осень, обострение...

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Соль

09:20:28 15-09-2023

это всё из-за соли)

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Гость

09:27:32 15-09-2023

Соль (09:20:28 15-09-2023) это всё из-за соли)... Так наберут соли с запасом. Всё боятся потрясений

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гость

10:25:41 15-09-2023

за ДВД!

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ворчун

15:24:13 15-09-2023

гость (10:25:41 15-09-2023) за ДВД!... а у нас всё ещё VHS...

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Гость

10:42:58 15-09-2023

Терминатор телепортировался пивка попить

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