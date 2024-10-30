Россияне могут остаться без сервисов Google

Эксперт заявил, что заблокировать их могут в любой момент

30 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Google / Фото: pxhere.com/ru/photo/909729

Из-за астрономического штрафа, который назначил российский суд, жители России могут потерять доступ к сервисам Google.

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, как может повлиять штраф в размере двух ундециллионов рублей, наложенный на Google.

Эксперт отметил, что Google уже был оштрафован на незначительную сумму несколько лет назад, и суд постановил, что штраф будет удваиваться ежедневно.

"С юридической точки зрения все верно, но никто не будет платить такие деньги, потому что штраф уже превышает всю денежную массу, которая когда-либо была у Google", – сказал Клименко.

По мнению эксперта, поисковая система в России не будет работать.

"Не удивлюсь, если Google просто запретит нам пользоваться бесплатными сервисами", – добавил он.

Клименко также предположил, что Россия может в любой момент заблокировать Google.