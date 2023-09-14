Охотник в Алтайском крае едва не утонул в трясине, когда пошел за уточками

Мужчине на помощь пришли сотрудники МЧС

14 сентября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские спасатели помогли охотнику, едва не утонувшему в трясине. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По словам самого мужчины, он отправился на вечернюю охоту, подстрелил пару уточек и пошел за добычей, правда, не заметил, что идти ему придется по трясине. Охотника стало засасывать, он успел позвонить в 112 и вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место и помогли мужчине выбраться. Он поблагодарил спасителей и отметил, что только благодаря им он может стоять на двух ногах, живой и здоровый.