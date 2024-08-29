Сейчас она пытается запретить претензии к ней за пределами США и Великобритании

29 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com

Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР. Как сообщает газета "Ведомости", это выяснилось в ходе рассмотрения иска американской корпорации против российских телеканалов RT, "Спас" и "Царьград".

Управляющий Google холдинг Alphabet заявил, что у компании возникали юридические вопросы, связанные с Россией, однако их детали не разглашались. Сейчас организация стремится получить постановление, которое исключит предъявление судебных претензий за пределами двух стран – США и Великобритании. Таким образом компания реализует стратегию по защите своих интересов в зарубежных юрисдикциях.

Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, стремление корпорации использовать свои юридические ресурсы во избежание ответственности вызывает обеспокоенность у представителей различных стран мира. Кроме того, осторожнее стоит быть и акционерам: компания скрывала от них часть данных по судебным разбирательствам.