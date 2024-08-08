По слухам, "деградация" видеохостинга может прекратиться

08 августа 2024, 12:20, ИА Амител

YouTube на экране смартфона / Фото: pexels.com

Замедление YouTube, которое в последние недели происходит в России, может прекратиться. Об этом сообщил один из экспертов в области информационных технологий.

О том, когда YouTube в России может начать вновь работать нормально, - в материале amic.ru.

1 Когда в России перестанут замедлять YouTube? Официальной информации об этом нет. Но ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин утверждает, что это может произойти уже в ближайшие дни. "Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своем Telegram-канале. По словам эксперта, информацию он получил от нескольких источников, знакомых с ситуацией.

2 А что, YouTube разве плохо работает? Да. Уже больше недели российские пользователи жалуются на очень медленную работу видеосервиса. Ролики прогружаются очень плохо. В основном жалобы поступают на десктопную версию сервиса.

3 Почему YouTube в России начали замедлять? Версии две. Еще 12 июля "Ростелеком" заявил о "технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google", которые могут существенно влиять на скорость загрузки роликов. Сообщалось, что в 2022-м Google ушел из России, фактически "бросив" свои сервера. С тех пор они не проходили должного техобслуживания, а потому постепенно выходят из строя, замедляя работу YouTube. Но глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также сообщал, что "деградация" YouTube - намеренный шаг. "Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", - писал он в своем Telegram-канале. Он заранее предупредил россиян, что скорость загрузки YouTube снизится на 70%.

4 Как можно обойти блокировку YouTube? Самый простой вариант - смотреть видео с телефона. Предупреждая о замедлении, Хинштейн подчеркивал: "деградация" коснется только десктопной версии YouTube. Мобильный вариант должен работать, как и раньше.