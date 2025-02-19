Горит 250 "квадратов". В Алтайском крае тушат крупный пожар в частном доме

Жильцы успели выбежать на улицу

19 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае произошел пожар в частном доме в селе Благовещенка Благовещенского района, сообщили в МЧС региона.

На месте работают 17 специалистов на четырех единицах техники. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

"В ходе тушения пожара звеньями газодымозащитников из опасной зоны эвакуировано три газовых баллона. Площадь возгорания на момент локализации составляет порядка 250 кв. м", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.