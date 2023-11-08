Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз жене военкора Коца
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста"
08 ноября 2023, 13:58, ИА Амител
Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз, которые поступили жене военного корреспондента Александра Коца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, днем 7 ноября в ее квартиру постучал неизвестный. Когда она поинтересовалась, что ему нужно, мужчина вместо внятного ответа стал выспрашивать информацию о супруге. Женщина утверждает, что он угрожал ей и требовал встречи с Коцем.
Супруга военкора вызвала полицию, однако неизвестный успел скрыться. Приехавшие сотрудники возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".
Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемого удалось задержать. По информации канала, ему 28 лет. Мотивы мужчины пока неизвестны. Сам Коц отметил, что и ему, и его семье, неоднократно поступали угрозы.
14:03:56 08-11-2023
Мотивы мужчины пока неизвестны --- да ладно, уже когда постучал, было понятно. Интересно, что адрес военкора можно найти
14:06:18 08-11-2023
подозреваемого удалось задержать --- вот это приятный прецедент
14:19:47 08-11-2023
А этот Коц за кого ?
14:23:00 08-11-2023
Гость (14:19:47 08-11-2023) А этот Коц за кого ?... Приходивший тоже это хотел спросить, сейчас ему в камере это и объясняют
14:38:17 08-11-2023
Гость (14:19:47 08-11-2023) А этот Коц за кого ?... Он этнический еврей.
14:51:42 08-11-2023
Гость (14:38:17 08-11-2023) Он этнический еврей.... Теперь всё понятно стало
14:59:14 08-11-2023
Гость (14:51:42 08-11-2023) Теперь всё понятно стало... Из ХАМАСа приходили?
15:00:12 08-11-2023
Гость (14:38:17 08-11-2023) Он этнический еврей.... А Сталин был этнический грузин
15:22:23 08-11-2023
Гость (15:00:12 08-11-2023) А Сталин был этнический грузин... Он организовал голодомор на Украине потому что не любил тамошний народ.
07:21:56 09-11-2023
Гость (15:22:23 08-11-2023) Он организовал голодомор на Украине потому что не любил там... Он за русских многим нацистам бошки оторвал. Если он кого не любил, он голодоморы не устраивал, он мог проще порешать
14:21:32 08-11-2023
Теперь надо установить родных приходившего, к ним тоже сходить и поговорить. Если они в России, что вряд ли. Но даже если в Киеве, адрес все равно знать полезно
14:23:17 08-11-2023
Подозреваемого необходимо показательно так покоцать, чтобы другим неповадно было.
14:37:22 08-11-2023
У Котца есть друг Стешинд(националист и ксенофоб) который икшался с БОРНом. Скажи мне кто твой друг и ...получи медаль. А кстати, что то давно никого не награждали..
14:49:16 08-11-2023
Гость (14:37:22 08-11-2023) У Котца есть друг Стешинд(националист и ксенофоб) который ик... У Котца есть друг Стешинд(националист и ксенофоб) --- Теперь приходившему в камере про всех друзей Коца расскажут. Он же поэтому приходил. Теперь будет в курсе. И про своих друзей все расскажет
14:50:27 08-11-2023
Я вот даже не знаю кто приходил, но почти точно знаю, кто друзья приходившего