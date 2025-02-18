Погибли мать и сын. СК проводит проверку после пожара в многоэтажке в Барнауле

При осмотре видимых повреждений на телах погибших не обнаружено

18 февраля 2025, 17:47, ИА Амител

Пожар в доме в Барнауле / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле проводится доследственная проверка после пожара в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Шукшина, 5, сообщает региональный СК.

"По факту смерти в результате пожара женщины 1952 года рождения и ее сына 1979 года рождения", – пояснили в ведомстве.

При осмотре видимых повреждений на телах погибших не обнаружено, предварительная причина смерти – отравление продуктами горения.

Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу с целью установления точной причины и очага возгорания, а также судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как подчеркнули в региональной прокуратуре, принятие процессуального решения поставлено на контроль.

Ранее в алтайском МЧС сообщили, что наиболее вероятная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.

Пожар в Барнауле / Фото: amic.ru