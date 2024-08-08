Когда YouTube в России перестанут замедлять и сервис начнет нормально работать?
По слухам, "деградация" видеохостинга может прекратиться
08 августа 2024, 12:20, ИА Амител
YouTube на экране смартфона / Фото: pexels.com
Замедление YouTube, которое в последние недели происходит в России, может прекратиться. Об этом сообщил один из экспертов в области информационных технологий.
О том, когда YouTube в России может начать вновь работать нормально, - в материале amic.ru.
1
Когда в России перестанут замедлять YouTube?
Официальной информации об этом нет. Но ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин утверждает, что это может произойти уже в ближайшие дни.
"Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своем Telegram-канале.По словам эксперта, информацию он получил от нескольких источников, знакомых с ситуацией.
2
А что, YouTube разве плохо работает?
Да. Уже больше недели российские пользователи жалуются на очень медленную работу видеосервиса. Ролики прогружаются очень плохо. В основном жалобы поступают на десктопную версию сервиса.
3
Почему YouTube в России начали замедлять?
Версии две.
Еще 12 июля "Ростелеком" заявил о "технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google", которые могут существенно влиять на скорость загрузки роликов. Сообщалось, что в 2022-м Google ушел из России, фактически "бросив" свои сервера. С тех пор они не проходили должного техобслуживания, а потому постепенно выходят из строя, замедляя работу YouTube.
Но глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также сообщал, что "деградация" YouTube - намеренный шаг.
"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", - писал он в своем Telegram-канале.Он заранее предупредил россиян, что скорость загрузки YouTube снизится на 70%.
4
Как можно обойти блокировку YouTube?
Самый простой вариант - смотреть видео с телефона. Предупреждая о замедлении, Хинштейн подчеркивал: "деградация" коснется только десктопной версии YouTube. Мобильный вариант должен работать, как и раньше.
5
А правда, что YouTube скоро совсем заблокируют?
Неизвестно. Официальные лица уверяют, что никаких планов по блокировке YouTube в России на данный момент нет.
12:38:54 08-08-2024
Проблем то больше нет в стране, как блокировка YouTube. Нигде ничего не взрывается, не рушится, не затапливает, старики все сыты и здоровы, детям смсками на операции не соберают. Осталось только видеохостинги блокировать.
12:48:38 08-08-2024
За что нам все эти хинштейны ???
14:00:02 08-08-2024
Гость (12:48:38 08-08-2024) За что нам все эти хинштейны ???... За пассивность и безразличие
03:48:46 09-08-2024
Гость (12:48:38 08-08-2024) За что нам все эти хинштейны ???... когда мозг начнёт работать нормально, тогда такие вопросы отпадут
13:40:35 08-08-2024
Только хуже стало, вчера работал Ютюб с телефона, сегодня висит.
13:50:32 08-08-2024
Гость (12:38:54 08-08-2024) Проблем то больше нет в стране, как блокировка YouTube. Нигд... Ребятам на фронт деньги всей страной е перечисляЕМ...мирняк в Курской области укры не убивают, священников в заложники не захватывают. Отчаяние и злость берут.
14:19:35 08-08-2024
Вопрос, когда будет работать нормально Ютуб важен, но куда важнее, когда наши, сами понимаете кто, начнут нормально работать. Ведь из всевозможных проблем, которые бы стоило решать - приоритет поставили подавлению какого-то видеохостинга, где 90 % населения смотрят развлекательные видосики. Я понять не могу, чего они боятся. "Непотребный" им контент есть везде. Блокируй не переблокируй. Тут только если вообще отключать интернет в целом... но люди всё еще не устроили "бунт". Или чего они там боятся так? Наоборот, попытка всё срезать, скрыть, заблокировать и забраковать только сильнее смуту вызовет, чем какой-то видосик про политику на фоне у какого-нибудь Ваньки с села Кукуево, который через 5 минут после просмотра забудет все его содержание
14:23:20 08-08-2024
Поздравляю с днем блокировки ютуба
14:27:06 08-08-2024
ютуб не работает
14:48:11 08-08-2024
ппочччнццюффэы (14:27:06 08-08-2024) ютуб не работает... Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо дополнительных танцев.
21:56:41 10-08-2024
Гость (14:48:11 08-08-2024) Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо ... Приморский край, Владивосток. Домашний компьютер, кабельный интернет. Издевательство какое-то, а не работа. Пару минут нормально, а потом все виснет и не грузится. А то и мообщение - Нет подключения к интернету. Это что, работа такая? Руки-ноги поотрывать за проводящими такие эксперименты над народом!!!!!
14:37:08 08-08-2024
Этот народ уж давно … все заботы забыл, и Рим, что когда-то
Всё раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,
Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:
Хлеба и зрелищ!… (с) Ювенал
Не лишайте нас самого святого - зрелищ!!!
14:42:11 08-08-2024
почему пишут что YouTube будет работать, а не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:57:36 08-08-2024
роман (14:42:11 08-08-2024) почему пишут что YouTube будет работать, а не работает!!!!!!... Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных недалеко. Успокойтесь. Всё прекрасно.
15:08:10 08-08-2024
Гость (14:57:36 08-08-2024) Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных... истерят уже с неделю - как легко вывести ведомых подсаженных на фигню людей
18:55:37 27-08-2024
Гость (14:57:36 08-08-2024) Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных... Жить хорошо , а хорошо жить ещё лучше )))
15:45:27 08-08-2024
вообще пофиг на него, что так все истерят, не понимаю.
16:02:31 08-08-2024
Уже не работает ... Говорят с 10.00 по Москве. Будем посмотреть как дальше события развернутся.
17:37:28 08-08-2024
последние у нас отобрали! теперь сидим как в подземелье и не можем смотреть и слушать музыку. включите нам ютуб!
19:42:12 08-08-2024
Гость (14:48:11 08-08-2024) Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо ... Если честно у меня просто уже на пк и мобиле он вообще не грузит видео.
20:10:13 08-08-2024
хотел послушать все мелодии из игры pressure в итоге не могу(((((
22:04:55 08-08-2024
Я дак в это не верю да хоть и сегодня это написали но все равно не может проблема так быстро решится не может
22:17:48 08-08-2024
Рочев Матфей (22:04:55 08-08-2024) Я дак в это не верю да хоть и сегодня это написали но все ра... может, от оператора связи зависит. У меня практически без изменений, всё работает нормально. Не понимаю, почему жалуются.
23:04:14 08-08-2024
Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует полезную информацию и работает только на один фронт, это — промывка и дезинформация населения чтобы через 10-15 лет получить ненавидящую свою страну население и со временем поменять власть под себе угодную.
05:14:14 11-08-2024
Инакентий 2 (23:04:14 08-08-2024) Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует п... С первым пунктом пока нынешняя власть успешно справляется и без ютуба.
19:00:58 12-08-2024
Инакентий 2 (23:04:14 08-08-2024) Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует п... Да хоть глядишь заживем нормально
23:19:59 08-08-2024
Сегодня ни с телефона, ни с планшета вообще не открывается You Tube.
03:19:28 09-08-2024
"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса" Очень умно выразился русский депутат Хинштейн! Только дорогой господин, пострадали и жалуются на этот шаг ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО российские пользователи!!! Ютуб чхать хотел на на всю вашу около властную комарилью!!! Вот обидится реально компания и заблокирует андроид на всех устройствах в России,как тогда власть запрыгает???
16:56:03 09-08-2024
перегар (03:19:28 09-08-2024) "Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не прот... А чиновников это не коснется. Вы что, действительно думаете, что они себе что-то отключат?
14:47:44 09-08-2024
Гость (14:19:35 08-08-2024) Вопрос, когда будет работать нормально Ютуб важен, но куда в... Потому что УВАЖАЕМОГО, на ютубе не все УВАЖАЮТ, как и сам ютуб, собственно.
15:49:23 09-08-2024
У меня много полезных закладок на Ютубе повисло. О здоровье, моделизме, блогеры, сводки с СВО и т.д.
Жаль, конечно, но многое находится на Рутубе. Но Ютуб ПРИВЫЧНЕЕ.
16:48:24 09-08-2024
USSRNAVY (15:49:23 09-08-2024) У меня много полезных закладок на Ютубе повисло. О здоровье,... Поставьте семерку) Подборка по окружению - у кого стоит десятка, ютуб не пашет. У кого семерка - все нормально. Видимо, на нее никто просто не ориентируется уже.
21:50:38 09-08-2024
Руки-ноги поотрывать тем. кто народу доступ в YouTube перекрывает!!! И привлечь к ответственности всех причастных за нарушение прав человека!!!
12:26:02 10-08-2024
Платить больше не буду,нет контента нет денег. Ноты,по ремонту авто, заказать что нибудь у сестры на компе.Будем пополам делить оплату. Плачу за 3 места,значит -3 абонента.Если многие сделают так,через неделю все включат.Минус деньги оне понимают очень.
20:53:19 10-08-2024
Мне нравится смотреть полезный Ютуб в полезном Ютубе можно найти алмазную мозаику день домино телепередача
21:47:59 10-08-2024
Сегодня 10 августа ютуб на телевизоре так и не работает чиновники власть никак не поделят страдает народ
18:18:41 17-08-2024
здравствуйте! Один вопрос спрашивавшие от скоро сегодня или завтра возобновление ютубе открыто работает?