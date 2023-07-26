Строительство, которое посетил Михаил Мурашко, начали в далеком 2011-м

26 июля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Одним из объектов, которые во время своего визита в Алтайский край посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, стал строящийся корпус Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что контракт с подрядчиком на 1,9 млрд рублей заключен, работы ведутся и будут завершены в 2025 году.

Сам глава региона не скрывает, что это проблемный объект. Возводить его начали в 2011 году, еще при предыдущем губернаторе. А в 2015-м начались проблемы, которые удалось решить только сейчас.

Рассказываем, из-за чего строительство противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске сильно затянулось и почему медучреждение так важно для всего края.

Бросили на половине

О необходимости нового противотуберкулезного диспансера в Алтайском крае говорили еще около 15 лет назад. Планировалось, что в Новоалтайске появятся восьмиэтажный блок лечебной диагностики и отделения на 250 коек.

Строить медучреждение предполагалось в два этапа, первый должен был обойтись примерно в 1,5 млрд рублей.

В 2011 году началось строительство – подрядчиком выбрали злополучную компанию "СтройГАЗ". Рабочие успели возвести каркасы и крыши лечебных блоков, поставили окна и даже установили лифты. Появились также коробки для зданий пищеблока, патологоанатомического отделения и прачечной.

К 2015 году "СтройГАЗ" успел освоить 664 миллиона рублей, а готовность объекта превысила 60%.

Но затем подрядчик обанкротился, и стройку просто бросили. Работы там остановились на несколько лет. Таким образом, быстро обзавестись новым медучреждением у Алтайского края не получилось.

Просто достроить не вышло

В 2017-м краевые власти нашли нового подрядчика – им стала компания "Селф". Появились даже оптимистичные планы, согласно которым противотуберкулезный диспансер начнет работать в 2021 году. Но просто взять и закончить то, что начал "СтройГАЗ", у "Селфа" не получилось.

Почти сразу выяснилось, что предыдущий застройщик некачественно выполнил часть работ, да еще и не законсервировал стройку перед тем как ее забросить. Из-за простоя уже возведенные конструкции деформировались, а часть систем пришла в негодность. Понадобились дополнительные работы, а вместе с ними и новая проектно-сметная документация, которую подготовили к началу 2020 года.

Но и на этом проблемы не закончились. В 2021-м "Единому стройзаказчику" пришлось расторгнуть контракт с "Селфом". Представители учреждения объясняли "Банкфаксу", что проблема была вовсе не в новом подрядчике, а все в том же "СтройГАЗе". По новой смете объект подорожал так сильно (более чем на 27%), что строить его по старому контракту было уже незаконно.

"На основании изложенного, учитывая невозможность исполнения работ на объекте в рамках госконтракта от 08.11.2017, заключенного с подрядной организацией ООО "Селф", по причине изменяемой части выполняемых видов и объемов работ более чем на 30 %, госконтракт расторгнут по согласованию сторон 15.12.2021", – цитировал "Банкфакс" "Единого стройзаказчика".Потребность в новом медучреждении к тому моменту уже достигла предела. Как сообщал в 2019-м глава крайздрава Дмитрий Попов, фтизиатрическая служба региона сильно износилась, и появление противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске решило бы массу проблем.

Фото: Антон Федотов

Теперь, кажется, точно построят

Так что все бюрократические процедуры краевым властям пришлось проходить заново. К осени 2022-го конкурс провели еще раз, госконтракт опять забрал себе "Селф". Стала известна и окончательная стоимость проекта: по данным сайта госзакупок, она составит 1,89 млрд рублей.

Только теперь подрядчик смог по-настоящему приступить к строительству. В июле 2023-го ход работ на "проблемном и долгоиграющем" объекте оценили Михаил Мурашко и Виктор Томенко.

Фото: Антон Федотов

По итогам встречи губернатор заверил, что работы ведутся и должны быть полностью закончены в декабре 2025 года. Причин для того, чтобы стройка затянулась вновь, похоже, больше нет.

Руководитель фтизиатрической службы и главврач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов не сомневается, что новое медучреждение выведет оказание медпомощи туберкулезным больным на новый уровень.

"Ввод в эксплуатацию нового стационарного корпуса позволит существенно улучшить в Алтайском крае оказание медицинской помощи по профилю "фтизиатрия", перераспределив потоки пациентов из старого здания стационара на Змеиногорском тракте. Самое главное в лечении больных туберкулезом – это комфортные условия стационарного пребывания. Я уверен, что в новом здании будут созданы такие условия, чтобы больному не хотелось просто уйти и прервать лечение", – цитирует его пресс-служба регионального Минздрава. Нового тубдиспансера в регионе действительно заждались. Но теперь стало хотя бы известно, сколько еще нужно подождать.

Кстати, обстановка с туберкулезом в Алтайском крае, пусть и улучшается с годами, остается напряженной. Ежегодно инфекцией заболевают до 900 жителей региона. А на учете у алтайских фтизиатров постоянно находится порядка пяти тысяч пациентов. Подробнее о том, как Алтайский край борется с туберкулезом и почему он уже давно перестал быть "болезнью неблагополучных слоев", читайте в материале amic.ru.