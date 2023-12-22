Голый пиар. Фото со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой
Московская обнаженная тусовка вызвала бурю негодований и обсуждений в соцсетях
22 декабря 2023, 10:36, ИА Амител
Вечеринка в "Мутадор" / Фото: соцсети
Нескромную вечеринку закатила 21 декабря Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор". На тусовку собралось множество звезд, облаченных в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, Ксения Собчак и многие другие. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей (отметим, что это репер) пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу.
Общественники и депутаты после того как фото с вечеринки попали в Сеть, требуют проверить клуб на пропаганду ЛГБТ (запрещена в России).
10:43:01 22-12-2023
Культурные и цивилизованные. Но на бесов похожи
10:45:14 22-12-2023
да пофиг вообще
10:47:27 22-12-2023
Мерзость😡
10:50:36 22-12-2023
Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропагандировали тогда. Можно сказать "узким семейным кругом" повеселились. Депутатам заняться нечем что-ли? Пусть лучше развираются с уборками снега, вывозом мусора, электроснабжением и доступностью питьевой водой
10:58:13 22-12-2023
Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... как раз вечеринка была открытая, поэтому пропагандировали.
12:35:00 22-12-2023
Гость (10:58:13 22-12-2023) как раз вечеринка была открытая, поэтому пропагандировали.... Читайте ВЕСЬ текст новости и только после этого что то утверждайте
17:19:37 22-12-2023
Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... Депутаты обиделись, что их не позвали.
10:50:45 22-12-2023
Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и сами делаем популярными.
10:53:01 22-12-2023
Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... А депутаты прям белые и пушистые. вон как печалятся и аскетически живут(...
11:10:03 22-12-2023
Гость (10:53:01 22-12-2023) А депутаты прям белые и пушистые. вон как печалятся и аскети... при чем здесь депутаты?
10:53:24 22-12-2023
Гость (10:50:45 22-12-2023) Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и... А зачем ВЫ это делаете? я вот никого не делаю.
11:56:09 22-12-2023
Гость (10:53:24 22-12-2023) А зачем ВЫ это делаете? я вот никого не делаю.... вы же знаете, что значит выражаться образно? Мне лично до них тоже дела нет. Но то, что вам или мне на них плевать не значит, что основной массе населения тоже... Иначе зачем бы их показывали по телевизору, а на их соцсети были подписаны миллионы?
00:02:03 24-12-2023
Гость (10:50:45 22-12-2023) Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и... "МЫ"?, Да, мы тоже не лучше. У нас просто таких возможностей нет.
10:53:33 22-12-2023
Представляю срач в комментах))), не вижу проблемы, закрытая вечеринка, пусть там хоть оргию устроят.
10:53:43 22-12-2023
Билет миллион рублей. Налоговая плохо работает в отношении звезд.
11:13:08 22-12-2023
Гость (10:53:43 22-12-2023) Билет миллион рублей. Налоговая плохо работает в отношении з... Писали, что на второй день вечеринки мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи .
11:30:26 22-12-2023
Гость (11:13:08 22-12-2023) Писали, что на второй день вечеринки мог попасть любой жела... А звезды будут наверно ждать сутки всех остальных?
10:57:27 22-12-2023
От жира бесятся...впрочем ничего удивительного, во все времена и во всех странах "элита" вела/ведет/будет вести, подобный образ жизни....
10:57:41 22-12-2023
а что за гном расписной на первой фотке?
14:12:14 22-12-2023
Гость (10:57:41 22-12-2023) а что за гном расписной на первой фотке?... У этого гнома кличка Жиган, по жизни чучело.
21:17:11 28-12-2023
Гость (10:57:41 22-12-2023) а что за гном расписной на первой фотке?... Он не только расписной с голой ж... Он ещё и безграмотный. "Уроды ( что делают?) боятся, а не боятЬся красоты. Видно со школы с носком так и бегает. На большее ума не хватило.
11:00:13 22-12-2023
Граждане израиля. А про них ещё в библии прямо и открыто сказано: "По плодам их узнаете их... ибо отец их диавол". И всё бы ничего, но мы-то для них - из гои, коленораскоряченные под ними в позе рабов-терпил.
11:00:40 22-12-2023
Голая Ивлеева это эротика. А голая Лолита, это тяжёлая порнуха для некрофилов.
11:02:16 22-12-2023
Они могут себе позволить с жиру беситься. а завистники уже все обплевали слюнями.
11:03:13 22-12-2023
Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обоюдному согласию, всех арестуют ?
11:08:05 22-12-2023
Гость (11:03:13 22-12-2023) Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обо... Ой да кому вы там нужны)))))
13:18:10 22-12-2023
Гость (11:08:05 22-12-2023) Ой да кому вы там нужны)))))... Подружка есть, красивая ?
11:05:02 22-12-2023
Они добились чего хотели, все говорят о них. Элита, покупаем билеты на их концерты, подписываемся быстрее.
11:05:49 22-12-2023
Слушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как можно заниматься сексом, когда у нас парни там? Они там воюют, а мы заниматься сексом. Давайте не бухать? Там народ под пулями, а мы бухаем. Давайте вообще не жить как прежде, вот те единицы, кто жил хорошо, тех, кто плохо уже отправили туда - нечего было и начинать как говорится, а тем кому хорошо - есть сухари. И ходить пешком. Как там Матвиенко сказала? Ларгус отличная машина, я вот на Аурус пересела за 60-70 млн (тк у нее бронь), а вы следите за скрепами и шлите ребятам носочки. Примерно так. У меня куча вопросов - развлекательные сериалы Бондарчука с переодетыми в баб российскими актерами и в период СВО это для РПЦ и чиновников нормально, новогодний огонек с счастливыми и все теми же самыми лицами, которые в своих инстаграмах в купальниках на Сейшелах, это тоже нормально, боюсь спросить, то есть в стране все хорошо, только Ивлеева дура и какой то рэпер с носком на члене? А. Ясно.
11:08:40 22-12-2023
Фу. какая мерзость. Тем более если учесть, что у нас страны сейчас не самые легкие времена. Собрать всех, кто был в одном носке на той вечеринке и отправить на СВО в том же костюме!!!
11:16:49 22-12-2023
горожанка (11:08:40 22-12-2023) той вечеринке и отправить на СВО ... Заколебала данная гражданка в каждой новости писать про СВО - идите туда уже сами.
11:14:36 22-12-2023
даЕш рэволюцыю! Иш на че общественники покусились, на свободу показа голых ж..пп на всю страну! У нас свобода, в конституции написано, сама читала! Надо ровняться на соседнюю свободную(не точно) страну!
11:18:33 22-12-2023
Надпись на спине у мужика - с ошибкой. Мягкий знак, судя по построению фразы, там явно лишний)))
11:47:53 22-12-2023
Гость (11:18:33 22-12-2023) Надпись на спине у мужика - с ошибкой. Мягкий знак, судя по ... Да он в школу не ходил, там одетыми надо быть.
11:27:30 22-12-2023
даЕш рэволюцыю! - голенькими приходить?)))
11:38:17 22-12-2023
Гость (11:03:13 22-12-2023) Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обо... Так это уже реальность, завтра арестуют за одну мысль об этом, Оруэл, привет :)
12:22:13 22-12-2023
получается никто никогда не был на пляжных вечеринках или вечеринках около бассейна? Я так понимаю?
12:30:50 22-12-2023
Фиолетово как то - единственно за чей счет банкет по ходу за такое творчество некоторых персон можно в обще не платить а им бы детям в приюты новогодние падарки подарить.А так то они все испорченные люди да и дурь нюхают вот и голые.А так то они ни кого не убили пусть хоть на головах ходят.
12:36:37 22-12-2023
Фу,блин,отвратно то как!!!
13:40:23 22-12-2023
....уж коли зло пресечь, собрать всех.......... и сжечь. из классики жанра.
13:47:21 22-12-2023
Они НАС боятся. 22
14:19:13 22-12-2023
У Ивлевой жопа похудела, а спина потолстела, раньше она лучше была. А вот педик копрофил Филя после пластической операции стал будто атлет, ему его же жир закачали в кубики на животе, типа пресс есть.
14:24:47 22-12-2023
лушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как можно заниматься сексом, когда у нас парни там? Они там воюют, а мы заниматься сексом. Давайте не бухать? Там народ под пулями, а мы бухаем. Давайте вообще не жить как прежде, вот те единицы, кто жил хорошо, тех, кто плохо уже отправили туда - нечего было и начинать как говорится, а тем кому хорошо - есть сухари. =============Не пари ерунду!!!
16:27:02 22-12-2023
Гость (14:24:47 22-12-2023) лушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как мож... через "о" пишется)), проверочное слово - порка.
17:10:44 22-12-2023
Общак что-то сказал(а) насчёт выборов президента в соцсетях? Или вся эта кодла отвлекает внимание на себя, как на негодный объект во время предвыборной акции, о которой Общак молчит?
20:50:19 22-12-2023
Черти!Вообще кто они такие ?Весь этот шоу биз гнилой и давно прогнил.Запретить на тв концерты ,передачи.Оставить новости и фильмы
05:49:13 23-12-2023
Это обычная жизнь, не больше и не меньше. Эстрада всегда гуляла. Гуляла, гуляет и гулять будет. И СВО тут не причем. Праздники никто не отменял, веселиться никто не перестал. Страна может себе позволить и военные действия вести и развлекаться. Мы не фанатики из 404. Жизнь продолжается параллельно с тем, что происходит на западных границах. Такими темпами можно до маразма дойти - а зачем ты себе автомобиль купил - отдай его в армию. Зачем тебе материнский капитал - купи броник на фронт. Анекдоты не рассказывать, Новый год - не праздник, а повод поскорбеть что там происходит. Вы поймите, я не защищаю озвученных персонажей, мне там некого защищать, они мне не интересны. И да, я лично помогаю фронту тем, что через сообщество в ТГ-канале передаю деньги на нужные на передке вещи. Не последние отдаю, однако отдаю и делаю это совершенно сознательно, и желаю нашей скорейшей победы. Но я не приемлю этого ханжеского осуждения вечеринки. Одно никак другому не мешает, это разные параллельные миры. И они имеют право существовать одновременно на одном и том же пространстве. Приведу лично себя в пример: мне не помешает пойти сегодня на корпоратив и повеселиться там (в силу моих представлений о веселье) тот факт, что в тот же момент где то на Донбассе воюет армия моей страны, которую я безгранично уважаю и стараюсь ей помочь как могу.
01:48:16 24-12-2023
Гость (05:49:13 23-12-2023) Это обычная жизнь, не больше и не меньше. Эстрада всегда гул... Надеюсь пойдете не в одном носке
20:47:30 23-12-2023
Меньше языками болтать и шум поднимать об этих ‘’чудо ‘’ звёздах ,мне они совершенно чужды и неприемлемы .
02:50:13 24-12-2023
Совершенно очевиден PR-расчёт этого хорошо продуманного проекта.Вышедшие в тираж "отброшенные карты" должны в последний раз быть заряженными в колоду и у большинства людей вызвать отторжение своим отталкивающим поведением. Для этого засевшие на каналах умные враги и распиаривают максимально гадкое событие. Цель - вызвать максимальные негативные эмоции. И,надо сказать, предварительный этап операции проведён. "Битые карты" снова сыграют свою роль, главную,возможно, роль. О чём это я? Ну представьте: вечер 31-го,люди в праздничном настроении. Включены ТВ. И вдруг на экране эти распиаренные скандалом рожи. Это ещё до боя курантов. Любой нормальный человек будет готов плюнуть на ни в чём не повинный экран,только чтобы выразить своё отношение. Настрой формируется соответствующий. Предновогодние эмоции испохаблены. Потом - бой курантов, и появляется Путин. По замыслу, на него должны,обязаны быть перенесены эти неостывшие эмоции. Шампанское не исправит дел,потому как после него эти вызывающие физическое отвращение люди снова будут изображать веселье,кривляться. И образ Путина от них уже будет не оторвать.... Что и требовалось доказать.Эти"битые карты",очевидно.понимали,на что идут.Но,допускаю,что гонорары за их использование в таком виде для новогодней провокации,возможно, перекроют потери,если их всё-таки вырежут. Или не вырежут? Придёт вечер 31-го, и мы поймём,кто в доме хозяин. Да ещё Билан с крестом на груди на этом сатанинском вертепе - это нечо! Всё продумано!
00:30:43 29-12-2023
Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... Просто встречайте 1937й! То ли еще будет.