Горит свалка и лес. Сразу два крупных пожара произошли в Алтайском крае

Угрозы населённым пунктам в обоих случаях нет

18 мая 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Пожар произошёл в Краснощёковском районе Алтайского края на мусорном полигоне. Как рассказали в администрации района, угрозы населённым пунктам нет.

Возгорание возникло сегодня днём, 18 мая. Из-за ветра площадь пожара резко увеличилась. Специалисты уже провели опашку территории. Сейчас там дежурят два расчёта пожарной службы.

Администрация района также призвала жителей не складировать мусор и отходы сена за пределами свалки. Это может привести к переходу огня на населённый пункт.

Лесной пожар в Егорьевском районе / Фото: "В курсе 22"

Также пожар произошёл неподалёку от села Борисовка в Егорьевском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, угрозы для населённого пункта от огня нет.

Минприроды Алтайского края подчеркнуло, что возгорание уже локализовали на площади около 10-15 га. В тушении пожара было задействовано семь пожарных автомобилей, три трактора.