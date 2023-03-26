Гордона и Барановскую потребовали выгнать с Первого канала

Зрителям шоу "Мужское/Женское" не понравилось то, что ведущие запели в эфире

26 марта 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ведущих проекта "Мужское/Женское" Александра Гордона и Юлию Барановскую потребовали уволить с Первого канала. Об этом сообщает "Утро".

В одном из выпусков программы Гордон и Барановская взялись за руки и спели в эфире, что не понравилось зрителям.

В комментариях под выпуском один из пользователей возмутился тем, что в шоу, где показывали истории из жизни, решили запеть.

Ведущим предложили уйти со своим вокалом на другой канал.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина во время выпуска ушла из шоу "Голос" из-за конфликта с другими наставниками.