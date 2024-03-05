Голый мужчина прогулялся по Бийску

Горожанина без обуви и одежды запечатлели в районе "Китайской стены"

05 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Голый мужчина в Бийске / Кадр: "ЧП Бийск"

Голого мужчину запечатлели жители Бийска 4 марта, сообщает телеграм-канал "ЧП Бийск" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, в таком виде горожанин разгуливал по двору в районе "Китайской стены".

По какой причине он оказался на улице без одежды, неизвестно. Комментаторы предложили свои версии на этот счет: