Полина Гагарина ушла из "Голоса" во время эфира
Певица повздорила с другими наставниками из-за выбора конкурсантов
26 марта 2023, 08:35, ИА Амител
Певица и наставница шоу "Голос" Полина Гагарина ушла из студии во время эфира. Поводом для этого стал конфликт с другими судьями.
Ранее Гагарина уже неоднократно вступала в перепалку с коллегами по съёмкам из-за выбора конкурсантов, которые часто выбирают других наставников, несмотря на то, что певица поворачивается к ним.
Во время очередного эфира Гагарина и Баста повернулись к одной из участниц, а конкурсантка выбрала наставником рэпера. Также Гагарину разозлило то, что Баста передразнивал её речь.
Раздражённая артистка, несмотря на уговоры, приняла решение уйти прямо во время съёмок.
Поклонники шоу из-за перепалок с участием Гагариной просили заменить наставницу на другого музыканта.
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