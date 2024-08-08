НОВОСТИОбщество

Когда YouTube в России перестанут замедлять и сервис начнет нормально работать?

По слухам, "деградация" видеохостинга может прекратиться

08 августа 2024, 12:20, ИА Амител

YouTube на экране смартфона / Фото: pexels.com
YouTube на экране смартфона / Фото: pexels.com

Замедление YouTube, которое в последние недели происходит в России, может прекратиться. Об этом сообщил один из экспертов в области информационных технологий.

О том, когда YouTube в России может начать вновь работать нормально, - в материале amic.ru.

1

Когда в России перестанут замедлять YouTube?

Официальной информации об этом нет. Но ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин утверждает, что это может произойти уже в ближайшие дни.
"Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своем Telegram-канале.По словам эксперта, информацию он получил от нескольких источников, знакомых с ситуацией.
2

А что, YouTube разве плохо работает?

Да. Уже больше недели российские пользователи жалуются на очень медленную работу видеосервиса. Ролики прогружаются очень плохо. В основном жалобы поступают на десктопную версию сервиса.
3

Почему YouTube в России начали замедлять?

Версии две.
Еще 12 июля "Ростелеком" заявил о "технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google", которые могут существенно влиять на скорость загрузки роликов. Сообщалось, что в 2022-м Google ушел из России, фактически "бросив" свои сервера. С тех пор они не проходили должного техобслуживания, а потому постепенно выходят из строя, замедляя работу YouTube.
Но глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также сообщал, что "деградация" YouTube - намеренный шаг.
"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", - писал он в своем Telegram-канале.Он заранее предупредил россиян, что скорость загрузки YouTube снизится на 70%.
4

Как можно обойти блокировку YouTube?

Самый простой вариант - смотреть видео с телефона. Предупреждая о замедлении, Хинштейн подчеркивал: "деградация" коснется только десктопной версии YouTube. Мобильный вариант должен работать, как и раньше.
5

А правда, что YouTube скоро совсем заблокируют?

Неизвестно. Официальные лица уверяют, что никаких планов по блокировке YouTube в России на данный момент нет.
YouTube на экране смартфона / Фото: pixabay.com

Зачем в России замедляют YouTube и правда ли, что скоро его совсем заблокируют?

К концу следующей недели видеохостинг будет работать на 70% медленнее
НОВОСТИОбщество
интернет

Комментарии 37

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Гость

12:38:54 08-08-2024

Проблем то больше нет в стране, как блокировка YouTube. Нигде ничего не взрывается, не рушится, не затапливает, старики все сыты и здоровы, детям смсками на операции не соберают. Осталось только видеохостинги блокировать.

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Гость

12:48:38 08-08-2024

За что нам все эти хинштейны ???

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Гость

14:00:02 08-08-2024

Гость (12:48:38 08-08-2024) За что нам все эти хинштейны ???... За пассивность и безразличие

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Гость

03:48:46 09-08-2024

Гость (12:48:38 08-08-2024) За что нам все эти хинштейны ???... когда мозг начнёт работать нормально, тогда такие вопросы отпадут

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Гость

13:40:35 08-08-2024

Только хуже стало, вчера работал Ютюб с телефона, сегодня висит.

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Анна

13:50:32 08-08-2024

Гость (12:38:54 08-08-2024) Проблем то больше нет в стране, как блокировка YouTube. Нигд... Ребятам на фронт деньги всей страной е перечисляЕМ...мирняк в Курской области укры не убивают, священников в заложники не захватывают. Отчаяние и злость берут.

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Гость

14:19:35 08-08-2024

Вопрос, когда будет работать нормально Ютуб важен, но куда важнее, когда наши, сами понимаете кто, начнут нормально работать. Ведь из всевозможных проблем, которые бы стоило решать - приоритет поставили подавлению какого-то видеохостинга, где 90 % населения смотрят развлекательные видосики. Я понять не могу, чего они боятся. "Непотребный" им контент есть везде. Блокируй не переблокируй. Тут только если вообще отключать интернет в целом... но люди всё еще не устроили "бунт". Или чего они там боятся так? Наоборот, попытка всё срезать, скрыть, заблокировать и забраковать только сильнее смуту вызовет, чем какой-то видосик про политику на фоне у какого-нибудь Ваньки с села Кукуево, который через 5 минут после просмотра забудет все его содержание

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Гость

14:23:20 08-08-2024

Поздравляю с днем блокировки ютуба

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ппочччнццюффэы

14:27:06 08-08-2024

ютуб не работает

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Гость

14:48:11 08-08-2024

ппочччнццюффэы (14:27:06 08-08-2024) ютуб не работает... Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо дополнительных танцев.

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Гость

21:56:41 10-08-2024

Гость (14:48:11 08-08-2024) Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо ... Приморский край, Владивосток. Домашний компьютер, кабельный интернет. Издевательство какое-то, а не работа. Пару минут нормально, а потом все виснет и не грузится. А то и мообщение - Нет подключения к интернету. Это что, работа такая? Руки-ноги поотрывать за проводящими такие эксперименты над народом!!!!!

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Гость

14:37:08 08-08-2024

Этот народ уж давно … все заботы забыл, и Рим, что когда-то
Всё раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,
Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:
Хлеба и зрелищ!… (с) Ювенал

Не лишайте нас самого святого - зрелищ!!!

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роман

14:42:11 08-08-2024

почему пишут что YouTube будет работать, а не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

14:57:36 08-08-2024

роман (14:42:11 08-08-2024) почему пишут что YouTube будет работать, а не работает!!!!!!... Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных недалеко. Успокойтесь. Всё прекрасно.

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Гость

15:08:10 08-08-2024

Гость (14:57:36 08-08-2024) Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных... истерят уже с неделю - как легко вывести ведомых подсаженных на фигню людей

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Гость

18:55:37 27-08-2024

Гость (14:57:36 08-08-2024) Вон у людей уже истерика какая, так и до заболеваний нервных... Жить хорошо , а хорошо жить ещё лучше )))

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гость

15:45:27 08-08-2024

вообще пофиг на него, что так все истерят, не понимаю.

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Дюша

16:02:31 08-08-2024

Уже не работает ... Говорят с 10.00 по Москве. Будем посмотреть как дальше события развернутся.

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Гость

17:37:28 08-08-2024

последние у нас отобрали! теперь сидим как в подземелье и не можем смотреть и слушать музыку. включите нам ютуб!

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Гость

19:42:12 08-08-2024

Гость (14:48:11 08-08-2024) Где он не работает? Смотрю ролик - все идет. Без каких-либо ... Если честно у меня просто уже на пк и мобиле он вообще не грузит видео.

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пельмень

20:10:13 08-08-2024

хотел послушать все мелодии из игры pressure в итоге не могу(((((

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Рочев Матфей

22:04:55 08-08-2024

Я дак в это не верю да хоть и сегодня это написали но все равно не может проблема так быстро решится не может

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Барнаул

22:17:48 08-08-2024

Рочев Матфей (22:04:55 08-08-2024) Я дак в это не верю да хоть и сегодня это написали но все ра... может, от оператора связи зависит. У меня практически без изменений, всё работает нормально. Не понимаю, почему жалуются.

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Инакентий 2

23:04:14 08-08-2024

Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует полезную информацию и работает только на один фронт, это — промывка и дезинформация населения чтобы через 10-15 лет получить ненавидящую свою страну население и со временем поменять власть под себе угодную.

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Гость

05:14:14 11-08-2024

Инакентий 2 (23:04:14 08-08-2024) Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует п... С первым пунктом пока нынешняя власть успешно справляется и без ютуба.

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Гость

19:00:58 12-08-2024

Инакентий 2 (23:04:14 08-08-2024) Правильно делают, не думайте только о себе, ютюб блокирует п... Да хоть глядишь заживем нормально

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Алмса

23:19:59 08-08-2024

Сегодня ни с телефона, ни с планшета вообще не открывается You Tube.

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перегар

03:19:28 09-08-2024

"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса" Очень умно выразился русский депутат Хинштейн! Только дорогой господин, пострадали и жалуются на этот шаг ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО российские пользователи!!! Ютуб чхать хотел на на всю вашу около властную комарилью!!! Вот обидится реально компания и заблокирует андроид на всех устройствах в России,как тогда власть запрыгает???

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Гость

16:56:03 09-08-2024

перегар (03:19:28 09-08-2024) "Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не прот... А чиновников это не коснется. Вы что, действительно думаете, что они себе что-то отключат?

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Гость

14:47:44 09-08-2024

Гость (14:19:35 08-08-2024) Вопрос, когда будет работать нормально Ютуб важен, но куда в... Потому что УВАЖАЕМОГО, на ютубе не все УВАЖАЮТ, как и сам ютуб, собственно.

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USSRNAVY

15:49:23 09-08-2024

У меня много полезных закладок на Ютубе повисло. О здоровье, моделизме, блогеры, сводки с СВО и т.д.
Жаль, конечно, но многое находится на Рутубе. Но Ютуб ПРИВЫЧНЕЕ.

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Гость

16:48:24 09-08-2024

USSRNAVY (15:49:23 09-08-2024) У меня много полезных закладок на Ютубе повисло. О здоровье,... Поставьте семерку) Подборка по окружению - у кого стоит десятка, ютуб не пашет. У кого семерка - все нормально. Видимо, на нее никто просто не ориентируется уже.

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Наталия ладиленовна

21:50:38 09-08-2024

Руки-ноги поотрывать тем. кто народу доступ в YouTube перекрывает!!! И привлечь к ответственности всех причастных за нарушение прав человека!!!

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Николай

12:26:02 10-08-2024

Платить больше не буду,нет контента нет денег. Ноты,по ремонту авто, заказать что нибудь у сестры на компе.Будем пополам делить оплату. Плачу за 3 места,значит -3 абонента.Если многие сделают так,через неделю все включат.Минус деньги оне понимают очень.

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Кирилл

20:53:19 10-08-2024

Мне нравится смотреть полезный Ютуб в полезном Ютубе можно найти алмазную мозаику день домино телепередача

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Ирина

21:47:59 10-08-2024

Сегодня 10 августа ютуб на телевизоре так и не работает чиновники власть никак не поделят страдает народ

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антоха

18:18:41 17-08-2024

здравствуйте! Один вопрос спрашивавшие от скоро сегодня или завтра возобновление ютубе открыто работает?

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