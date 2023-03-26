Полина Гагарина ушла из "Голоса" во время эфира

Певица повздорила с другими наставниками из-за выбора конкурсантов

26 марта 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Певица и наставница шоу "Голос" Полина Гагарина ушла из студии во время эфира. Поводом для этого стал конфликт с другими судьями.

Ранее Гагарина уже неоднократно вступала в перепалку с коллегами по съёмкам из-за выбора конкурсантов, которые часто выбирают других наставников, несмотря на то, что певица поворачивается к ним.

Во время очередного эфира Гагарина и Баста повернулись к одной из участниц, а конкурсантка выбрала наставником рэпера. Также Гагарину разозлило то, что Баста передразнивал её речь.

Раздражённая артистка, несмотря на уговоры, приняла решение уйти прямо во время съёмок.

Поклонники шоу из-за перепалок с участием Гагариной просили заменить наставницу на другого музыканта.