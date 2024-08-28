В суде США пройдет первое слушание по иску Google к RT, "Спасу" и "Царьграду"

Google хочет добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании

28 августа 2024, 22:44, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Первое слушание по иску компании Google к российским телеканалам Russia Today (RT), "Спас" и "Царьград" состоится в окружном суде Калифорнии в среду, 28 августа. Об этом сообщают "Ведомости".

Уточняется, что Google хочет добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что судебный процесс, инициированный Google, направлен на блокировку активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

По словам Зурабяна, действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet – в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.

Адвокат Дмитрий Аграновский, в свою очередь, заявил, что руководство Google в текущей ситуации могло принять меры для сокрытия от акционеров таких фактов, как наложение на компанию штрафов, в том числе в России, или возможный арест активов, как в ЮАР.