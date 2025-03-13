Гонки на тракторах и метание валенка. Что за сельские игры пройдут в Барнауле?

Всероссийские зимние сельские игры впервые проведут на Алтае

13 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Спортивные соревнования в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в ближайшие дни стартуют XII Всероссийские зимние сельские игры, в которых будут участвовать около 600 спортсменов из 38 регионов России. Алтайский край впервые примет подобные соревнования. Их посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе не только лыжи, биатлон, но и метание валенка, а также гонки на тракторах в самом центре Барнаула!

В каких видах спорта будут сражаться спортсмены?

Лучших выберут в лыжных гонках, гиревом спорте, шахматах и шашках, также пройдут соревнования спортивных семей и такие специфические состязания, как троеборье дояров и троеборье механизаторов.

Когда пройдет церемония открытия турнира?

15 марта. Именно в этот день состоится самое яркое шоу турнира – заезд трактористов. "Гонять" они будут по площади Сахарова. Соревноваться участники будут на тракторах МТЗ. Турнир среди трактористов проведут с 10 до 15 часов. Конкурсантам за рулем настоящего трактора МТЗ нужно будет поднять тяжелый груз, проехать по специальной трассе, очень точно поставить груз в определенное место.

В это же время на площадке рядом с "Титов-Ареной" будут проходить ярмарки, фотозоны, силовое шоу, танцы и многое другое. Также гости мероприятия смогут покидать валенки на точность. В самой "Титов-Арене" можно посетить фотозону и выставку, посвященную алтайскому спорту в годы войны.

В 17 часов начнется церемония открытия турнира. В ней примут участие все гости соревнований.

Когда пройдет церемония закрытия?

16 марта, уже на следующий день. В 19 часов наградят лучших из лучших. До этого с 10 часов в комплексе пройдут соревнования, в том числе среди дояров и механизаторов. С 15:00 до 19:00 будет представлена концертная программа на площадке перед спорткомплексом. Вход везде свободный.

Так, стоп! А площадь Сахарова перекроют из-за соревнований?

Да. В связи с проведением XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр временно ограничат движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова).

Ограничения будут действовать с 21:00 13 марта до 08:00 16 марта 2025 года.