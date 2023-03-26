НОВОСТИКультура

Полина Гагарина ушла из "Голоса" во время эфира

Певица повздорила с другими наставниками из-за выбора конкурсантов

26 марта 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Певица и наставница шоу "Голос" Полина Гагарина ушла из студии во время эфира. Поводом для этого стал конфликт с другими судьями.

Ранее Гагарина уже неоднократно вступала в перепалку с коллегами по съёмкам из-за выбора конкурсантов, которые часто выбирают других наставников, несмотря на то, что певица поворачивается к ним.

Во время очередного эфира Гагарина и Баста повернулись к одной из участниц, а конкурсантка выбрала наставником рэпера. Также Гагарину разозлило то, что Баста передразнивал её речь. 

Раздражённая артистка, несмотря на уговоры, приняла решение уйти прямо во время съёмок.

Поклонники шоу из-за перепалок с участием Гагариной просили заменить наставницу на другого музыканта.

Комментарии 6

  • Вот где настоящая беда то ...
    26 марта, Гость   Ответить
  • Лучше бы вообще из эфира свалила, креветка бездарная
    26 марта, Гость   Ответить
  • Самая лучшая импровизация, это подготовленная импровизация...
    26 марта, Гость   Ответить
  • Кукушка
    26 марта, Гость   Ответить
  • Что за вброс? Никуда она не ушла. С кресла вставала, за Бастой бегала, но никуда она не ушла. Это же шоу.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Кто такая? Родственница Юрия Алексеевича?
    27 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров