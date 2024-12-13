НОВОСТИОбщество

Google Play перестал сотрудничать с российскими разработчиками

Платформа отменит монетизацию их приложений с 26 декабря 2024 года

13 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com
Смартфон / Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com

Google Play "на неопределенный срок" приостановит монетизацию российских приложений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Habr.

С 26 декабря 2024 года платформа не будет проводить оплату через зарегистрированный в России банковский счет.

Последние выплаты разработчики получат 15 января.

"Это означает, что начиная с 26 декабря 2024 года мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи", – сообщили в официальном письме.

Google / Фото: pxhere.com/ru/photo/909729

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 5

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Гость

11:05:33 13-12-2024

Шах и мат, импортазастителям

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Гость

11:25:38 13-12-2024

Наш ответ будет асимметричным: будем разрабатывать только бесплатное ПО.

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Гость

11:26:05 13-12-2024

всмысле. уже 2 года ниче нельзя там купить с карт нашинских

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Гость

13:07:27 13-12-2024

Гость (11:26:05 13-12-2024) всмысле. уже 2 года ниче нельзя там купить с карт нашинских... Ну это это отсюда нельзя было купить, потому как деньги к ним все равно не могли дойти. Из=за этого смысла не было оказывать платные услуги россиянам. Но если российский разработчик смог продать приложение на запад и там же забрать деньги, то вполне схема работает. Теперь же либо подчиняясь санкциям, либо по своему почину убирают из магазина российских конкурентов.

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Гость

21:56:45 13-12-2024

придется хуавей маркет осваивать. ну или компании оффшорные регистрировать

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