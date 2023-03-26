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Гордона и Барановскую потребовали выгнать с Первого канала

Зрителям шоу "Мужское/Женское" не понравилось то, что ведущие запели в эфире

26 марта 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ведущих проекта "Мужское/Женское" Александра Гордона и Юлию Барановскую потребовали уволить с Первого канала. Об этом сообщает "Утро".

В одном из выпусков программы Гордон и Барановская взялись за руки и спели в эфире, что не понравилось зрителям.

В комментариях под выпуском один из пользователей возмутился тем, что в шоу, где показывали истории из жизни, решили запеть.

Ведущим предложили уйти со своим вокалом на другой канал.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина во время выпуска ушла из шоу "Голос" из-за конфликта с другими наставниками.

Комментарии 5

  • Это мерзкое представление позорящее Россию и ее народ надо вообще то закрыть. Сейчас другие акценты и потребности общества и граждан.
    26 марта, Гость   Ответить
  • так мужское женское уже год не показывают
    27 марта, Гость   Ответить
  • Кто вообще позволяет Гордону и Барановской кричать и унижать людей, пусть даже неблагополучных, заманивают на передачу деньгами, а потом унижают
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, значит заслужили
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, они заслужили. Просто так никто ни на кого орать бы не стал.
    28 марта, Гость   Ответить
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