Россияне могут остаться без сервисов Google
Эксперт заявил, что заблокировать их могут в любой момент
30 октября 2024, 17:30, ИА Амител
Из-за астрономического штрафа, который назначил российский суд, жители России могут потерять доступ к сервисам Google.
Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, как может повлиять штраф в размере двух ундециллионов рублей, наложенный на Google.
Эксперт отметил, что Google уже был оштрафован на незначительную сумму несколько лет назад, и суд постановил, что штраф будет удваиваться ежедневно.
"С юридической точки зрения все верно, но никто не будет платить такие деньги, потому что штраф уже превышает всю денежную массу, которая когда-либо была у Google", – сказал Клименко.
По мнению эксперта, поисковая система в России не будет работать.
"Не удивлюсь, если Google просто запретит нам пользоваться бесплатными сервисами", – добавил он.
Клименко также предположил, что Россия может в любой момент заблокировать Google.
17:41:02 30-10-2024
Сбербанк-онлайн, госуслуги и рутуб заодно отключат тоже?
🤣
18:10:11 30-10-2024
А не будут платить - отрубим газ
22:30:17 30-10-2024
брехня. этот позор телеканалов лучше бы скрывали. из за какихто вещаний ТВ, которое НИКТО не смотрел не будет ни штрафов ни отключений
00:31:41 31-10-2024
Спасибо
15:32:47 31-10-2024
А своего у нас ничего нет. И не будет. Вот вам и плевать на санкции. Бьют и больно.
13:45:22 01-11-2024
Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить начнут и деградировать прекратят от тупых тиктоков,дебильных одноклассников и тому подобное
19:08:09 01-11-2024
Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А вы и без интернета прекрасно с этим справляетесь))
20:57:41 02-11-2024
Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А работать как? Ни одна рабочая программа не откроется! Домохозяйкам пофигу на наличие Интернета, а вот работающим как то нет.
21:00:05 02-11-2024
Ра (13:45:22 01-11-2024) Наконец то. Пусть вообще интернет отключат. Хоть люди жить н... А работать как? Без Интернета ни одна рабочая программа не работает. Бездельники, согласна, сутками сидят в соц.сетях, а остальная основная часть людей вообще то работает!