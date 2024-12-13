Google Play перестал сотрудничать с российскими разработчиками
Платформа отменит монетизацию их приложений с 26 декабря 2024 года
13 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
Смартфон / Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com
Google Play "на неопределенный срок" приостановит монетизацию российских приложений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Habr.
С 26 декабря 2024 года платформа не будет проводить оплату через зарегистрированный в России банковский счет.
Последние выплаты разработчики получат 15 января.
"Это означает, что начиная с 26 декабря 2024 года мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи", – сообщили в официальном письме.
11:05:33 13-12-2024
Шах и мат, импортазастителям
11:25:38 13-12-2024
Наш ответ будет асимметричным: будем разрабатывать только бесплатное ПО.
11:26:05 13-12-2024
всмысле. уже 2 года ниче нельзя там купить с карт нашинских
13:07:27 13-12-2024
Гость (11:26:05 13-12-2024) всмысле. уже 2 года ниче нельзя там купить с карт нашинских... Ну это это отсюда нельзя было купить, потому как деньги к ним все равно не могли дойти. Из=за этого смысла не было оказывать платные услуги россиянам. Но если российский разработчик смог продать приложение на запад и там же забрать деньги, то вполне схема работает. Теперь же либо подчиняясь санкциям, либо по своему почину убирают из магазина российских конкурентов.
21:56:45 13-12-2024
придется хуавей маркет осваивать. ну или компании оффшорные регистрировать