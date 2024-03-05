Голый мужчина прогулялся по Бийску
Горожанина без обуви и одежды запечатлели в районе "Китайской стены"
05 марта 2024, 09:45, ИА Амител
Голый мужчина в Бийске / Кадр: "ЧП Бийск"
Голого мужчину запечатлели жители Бийска 4 марта, сообщает телеграм-канал "ЧП Бийск" со ссылкой на очевидцев.
По их словам, в таком виде горожанин разгуливал по двору в районе "Китайской стены".
По какой причине он оказался на улице без одежды, неизвестно. Комментаторы предложили свои версии на этот счет:
- "Когда внес последний платеж по ипотеке";
- "У кого-то муж неожиданно вернулся, по ходу";
- "Проспорил, скорее всего";
- "Так это ж терминатор Т-800 появился. Ему нужна одежда, очки и мотоцикл";
- "Очень сильная диарея, руки устали штаны снимать";
- "В карты, наверное, проиграл";
- "Весеннее обострение".
12:24:50 05-03-2024
БЯда-бяда)))))))))))))
12:26:41 05-03-2024
карточный долг дело чести!
13:38:42 05-03-2024
С вечеринки Ивлевой сбежал.
10:40:28 06-03-2024
И это не первый раз ,лет семь назад у котельного завода вышагивал голяком мужчина днём ,это было летом ,как то так .