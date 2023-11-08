Голый россиянин нападал на местных в Северной Паттайе

Скрутить мужчину удалось только 20 полицейским

08 ноября 2023, 19:37, ИА Амител

Кадр из видео

Россиянин во время отдыха напал на местных в Северной Паттайе. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

23-летний турист вышел на улицу полностью голым, ходил, искал конфликт и нашел его в лице группы местных на мопедах. Одному из них парень нанес сильный удар.

Скрутить его удалось только группе из 20 местных полицейских, но даже они не смогли его успокоить. Дебошир утихомирился только после того как врачи насильно вкололи ему успокоительное.

Причину неадекватного поведения еще предстоит выяснить.