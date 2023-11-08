Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз жене военкора Коца

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста"

08 ноября 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: president-sovet.ru

Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз, которые поступили жене военного корреспондента Александра Коца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, днем 7 ноября в ее квартиру постучал неизвестный. Когда она поинтересовалась, что ему нужно, мужчина вместо внятного ответа стал выспрашивать информацию о супруге. Женщина утверждает, что он угрожал ей и требовал встречи с Коцем.

Супруга военкора вызвала полицию, однако неизвестный успел скрыться. Приехавшие сотрудники возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".

Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемого удалось задержать. По информации канала, ему 28 лет. Мотивы мужчины пока неизвестны. Сам Коц отметил, что и ему, и его семье, неоднократно поступали угрозы.