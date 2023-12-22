Голый пиар. Фото со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой

Московская обнаженная тусовка вызвала бурю негодований и обсуждений в соцсетях

22 декабря 2023, 10:36, ИА Амител

Вечеринка в "Мутадор" / Фото: соцсети

Нескромную вечеринку закатила 21 декабря Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор". На тусовку собралось множество звезд, облаченных в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, Ксения Собчак и многие другие. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей (отметим, что это репер) пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу.

Общественники и депутаты после того как фото с вечеринки попали в Сеть, требуют проверить клуб на пропаганду ЛГБТ (запрещена в России).