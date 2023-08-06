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Горбольницу № 4 в Барнауле ждёт капитальный ремонт

Власти уже выбрали, кто будет разрабатывать проектно-сметную документацию

06 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Барнаульскую городскую больницу № 4 имени Н.П. Гулла (также известна как "Стройгаз") в ближайшем будущем капитально отремонтирует. Это следует из данных портала госзакупок, где опубликован конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Как следует из медицинского задания, составленного руководством больницы, ремонт будут проводить на всех четырех этажах, а также в подвале больницы. Кроме того, работы предполагается проводить и в здании поликлиники, которое относится к больнице и соединено с ней переходом.

По плану в четвертой горбольнице должны быть капитально отремонтированы:

  • входная группа помещений с общими медицинскими кабинетами;
  • терапевтическое отделение;
  • отделение реабилитации и физиотерапии;
  • дневной стационар;
  • отделение лучевой диагностики;
  • отделение функциональной диагностики;
  • отделение медицинской профилактики (включая Центр общественного здоровья);
  • стоматология;
  • женская консультация;
  • администрация поликлиники;
  • хозчасть поликлиники;
  • общие и вспомогательные помещения поликлиники.

Когда начнутся работы и сколько денег потребуется на реконструкцию медучреждения, пока неизвестно. Сначала подрядчику, которого уже определили на конкурсной основе, нужно будет разработать проект. Кстати, проектно-сметная документация обойдется в 2,1 млн рублей.

Затем власти проведут новый конкурс – уже на определение подрядчика, который и будет проводить капремонт.

Горбольница № 4 Барнаула – медучреждение с большой историей. Свою работу оно начало еще во время Великой Отечественной войны – в 1942 году. Сегодня в стационаре больницы ежегодно лечат около 8,5 тысячи пациентов. Медучреждение расположено по адресу ул. Юрина, 166а.

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Фото: Антон Федотов

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Барнаул медицина здравоохранение Больницы

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