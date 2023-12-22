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Голый пиар. Фото со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой

Московская обнаженная тусовка вызвала бурю негодований и обсуждений в соцсетях

22 декабря 2023, 10:36, ИА Амител

Вечеринка в "Мутадор" / Фото: соцсети

Нескромную вечеринку закатила 21 декабря Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор". На тусовку собралось множество звезд, облаченных в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, Ксения Собчак и многие другие. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей (отметим, что это репер) пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу.

Общественники и депутаты после того как фото с вечеринки попали в Сеть, требуют проверить клуб на пропаганду ЛГБТ (запрещена в России).

Кадр из видео / Mash

Московский клуб проверяют после полуобнаженной вечеринки Насти Ивлеевой

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Комментарии 51

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Гость

10:43:01 22-12-2023

Культурные и цивилизованные. Но на бесов похожи

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Гость

10:45:14 22-12-2023

да пофиг вообще

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Сергей

10:47:27 22-12-2023

Мерзость😡

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Гость

10:50:36 22-12-2023

Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропагандировали тогда. Можно сказать "узким семейным кругом" повеселились. Депутатам заняться нечем что-ли? Пусть лучше развираются с уборками снега, вывозом мусора, электроснабжением и доступностью питьевой водой

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Гость

10:58:13 22-12-2023

Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... как раз вечеринка была открытая, поэтому пропагандировали.

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гость

12:35:00 22-12-2023

Гость (10:58:13 22-12-2023) как раз вечеринка была открытая, поэтому пропагандировали.... Читайте ВЕСЬ текст новости и только после этого что то утверждайте

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Гость

17:19:37 22-12-2023

Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... Депутаты обиделись, что их не позвали.

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Гость

10:50:45 22-12-2023

Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и сами делаем популярными.

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Гость

10:53:01 22-12-2023

Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... А депутаты прям белые и пушистые. вон как печалятся и аскетически живут(...

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Гость

11:10:03 22-12-2023

Гость (10:53:01 22-12-2023) А депутаты прям белые и пушистые. вон как печалятся и аскети... при чем здесь депутаты?

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Гость

10:53:24 22-12-2023

Гость (10:50:45 22-12-2023) Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и... А зачем ВЫ это делаете? я вот никого не делаю.

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Гость

11:56:09 22-12-2023

Гость (10:53:24 22-12-2023) А зачем ВЫ это делаете? я вот никого не делаю.... вы же знаете, что значит выражаться образно? Мне лично до них тоже дела нет. Но то, что вам или мне на них плевать не значит, что основной массе населения тоже... Иначе зачем бы их показывали по телевизору, а на их соцсети были подписаны миллионы?

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Гость

00:02:03 24-12-2023

Гость (10:50:45 22-12-2023) Жесть... Каких неприятных личностей мы называем "звездами" и... "МЫ"?, Да, мы тоже не лучше. У нас просто таких возможностей нет.

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Гость

10:53:33 22-12-2023

Представляю срач в комментах))), не вижу проблемы, закрытая вечеринка, пусть там хоть оргию устроят.

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Гость

10:53:43 22-12-2023

Билет миллион рублей. Налоговая плохо работает в отношении звезд.

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Гость

11:13:08 22-12-2023

Гость (10:53:43 22-12-2023) Билет миллион рублей. Налоговая плохо работает в отношении з... Писали, что на второй день вечеринки мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи .

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Гость

11:30:26 22-12-2023

Гость (11:13:08 22-12-2023) Писали, что на второй день вечеринки мог попасть любой жела... А звезды будут наверно ждать сутки всех остальных?

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Гость

10:57:27 22-12-2023

От жира бесятся...впрочем ничего удивительного, во все времена и во всех странах "элита" вела/ведет/будет вести, подобный образ жизни....

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Гость

10:57:41 22-12-2023

а что за гном расписной на первой фотке?

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Гость

14:12:14 22-12-2023

Гость (10:57:41 22-12-2023) а что за гном расписной на первой фотке?... У этого гнома кличка Жиган, по жизни чучело.

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Гость

21:17:11 28-12-2023

Гость (10:57:41 22-12-2023) а что за гном расписной на первой фотке?... Он не только расписной с голой ж... Он ещё и безграмотный. "Уроды ( что делают?) боятся, а не боятЬся красоты. Видно со школы с носком так и бегает. На большее ума не хватило.

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Гость

11:00:13 22-12-2023

Граждане израиля. А про них ещё в библии прямо и открыто сказано: "По плодам их узнаете их... ибо отец их диавол". И всё бы ничего, но мы-то для них - из гои, коленораскоряченные под ними в позе рабов-терпил.

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Гость

11:00:40 22-12-2023

Голая Ивлеева это эротика. А голая Лолита, это тяжёлая порнуха для некрофилов.

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Гость

11:02:16 22-12-2023

Они могут себе позволить с жиру беситься. а завистники уже все обплевали слюнями.

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Гость

11:03:13 22-12-2023

Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обоюдному согласию, всех арестуют ?

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Гость

11:08:05 22-12-2023

Гость (11:03:13 22-12-2023) Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обо... Ой да кому вы там нужны)))))

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Гость

13:18:10 22-12-2023

Гость (11:08:05 22-12-2023) Ой да кому вы там нужны)))))... Подружка есть, красивая ?

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ВВП

11:05:02 22-12-2023

Они добились чего хотели, все говорят о них. Элита, покупаем билеты на их концерты, подписываемся быстрее.

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Гость

11:05:49 22-12-2023

Слушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как можно заниматься сексом, когда у нас парни там? Они там воюют, а мы заниматься сексом. Давайте не бухать? Там народ под пулями, а мы бухаем. Давайте вообще не жить как прежде, вот те единицы, кто жил хорошо, тех, кто плохо уже отправили туда - нечего было и начинать как говорится, а тем кому хорошо - есть сухари. И ходить пешком. Как там Матвиенко сказала? Ларгус отличная машина, я вот на Аурус пересела за 60-70 млн (тк у нее бронь), а вы следите за скрепами и шлите ребятам носочки. Примерно так. У меня куча вопросов - развлекательные сериалы Бондарчука с переодетыми в баб российскими актерами и в период СВО это для РПЦ и чиновников нормально, новогодний огонек с счастливыми и все теми же самыми лицами, которые в своих инстаграмах в купальниках на Сейшелах, это тоже нормально, боюсь спросить, то есть в стране все хорошо, только Ивлеева дура и какой то рэпер с носком на члене? А. Ясно.

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горожанка

11:08:40 22-12-2023

Фу. какая мерзость. Тем более если учесть, что у нас страны сейчас не самые легкие времена. Собрать всех, кто был в одном носке на той вечеринке и отправить на СВО в том же костюме!!!

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Гость

11:16:49 22-12-2023

горожанка (11:08:40 22-12-2023) той вечеринке и отправить на СВО ... Заколебала данная гражданка в каждой новости писать про СВО - идите туда уже сами.

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Гость

11:14:36 22-12-2023

даЕш рэволюцыю! Иш на че общественники покусились, на свободу показа голых ж..пп на всю страну! У нас свобода, в конституции написано, сама читала! Надо ровняться на соседнюю свободную(не точно) страну!

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Гость

11:18:33 22-12-2023

Надпись на спине у мужика - с ошибкой. Мягкий знак, судя по построению фразы, там явно лишний)))

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Гость

11:47:53 22-12-2023

Гость (11:18:33 22-12-2023) Надпись на спине у мужика - с ошибкой. Мягкий знак, судя по ... Да он в школу не ходил, там одетыми надо быть.

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Гость

11:27:30 22-12-2023

даЕш рэволюцыю! - голенькими приходить?)))

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Гость

11:38:17 22-12-2023

Гость (11:03:13 22-12-2023) Получается, если мы завтра в сауне будем чушь пороть, по обо... Так это уже реальность, завтра арестуют за одну мысль об этом, Оруэл, привет :)

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Гость

12:22:13 22-12-2023

получается никто никогда не был на пляжных вечеринках или вечеринках около бассейна? Я так понимаю?

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Гость

12:30:50 22-12-2023

Фиолетово как то - единственно за чей счет банкет по ходу за такое творчество некоторых персон можно в обще не платить а им бы детям в приюты новогодние падарки подарить.А так то они все испорченные люди да и дурь нюхают вот и голые.А так то они ни кого не убили пусть хоть на головах ходят.

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Гость

12:36:37 22-12-2023

Фу,блин,отвратно то как!!!

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Гость

13:40:23 22-12-2023

....уж коли зло пресечь, собрать всех.......... и сжечь. из классики жанра.

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шизиг

13:47:21 22-12-2023

Они НАС боятся. 22

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Гость

14:19:13 22-12-2023

У Ивлевой жопа похудела, а спина потолстела, раньше она лучше была. А вот педик копрофил Филя после пластической операции стал будто атлет, ему его же жир закачали в кубики на животе, типа пресс есть.

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Гость

14:24:47 22-12-2023

лушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как можно заниматься сексом, когда у нас парни там? Они там воюют, а мы заниматься сексом. Давайте не бухать? Там народ под пулями, а мы бухаем. Давайте вообще не жить как прежде, вот те единицы, кто жил хорошо, тех, кто плохо уже отправили туда - нечего было и начинать как говорится, а тем кому хорошо - есть сухари. =============Не пари ерунду!!!

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гость

16:27:02 22-12-2023

Гость (14:24:47 22-12-2023) лушайте. А давайте никто не будет заниматься сексом? Как мож... через "о" пишется)), проверочное слово - порка.

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Лен точка в косе

17:10:44 22-12-2023

Общак что-то сказал(а) насчёт выборов президента в соцсетях? Или вся эта кодла отвлекает внимание на себя, как на негодный объект во время предвыборной акции, о которой Общак молчит?

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ольга

20:50:19 22-12-2023

Черти!Вообще кто они такие ?Весь этот шоу биз гнилой и давно прогнил.Запретить на тв концерты ,передачи.Оставить новости и фильмы

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Гость

05:49:13 23-12-2023

Это обычная жизнь, не больше и не меньше. Эстрада всегда гуляла. Гуляла, гуляет и гулять будет. И СВО тут не причем. Праздники никто не отменял, веселиться никто не перестал. Страна может себе позволить и военные действия вести и развлекаться. Мы не фанатики из 404. Жизнь продолжается параллельно с тем, что происходит на западных границах. Такими темпами можно до маразма дойти - а зачем ты себе автомобиль купил - отдай его в армию. Зачем тебе материнский капитал - купи броник на фронт. Анекдоты не рассказывать, Новый год - не праздник, а повод поскорбеть что там происходит. Вы поймите, я не защищаю озвученных персонажей, мне там некого защищать, они мне не интересны. И да, я лично помогаю фронту тем, что через сообщество в ТГ-канале передаю деньги на нужные на передке вещи. Не последние отдаю, однако отдаю и делаю это совершенно сознательно, и желаю нашей скорейшей победы. Но я не приемлю этого ханжеского осуждения вечеринки. Одно никак другому не мешает, это разные параллельные миры. И они имеют право существовать одновременно на одном и том же пространстве. Приведу лично себя в пример: мне не помешает пойти сегодня на корпоратив и повеселиться там (в силу моих представлений о веселье) тот факт, что в тот же момент где то на Донбассе воюет армия моей страны, которую я безгранично уважаю и стараюсь ей помочь как могу.

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Гость

01:48:16 24-12-2023

Гость (05:49:13 23-12-2023) Это обычная жизнь, не больше и не меньше. Эстрада всегда гул... Надеюсь пойдете не в одном носке

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Гость

20:47:30 23-12-2023

Меньше языками болтать и шум поднимать об этих ‘’чудо ‘’ звёздах ,мне они совершенно чужды и неприемлемы .

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Сергей

02:50:13 24-12-2023

Совершенно очевиден PR-расчёт этого хорошо продуманного проекта.Вышедшие в тираж "отброшенные карты" должны в последний раз быть заряженными в колоду и у большинства людей вызвать отторжение своим отталкивающим поведением. Для этого засевшие на каналах умные враги и распиаривают максимально гадкое событие. Цель - вызвать максимальные негативные эмоции. И,надо сказать, предварительный этап операции проведён. "Битые карты" снова сыграют свою роль, главную,возможно, роль. О чём это я? Ну представьте: вечер 31-го,люди в праздничном настроении. Включены ТВ. И вдруг на экране эти распиаренные скандалом рожи. Это ещё до боя курантов. Любой нормальный человек будет готов плюнуть на ни в чём не повинный экран,только чтобы выразить своё отношение. Настрой формируется соответствующий. Предновогодние эмоции испохаблены. Потом - бой курантов, и появляется Путин. По замыслу, на него должны,обязаны быть перенесены эти неостывшие эмоции. Шампанское не исправит дел,потому как после него эти вызывающие физическое отвращение люди снова будут изображать веселье,кривляться. И образ Путина от них уже будет не оторвать.... Что и требовалось доказать.Эти"битые карты",очевидно.понимали,на что идут.Но,допускаю,что гонорары за их использование в таком виде для новогодней провокации,возможно, перекроют потери,если их всё-таки вырежут. Или не вырежут? Придёт вечер 31-го, и мы поймём,кто в доме хозяин. Да ещё Билан с крестом на груди на этом сатанинском вертепе - это нечо! Всё продумано!

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Гость

00:30:43 29-12-2023

Гость (10:50:36 22-12-2023) Ну и у них была закрытая вечеринка и кому они там пропаганди... Просто встречайте 1937й! То ли еще будет.

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