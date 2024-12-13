Google Play перестал сотрудничать с российскими разработчиками

Платформа отменит монетизацию их приложений с 26 декабря 2024 года

13 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com

Google Play "на неопределенный срок" приостановит монетизацию российских приложений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Habr.

С 26 декабря 2024 года платформа не будет проводить оплату через зарегистрированный в России банковский счет.

Последние выплаты разработчики получат 15 января.