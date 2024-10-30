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Россияне могут остаться без сервисов Google

Эксперт заявил, что заблокировать их могут в любой момент

30 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Google / Фото: pxhere.com/ru/photo/909729
Google / Фото: pxhere.com/ru/photo/909729

Из-за астрономического штрафа, который назначил российский суд, жители России могут потерять доступ к сервисам Google.

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, как может повлиять штраф в размере двух ундециллионов рублей, наложенный на Google.

Эксперт отметил, что Google уже был оштрафован на незначительную сумму несколько лет назад, и суд постановил, что штраф будет удваиваться ежедневно.

"С юридической точки зрения все верно, но никто не будет платить такие деньги, потому что штраф уже превышает всю денежную массу, которая когда-либо была у Google", – сказал Клименко.

По мнению эксперта, поисковая система в России не будет работать.

"Не удивлюсь, если Google просто запретит нам пользоваться бесплатными сервисами", – добавил он.

Клименко также предположил, что Россия может в любой момент заблокировать Google.

интернет

Комментарии 9

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Кхм...

17:41:02 30-10-2024

Сбербанк-онлайн, госуслуги и рутуб заодно отключат тоже?
🤣

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Гость

18:10:11 30-10-2024

А не будут платить - отрубим газ

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Гость

22:30:17 30-10-2024

брехня. этот позор телеканалов лучше бы скрывали. из за какихто вещаний ТВ, которое НИКТО не смотрел не будет ни штрафов ни отключений

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Гость

00:31:41 31-10-2024

Спасибо

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Гость

15:32:47 31-10-2024

А своего у нас ничего нет. И не будет. Вот вам и плевать на санкции. Бьют и больно.

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Ра

13:45:22 01-11-2024

Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить начнут и деградировать прекратят от тупых тиктоков,дебильных одноклассников и тому подобное

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Яна

19:08:09 01-11-2024

Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А вы и без интернета прекрасно с этим справляетесь))

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Гость

20:57:41 02-11-2024

Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А работать как? Ни одна рабочая программа не откроется! Домохозяйкам пофигу на наличие Интернета, а вот работающим как то нет.

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Ольга

21:00:05 02-11-2024

Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А работать как? Без Интернета ни одна рабочая программа не работает. Бездельники, согласна, сутками сидят в соц.сетях, а остальная основная часть людей вообще то работает!

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