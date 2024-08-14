Google отключит в России облачный сервис для big data

Российские компании уже уведомили о решении

14 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com

Корпорация Google отключит в России облачный сервис BigQuery с 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IT-компанию Softline, которая сообщила о получении пользователями соответствующих уведомлений.

BigQuery — это платформа для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой искусственного интеллекта. Другие облачные сервисы, в том числе Google Workspace и Google Cloud продолжают свою работу.

Отметим, что это не первый сервис американской корпорации, который уходит из России. Ранее стало известно об аналогичном решении в отношении AdSense — он прекратит работу в РФ и деактивирует все аккаунты пользователей из России.