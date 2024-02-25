Горевший двухэтажный дом в Барнауле признали непригодным для проживания

Эксперты оценили состояние конструкций и заявили об угрозе причинения вреда здоровью граждан

25 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Горевшая двухэтажка на улице 2-й Строительной / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Горевшую двухэтажку на улице 2-й Строительной, 42, в Барнауле признали непригодной для проживания. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Экспертная организация "Спецсервис" оценила состояние конструкций дома и выяснила, что здание не пригодно для дальнейшей эксплуатации – существует угроза причинения вреда здоровью граждан.

"На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении режима повышенной готовности в границах данного дома", – рассказали в мэрии.

Большинство жильцов переехали к родственникам, а многодетную семью разместили в социальной гостинице. Одного из жителей разместили в пункте временного размещения.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью. На момент прибытия спасателей горела одна из квартир на первом этаже. 14 человек, в том числе двое детей, вывели из опасной задымленной зоны. Еще шестеро покинули дом самостоятельно. Пострадал мужчина – он надышался дымом.