Горит свалка и лес. Сразу два крупных пожара произошли в Алтайском крае
Угрозы населённым пунктам в обоих случаях нет
18 мая 2023, 17:55, ИА Амител
Пожар произошёл в Краснощёковском районе Алтайского края на мусорном полигоне. Как рассказали в администрации района, угрозы населённым пунктам нет.
Возгорание возникло сегодня днём, 18 мая. Из-за ветра площадь пожара резко увеличилась. Специалисты уже провели опашку территории. Сейчас там дежурят два расчёта пожарной службы.
Администрация района также призвала жителей не складировать мусор и отходы сена за пределами свалки. Это может привести к переходу огня на населённый пункт.
Также пожар произошёл неподалёку от села Борисовка в Егорьевском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, угрозы для населённого пункта от огня нет.
Минприроды Алтайского края подчеркнуло, что возгорание уже локализовали на площади около 10-15 га. В тушении пожара было задействовано семь пожарных автомобилей, три трактора.
20:30:14 18-05-2023
Чеж так все горит, несколько статей про пожары.
03:27:35 20-05-2023
Предпологаю что большинство сегодняшних пожаров в мире, это намеренное вредительство властей связанное с геоинженерией, т.е власти всех стран любыми доступными способами создают посохи для солнечной радиации или по другому, предотвращают глобальное потепление. Теперь гореть будет все , много и долго, это не считая химтрейлов. Дышать ядами, концерогенами и солями тяжолых металлов стало нормой.